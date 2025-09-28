แคทรียา อิงลิช เล่าจังหวะชีวิต เจอลือมือที่ 3 รัวๆ ไม่คิดแก้ข่าว รู้ตัวทำอะไรอยู่
หลังจากเป็นข่าวฮือฮาเมื่อ แคทรียา อิงลิช ได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ถึงขั้นเตรียมหมั้นแล้ว แต่สุดท้ายไม่ได้ไปต่อ โดยล่าสุดในรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ก็ได้เปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องราวความรัก รวมถึงกระแสข่าวลือมือที่ 3 ที่ค้องเจอมาโดยตลอด และความรักครั้งปัจจุบันว่า
มีเหตุการณ์กำลังจะหมั้น แต่โดนเทเฉย มันเป็นยังไง?
แคท : “จริงๆ ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องส่วนตัว มันมีความรู้สึกว่าเรื่องส่วนตั
ตอนนี้พร้อมเปิดใจกับเรื่องนี้?
แคท : “เป็นครั้งเดียวค่ะที่จะเปิดใจ (หัวเราะ) เขาเป็นคนนอกวงการ ชอบสายฝออยู่แล้ว ชอบฝรั่ง เจอในงานแล้วก็คลิกกัน ติ๊กถูกๆๆ ใช่ๆๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ไม่เท่าไหร่ก็ตัดสินใจว่
โมเมนต์เจอเขาครั้งแรก ความรู้สึกเป็นยังไง?
แคท : “ไม่ได้รู้สึกมาก แต่เออ คนนี้ดูดีนะ ดูผู้ดี เป็นฝรั่ง”
ติ๊กถูกมีอะไรบ้าง?
แคท : “จากแรกเห็น รู้สึกว่าคนนี้ดูดีนะ รูปร่างดี ดูสมาร์ทหน้าตาดี อายุมากกว่าเรา แต่ก็ดูดีสำหรับอายุ อายุมากกว่าเรา 5-6 ปี ไม่เยอะ ก็รู้สึกว่าเขาใช้ได้ เขาอยู่เมืองไทย”
น่ากินมั้ย?
แคท : “(หัวเราะถูกใจ) ก็นิดนึง คนนี้เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเอง พอได้คบกัน ก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่
ระหว่างทางเกือบปี สวีตกี่เปอร์เซ็นต์?
แคท : “เขาเป็นคนเปิดประตูให้ ให้เราเดินเข้าประตูก่อน เป็นเจนเทิลแมนมาก เป็นผู้ดีเก่า (หัวเราะ) มีความรู้สึกว่าอุ้ย คนนี้มีมารยาท เป็นคนสุภาพมาก”
เขาเคยแต่งงาน มีลูกมาก่อน?
แคท : “เขาเคยมีครอบครัวมาก่อนค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้ติด ถือว่าเขาจบกับครอบครัวนานแล้ว ทุกอย่างรวดเร็วค่ะ”
เขาขอหมั้น ดูบุก?
แคท : “เร็วมากนะ เขาไม่ได้คุกเข่าขอ แต่พูดว่าแต่งงานกันมั้ยเราก็
ตั้งแต่เจอเขา จนเขาขอหมั้น อะไรทำให้เราตอบไปว่าเยส?
แคท : “เขาเหมือนทำให้เราเห็นถึงอนาคต ว่าจะอยู่กันยังไง คล้ายๆ ขายฝันหรือเปล่า (หัวเราะ) ประมาณนั้นแหละ เหมือนฝันเป็นจริง เวลามันสั้นมากๆ แต่คุยกันยาวนานมากๆ เขาก็อยากให้เราเบาเรื่
ไม่บอกใครเลย ไม่บอกเพื่อนสนิท เก็บเงียบคนเดียว ทำไมไม่บอกใคร?
แคท : “กะว่าแต่งแล้วค่อยบอกค่ะ มันรู้สึกว่าถึงจะหมั้นก็มี
เป็นคนดัง เก็บยังไง?
แคท : “เป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องนี้ เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตั
เจอกันแล้วระยะสั้นๆ แต่รู้สึกว่าใช่ คิดว่าอาจเป็นแบบนั้นก็ได้ เขาเลยขอเราแต่งงาน?
แคท : “ก็เป็นไปได้ เวลานั้นก็คิดว่าเป็นไปได้ แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ นานา มันไม่ใช่ (หัวเราะ)”
จากที่ชัวร์แล้วจะหมั้น ทำไมมันถึงล่มได้?
แคท : “พอคบไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีนะ เขาก็เป็นคนดี แต่อาจจะไม่ใช่คนของเรา ด้วยไลฟ์สไตล์หรือนิสัย พอคบจริงๆ รู้สึกว่ามันเหมือนเราเป็นคนที่
ตอนเขาบินกลับไปประเทศของเขา เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ความสัมพันธ์
แคท : “แย่เลย เขาไม่สื่อสารอะไรเลย พอเขาหายไปหลายๆ วันก็จะถาม โทรแล้วเขาไม่รับ ต้องรอให้เขาโทรกลับมาเอง แมสเซสไปก็ไม่อ่านเป็นวันๆ เราเป็นโรคแพนิคเหมือนกัน ยิ่งเขาทำแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าฉั
เขาหายไปกี่วัน กี่เดือน?
แคท : “ตอนแรกก็อาทิตย์นึงได้ข่
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับเขา?
แคท : “ไม่ได้คุย เขาก็ถามว่านึกว่าเรามู
เขากลับไปประเทศเขากี่เดือน?
แคท : “6 เดือนค่ะ ติดต่อกันได้เพียง 4-5 ครั้ง แล้วเราก็รอ เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น”
มารู้อีกทีว่าเขากลับมา?
แคท : “เขาส่งรูปมา เราก็เอ๊ะ รูปอะไร อยู่เมืองไทย กลับมาได้ 2 เดือนแล้ว ก็ขอบคุณค่ะ (หัวเราะ) เขาก็ขอนัดเจออีก พอนัดเจอ เขาก็บอกว่า 6 เดือนที่ผ่านมาห่างกันนานมากแล้
ช่วง 6 เดือน แคทยังสับสน?
แคท : “สับสน แพนิค ทุกสิ่งอย่างเลย เขาคงมีอะไรแหละ เขาถึงมีสเปซของตัวเอง พยายามคิดแง่บวก บางครั้งคิดแง่ลบก็พยายามคิดบวก และรอคำตอบว่าคืออะไร ได้คำตอบแล้วก็คือจบ”
โทษตัวเองมั้ย?
แคท : “ช่วงที่เขาหายไป โทษตัวเอง แต่ก็คิดไปคิดมาจะโทษตัวเองทำไม เราไม่ได้ทำอะไรให้เขารู้สึกกั
ได้ปรึกษาเพื่อนมั้ย?
แคท : “มีนิดๆ หน่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยกั
ตอนโดนบอกเลิก แคทมีน้ำตาด้วย?
แคท : “ใช่ อาจด้วยเวลาที่ห่างกันไป มันเหมือนทำใจไว้บ้างแล้ว พอรู้ว่าเลิกแล้ว ก็ร้องไห้วันนั้น แล้วก็โอเค ฉันมูฟออนแล้วล่ะ ฉันจะใช้ชีวิตของฉันแล้ว”
ร้องไห้ฟูมฟายเบอร์ไหน?
แคท : “จะปล่อยออกมาให้เต็มที่ แทบขาดใจ แต่ขอครั้งเดียว ร้องให้สุดเต็มที่เลย แล้วร้องไห้แค่นั้นจบ ไม่เอาแล้ว”
ความรักครั้งนี้กับผู้ชายที่เท
แคท : “อย่ารีบด่วนตัดสินใจ (หัวเราะ) รู้สึกว่าระยะเวลาที่สั้นมาก แล้วหมั้นแล้ว มันก็เร็วไปจริงๆ เราไม่ทันได้ศึกษาจริงจัง ด้วยนิสัยเราเริ่มจะเห็นหลังๆ ก็เริ่มเอ๊ะแล้ว แต่สำหรับตัวแคทเอง แคทต้องศึกษานานๆ ถึงอายุขนาดนี้ก็ไม่รีบ ครั้งนี้มันรีบไปนิดนึง”
ณ จุดนี้เจอใครพร้อมเปิดใจ หรืออยู่ของเราได้?
แคท : “เปิดใจได้ แต่ก็อยู่ของเราได้เหมือนกัน ไม่ได้คิดว่าชีวิตฉันต้องพึ่งผู้
อะไรทำให้ความรักของเราหลายๆ ครั้ง ออกมาในรูปแบบไม่ประสบความสำเร็
แคท : “ทุกๆ ครั้งเป็นบทเรียนแหละ ทำให้เราเป็นตัวเราในปัจจุบัน ตอนนั้นจะมีความรู้สึกว่าโอ้โห เสียใจ ร้องไห้ แต่พอมันผ่านไปแล้ว มันก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่ดี
โดนข่าวเป็นมือที่สามบ่อยมาก?
แคท : “เหมือนจังหวะ เราอาจเป็นที่ปรึกษาของเขาหรื
โดนมากี่คู่?
แคท : “2-3 คู่ แล้วเป็นจังหวะถ่ายละครอยู่กั
ทำไมข่าวออกว่าเราเป็นมือที่สา
แคท : “เพราะไม่ค่อยได้พูดเรื่องส่
หลังจากนี้ต้องเปลี่ยนแล้ว?
แคท : “ไม่ ฉันก็อยู่ในที่ของฉันเหมือนเดิม (หัวเราะ) ฉันไม่ใช่สไตล์นั้น เป็นจังหวะอยู่ตรงนั้นพอดี เราก็เอาอีกแล้วเหรอ ทั้งที่เราก็มีคนคุย แต่ก็ปล่อยไป ช่างมัน เป็นข่าวที่เราช่วยไม่ได้ แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจ คนที่อยู่ใกล้ตัวเขาก็รู้ โดนด่าบ่อยจนชินแล้ว”
พอโดนข่าวมือที่สาม แอ็กชั่นยังไง?
แคท : “ก็ปล่อย คิดว่าเดี๋ยวข่าวก็เงียบไปเอง เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เราใช้ชีวิตของเราตามปกติ คนที่ไม่รู้จักเรา ไม่รู้เรื่องชีวิตของเรา อยากพูดอะไรก็ปล่อยเขา”
ภาษาชาวบ้าน ข่าวต้องมีมูล ใช้กับแคทไม่ได้ แล้วไม่แก้ด้วย?
แคท : “บางทีออกมามันก็เหมือนร้อนตัว ก็เลยอยู่เฉยๆ นิ่งๆ เดี๋ยวมันก็เงียบไป เดี๋ยวก็มีข่าวอื่นๆ มากลบ”
สองสามคู่ที่ผ่านมา มีใครโทรมาขอโทษมั้ย ทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่
แคท : “มี ไม่รู้เรื่องด้วยนะว่ามีข่าว เฮ้ย ขอโทษว่ะ เราก็ถามเรื่องไร เนี่ย มีเรื่องนี้ๆ เราก็อ้าว อีกแล้วเหรอ ช่างมัน ไม่ใช่ความผิดของเธอเลย ไม่เป็นไร ก็ปล่อยไป อย่างที่บอกเรารู้ว่
มีล้ำเส้นมั้ย?
แคท : “ก็มี แต่เขาก็ไม่กล้ามากกว่านั้น อาจด้วยความที่เราไม่ยุ่ง เอาจริงๆ ถ้าเก็บมาคิดมากๆ หรือทำให้ซีเรียสมากเกินไป ชีวิตเราจะไม่มีความสุข เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้
เรื่องคนที่ขอหมั้นจบไปนานหรื
แคท : “พักนึงแล้ว”
ตอนนี้สถานะหัวใจเป็นยังไง?
แคท : “ไม่รู้”
แสดงว่ามี?
แคท : “(หัวเราะ) แหม ก็มีคนคุยแหละ”
ถ้ามีแฟนแล้วอยากเปิดตั
แคท : “ถ้าแต่งงานแล้วอาจจะเปิด แต่คิดไปคิดมา แต่งแล้วก็อาจไม่เปิดด้วย อย่างที่บอก มันเป็นเรื่องของคนสองคน แต่ถ้าเห็นเดินกับหนุ่มลูกครึ่
ถ้ามีแฟนแล้วแต่งงาน ก็จะไม่จัดงานแต่งด้วยเหรอ?
แคท : “ไม่จัด ข้อแรกคือเปลืองตังค์ (หัวเราะ) จัดงานเพื่อใคร รู้สึกว่าปาร์ตี้กันสองคนก็
ไม่แต่งงานแล้วคนที่คบด้
แคท : “ก็ต้องคุยกันก่อนสิ”
“นีโน่ เมทินี” มาเซอร์ไพรส์ในรายการ แคทเข้าไปจุ๊บ?
นีโน่ : “ธรรมดา เขาจุ๊บกันมาร่วม 40 ปีแล้ว ถ้าคบแต่งงาน แล้วไม่จัดงานแต่งงาน จัดทำไม เปลือง เคยจัดมาแล้ว โคตรเปลืองเลยครับ จัดครั้งเดียว ที่ไม่ได้จัดนับครั้งไม่ถ้วนครั
รู้สึกยังไงกับข่าวที่เขาโดนผู้
นีโน่ : “ไม่เป็นไร เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปัจจุบั
เรื่องราววัยทอง เป็นยังไง?
แคท : “กำลังจะเข้า ผ่านหลัก 4 แล้ว กำลังจะเข้าพระราม 5 แล้ว ตอนแรกไม่รู้ตัวด้วย รู้ว่าร้อนวูบวาบ ร้อนระอุจากข้างใน มีพัดพกด้วยนะ อยู่ดีๆ จะร้อนแล้วเหงื่อจะท่วม ผ่านไปจะหนาว เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่พอศึกษาเรื่อยๆ อ้าว มันเริ่มเข้าแล้ว เขาเรียกว่าเข้าก่อนวัยทอง ก่อนประจำเดือนจะเริ่มหมด ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้าง ไม่มาตามนัดแล้ว มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น บางทีก็มาเดือนละสองสามครั้ง หรือสองสามเดือนมาที อย่างแรกเลยเหงื่อออกตอนกลางคืน เหงื่อท่วมตัว จากนั้นความวูบวาบจะมาทั้งวัน มาๆ หายๆ ทั้งวัน”
วัยทองจะอยู่กับเรากี่เดือน?
แคท : “แล้วแต่คน บางคน 30 กว่าๆ ก็เป็นได้ เป็นได้สิบปีเลย หรือบางคนก็ 40 กว่า 43 45 49 แต่จะเป็นหลายปีเลย”
รับมือยังไง?
แคท : “ก็อยู่ที่อาหารการกิน ซึ่งสำคัญมาก อาหารเสริมสำคัญมาก พวกโปรตีน เนื้อสัตว์ต้องกินมากขึ้น อาหารการกินเราต้องเปลี่ยนเลย”