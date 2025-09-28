ฉลองครบรอบ 95 ปี ไพรัช สังวริบุตร ลูกหลานร่วมอวยพรอบอุ่น
บรรยากาศสุดอบอุ่น ในวันคล้ายวันเกิดศิลปินแห่งชาติ อาหรั่ง-ไพรัช สังวริบุตร ผู้เป็นเสาหลักของวงการบันเทิงไทย และเป็นหัวเรือใหญ่ของของค่ายสามเศียร, ดาราวิดีโอ และดีด้า วิดีโอโปรดักชั่น ในวันที่ 27 กันยายน 2568 ครบรอบ 95 ปี ซึ่งจัดขึ้นที่โรงถ่ายสามเศียร ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โดยมีพิธีฉลองพระบวชใหม่ 9 รูป และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 95 ปี ซึ่งได้นิมนต์พระ จากวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จ.นครปฐม วัดเดชานุสรณ์ จ.นครปฐม วัดบางปลา จ.นครปฐม และวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ อาหรั่ง ไพรัช พร้อมด้วยลูกชาย หลุยส์-สยาม สังวริบุตร และ ลอร์ด-สยม สังวริบุตร เดินทางมาถึงภายในอาคาร ก็ได้เริ่มพิธีทำบุญพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสิริอายุวัฒนมงคล 95 ปี ของอาหรั่ง ไพรัช และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ภายในงานมีเหล่าลูกหลานศิลปินดารา ที่เคารพนับถือ อาหรั่ง ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมบุญกันมากมายอาทิ ปูเป้ เกศรินทร์, ม่อน สุรศักดิ์, ปิ่น ชรินพร, ปุ๊กกี้ กุสุมา, ดี้ ปัทมา, เอ๋ กษมา, ดวงเดือน จิไธสงค์, ครรชิต ขวัญประชา, มิตร มิตรชัย, หนึ่ง มาฬิศร์, นาย ชนุตรา, ตู่ จารุศิริ, เต่า เชิญยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, ปู ยุวดี, แม่แดง เยาวเรศ, หนำเลี้ยบ-ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์, ป้าตุ่ม-ประทุม มิตรภักดี ฯลฯ
จากนั้นลูกหลาน ศิลปินดารา ก็ได้ร่วมอวยพร พร้อมนำเค้กให้ อาหรั่ง เป่า เคล้าเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ในบรรยากาศที่สุดแสนอบอุ่น ลูกหลานห้อมล้อม พร้อมคำอวยพรที่ทุกคนต่างก็ขอให้ อาหรั่ง มีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ของลูกหลานในวงการ
ต่อมา หลุย์-สยาม และ ลอร์ด สยม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในวันนี้ พร้อมอัพเดตสุขภาพของคุณพ่อ
หลุยส์ : “วันนี้ผมและน้องชายอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาหาคุณพ่อด้วยใจนะครับ หลายๆ คนก็ไม่ได้เห็นมานาน อย่างพี่แดง เยาวเรศ มาจากเมืองกาญจน์ ลูกเด็กเล็กแดงมากัน มีคนที่รักพ่อและเคยทำงานกับคุณพ่อมาด้วยใจ คนมากันเยอะๆ บางทีเข้าไม่ถึงท่านบ้าง พวกเราก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านจะติดเชื้อ สุดท้ายทุกคนก็ได้สัมผัสคุณพ่อบ้างคนละนิดคนละหน่อย พวกเราสองคนก็ดีใจที่ได้เห็นทุกคนมา อยากจะขออวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ท่านอายุยืนยาวนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพวกเราทุกๆ คนต่อไปตราบนานเท่านานครับ”
ลอร์ด : “ขอขอบคุณสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าทีมงานสามเศียรและนักแสดงหลายคนเข้ามาช่วยกันทำจนถึงดึกดื่นเมื่อคืน ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกแรงใจมาจากความช่วยเหลือของทุกๆ คน แล้ววันนี้ได้เห็นหลายๆ คน พวกเราก็ต้องขอบคุณด้วยความจริงใจ ขอบคุณมากๆ ครับ”
คุณพ่อโบกไม้โบกมือ เป่าเค้กด้วยตัวเอง?
ลอร์ด : “ทีแรกนึกว่าคุณพ่อจะเป่าเค้กไม่ไหว มันไกล ก็เตรียมพัดไว้ให้ แต่คุณพ่อก็เป่าได้หมดเลย”
หลุยส์ : “คือแรงเป่ายังใช้ได้ แสดงว่ายังติชม ยังด่าได้(หัวเราะ) ยังโดนว่ากันอยู่ พวกเราสองคนยังโดนอยู่ เวลาทำงานท่านยังติชมอยู่”
วันเกิดปีนี้คุณพ่อได้บอกอะไรบ้าง?
ลอร์ด : “คุณพ่อมีความสุขครับ“
หลุยส์ : ”พวกเราสองคนเจอคุณพ่อทุกวัน ก็อยู่กับท่านตั้งแต่เช้าจรดเย็น เราทำงานคือเอาคุณพ่อเป็นศูนย์กลาง แล้วพวกเราก็ทำงานอยู่รอบท่าน เจอกันทุกวันทั้งวัน จนกระทั่งท่านนอน มีอะไรท่านก็จะบอก วันนี้ดูหนังแล้วนะ แก้อย่างนี้นะ ลอร์ดไปทำนู่นซิ หลุยส์ไปทำเรื่องนี้ สมองยังสั่งการอยู่ครับ“
อายุ 95 แล้วยังตรวจงานอยู่ตลอด?
ลอร์ด : ”ตรวจงานครับ แต่งเพลงด้วย“
หลุยส์ : ”เดชอสูรขันแก้วนพเก้า ท่านแต่ง เก่งมาก“
พอเห็นรอยยิ้มท่านแล้วเป็นยังไงบ้าง?
ลอร์ด : ”ดีใจนะครับ เมื่อเช้าไปไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่ กับพระบรมสารีริกธาตุ คุณพ่อหน้ามีความสุขตั้งใจไหว้นานมาก แล้วก็ได้พบกับนักแสดงรุ่นเก่าๆ อย่างพี่แดง เยาวเรศ นางเอกคนแรกตั้งแต่ทำดาราฟิล์ม“
หลุยส์ : ”จริงๆ ท่านก็คงดีใจ คงอยากจะสัมผัสทุกๆ คน อยากให้ทุกคนเข้ามาหาแต่ว่าพวกเราเองต้องคอยดูหน่อย เพราะเรากลัวเดี๋ยวจะติดเชื้อ วันนี้บอกให้ใส่แมสก์ก็ไม่ยอมใส่ ก็เสี่ยงอยู่ แต่ก็โอเคลองดู ท่านจำได้ทุกคน“
ลอร์ด : ”หลายๆคนนึกว่าจะจำไม่ได้ แต่ก็จำได้“
หลุยส์ : ”อ้าว นก จันทนา เรียกนก เรียกแดงมากอด ลูกเด็กเล็กแดงที่เคยเล่น มิตร มิตรชัย จำได้ครับ คือท่านยังคงเป็นคนปกติอยู่เพียงแต่ว่าเดินลำบากนิดนึงแค่นั้นเอง“
อัพเดตสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
ลอร์ด : ”ต้องหมอหลุยส์เลยครับ เป็นฉายาหมอหลุยส์ ดูแลเรื่องยา“
หลุยส์ : ”ก็อยู่กันทั้งสองคนครับ ตามสภาพครับ 94 – 95 สำหรับร่างกายท่านตอนนี้พวกเราพอใจ ขอให้ท่านมีความสุขแล้วไม่เจ็บไม่ป่วย โรคประจำตัวท่านไม่มี แต่ก็มีสโตรก แต่ว่าท่านก็ทานข้าวได้ ยิ้มแย้มแจ่มใส ผลเลือดทั้งหลายก็โอเค ดีหมด“
ชีวิตประจำวันยังทำงานได้ตรวจงานได้?
หลุยส์ : ”ทั้งวันครับแต่อาจจะอ่อนแรงบ้างตามประสา“
อยากให้หยุดมั้ย?
หลุยส์ : ”คนเราไม่หยุดหรอกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการบันเทิงเราทุกคนก็ทำงานกันจนทำไม่ได้ ถ้าหยุดสมองมันหยุดมันไม่ดีหรอกครับ สมัยนี้ไม่มีใครเกษียณกันแล้ว“
ยังขอคำปรึกษาเรื่องของบทละครพื้นบ้าน?
หลุยส์ : ”ทุกเรื่องที่ทำใหม่ต้องไปคุยกับพ่อก่อนครับ“
ลอร์ด : ”บางทีทำมาเสร็จแล้วคุณพ่อสั่งรื้อไปทำใหม่เป็นเดือนแล้วกว่าจะเอากลับมาเสนอใหม่“