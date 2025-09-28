‘ต๋อย-เม้า-วินัย-ผุสดี’ อัพเดตหลังให้ข้อมูลตำรวจ ปมเส้นทางเงินวัดพระบาทน้ำพุ ย้ำโปร่งใส
หลังจากที่ ต๋อย วิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์, เม้า สุดา ชื่นบาน, วินัย พันธุรักษ์ และ ผุสดี เอื้อเฟื้อ เดินทางเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปราม เมื่อช่วงต้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังเจ้าหน้าที่ได้เชิญมาชี้แจงกรณีที่มีการจ้างแสดงดนตรีจากอดีตพระอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
ล่าสุดวันที่ 28 ก.ย.2568 ต๋อย วิชัย, เม้า สุดา, วินัย พันธุรักษ์ และ ผุสดี เอื้อเฟื้อ มาร่วมงานคอนเสิร์ต “เปิดใจ” เวทีเฉพาะกิจเพื่อมิตรที่แสนดี โดย วงพิ้งค์แพนเตอร์ ที่ สโมสรสนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา โดยก่อนเริ่มงาน ทั้ง 4 ท่าน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดคอนเสิร์ตในวันนี้ รวมถึงความคืบหน้าหลังเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่รับมาจากวัดพระบาทน้ำพุ
ต๋อย วิชัย เผยว่า “สำหรับคอนเสิร์ตวันนี้ รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพี่วินัยเป็นอดีตนายกฯ ส่วนพี่เม้าและผุสดีเป็นสมาชิก เพราะว่าสมาคมดนตรีฯ ต้องใช้เงินเยอะ ซึ่งผมก็มองไม่ออกเลยว่าจะหารายได้มาจากทางไหน วันนี้ก็จัดกันง่ายๆ ทานข้าวกับแฟนคลับที่รักและมาให้กำลังใจผม แล้วก็จะมอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้สมาคมดนตรีฯ”
เม้า สุดา เสริมว่า “สมาคมดนตรีฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510ปัจจุบันมีสมาชิก 8,000 กว่าคน เสียค่าสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวตลอดชีพ 1,100 บาท ทางสมาคมมีสวัสดิการให้ทั้งเรื่องเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยมีคุณประยงค์ ชื่นเย็น เป็นนายกฯ คนปัจจุบัน”
วินัย พันธุรักษ์ กล่าวว่า “วันนี้ได้มาร่วมในคอนเสิร์ตเปิดใจ พวกเราทุกคนกับวงพิงค์แพนเตอร์คิดในเชิงบวกและมีความสุข เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้น”
ถามความคืบหน้าหลังจากเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม อาต๋อย กล่าวว่า “เรื่องหนึ่งที่อยากชี้แจงตรงนี้ก่อน คือผมมีคอนเสิร์ตแล้วเอากีตาร์มาโชว์ข้างหลัง เชื่อไหมมีคนบอกว่าผมเอาเงินพระมาซื้อกีตาร์ บอกตรงๆ ว่าผมเสียใจมากเพราะผมผ่อนมาด้วยตัวเองทั้งชีวิต ผมจะไปเอาเงินพระมาได้ยังไง มีแต่ให้เงินพระ”
เมื่อถามว่าข่าวที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความด่างพร้อยกับชีวิตของเราไหม แม่เม้า เผยว่า “มันไม่ใช่ด่างพร้อยหรอก แล้วเราก็ไม่ได้โทษท่าน ยังขอบคุณในสิ่งดีๆ ที่ท่านคิด ซึ่งเราจะไม่ซ้ำเติม แต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบการทำงานของเขาเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ทำ”
“จริงๆ ต้องขอบคุณสีกากอล์ฟ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างและเป็นบทเรียนให้เราต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะตำแหน่งศิลปินแห่งชาติที่ค้ำคอพวกเราอยู่ ยืนยันว่าข่าวไม่ได้กระทบกับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ ถ้าจิตใจเราทำอะไรตรงตามนั้นก็ไม่มีวันกระทบ นอกจากเราคิดไม่ดีนั้นกระทบแน่นอน พวกเราไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง โปร่งใสตรวจสอบได้ตลอด”
“ส่วนในเรื่องที่ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจมา ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว เราแค่ไปชี้แจงไปเป็นพยานค่ะ ถามว่าหลังจากนี้ถ้ามีคอนเสิร์ตการกุศลที่ทางวัดติดต่อจ้างมาอีก เราก็ต้องตรวจสอบมากขึ้น แต่ตอนนี้คิดว่าวัดไม่ค่อยกล้าเพราะกลัวจะเกิดปัญหา แต่ถ้าวัดซื่อตรงจริง เราก็ทำได้” แม่เม้า กล่าวทิ้งท้าย