ช่อง 3 ร่อนจดหมาย ประกาศฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาท ‘ออม กรณ์นภัส’
จากกรณีนักแสดงสาวชื่อดัง ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังจากที่เจ้าตัวขึ้นไปประกาศรางวัลในงาน Y entertain Awards 2025 จนทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาในเวลาต่อมา และมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ทำให้ศิลปินได้รับความเสียหาย ล่าสุดช่อง 3 ต้นสังกัดของออม กรณ์นภัส ได้ออกมาร่อนจดหมายเตือนชาวเน็ตให้หยุดการกระทำดังกล่าว มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา โดยเนื้อหาระบุว่า
“ตามที่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) พบว่ามีผู้กระทำความผิดหลายรายที่เจตนาโพสต์ หรือแชร์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ “ออม กรณ์นภัส”(“ศิลปิน”) ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงสบประมาท การวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของศิลปิน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดโดยการหมิ่นประมาทศิลปินใส่ความต่อสาธารณะที่อาจทำให้ศิลปินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา และความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจึงขอประกาศให้ทราบว่า ในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีการกระทำดังกล่าว และขอเตือนให้ผู้ที่จะกระทำความผิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อศิลปิน ให้หยุดการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวโดยทันที หากท่านยังคงฝ่าฝืนหรือเพิกเฉย บริษัทมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้กระทำความผิด ทั้งผู้โพสต์และ/หรือผู้แชร์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ชื่อเสียงของศิลปินในสังกัดของบริษัทให้ถึงที่สุดต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมของการโพสต์ที่ทำให้ศิลปินได้รับความเสียหาย สามารถส่งหลักฐานมาได้ทาง Inbox FB: Ch3Thailand เพื่อบริษัทจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวต่อไป”