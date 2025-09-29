ทุ่มสุดตัวเพื่อสิ่งที่รัก ‘เจมส์ มาร์’ ประเดิมละครเวทีครั้งแรก พร้อมเผยความยากและท้าทาย
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ ของพระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์ เลยก็ว่าได้ สำหรับการประเดิมละครเวทีครั้งแรกกับ ค่ายซีเนริโอ ในเรื่อง วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล ที่เตรียมเปิดม่านการแสดงในวันที่ 31 ตุลาคมนี้
นอกจากนี้ยังมีศิลปินและนักแสดงคุณภาพอีกหลายคนที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับละครเวทีเรื่องนี้อีกด้วย อาทิ พี่ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, ครูกิต กิตตินันท์, แพร์ พิชชาภา, โตโต้ ธนเดช, นนท์ อินทนนท์, จ๊ะจ๋า แดนดาว, ณัฐ ณัฐชา, อ๊อฟ พุฒิพงษ์ และ น้องพรู ภัทรจารีย์ งานนี้บอกเลยว่าเหล่าศิลปินนักแสดงจัดเต็มกันสุดๆ รวมไปถึงหนุ่มเจมส์ ที่ขอทุ่มเทสุดตัวเพื่อสิ่งที่รักอย่างเต็มที่
ทั้งนี้พระเอกหนุ่มได้เปิดใจถึงการได้มาร่วมแสดงละครเวทีครั้งแรก พร้อมเผยถึงการเตรียมตัวสำหรับบทบาทที่ได้รับให้ฟังว่า
“สำหรับละครเวทีเรื่องแรกในชีวิต ค่อนข้างยากและท้าทายมากๆ ครับ ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาออดิชั่นกับ พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) และทีมงาน ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากครับ แม้จะได้เจอกับพี่บอยหลายครั้งแล้วเวลาที่ผมมาดูละครเวที แต่พอเรามีโอกาสได้มาแสดง มันตื่นเต้นมากๆ
ละครเวทีคือสิ่งที่ผมฝันอยากได้มาเล่นสักครั้งในชีวิต พอได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันคือโลกใหม่ของผม เป็นอีกศาสตร์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ผมเตรียมตัวและตั้งใจมากๆ ซ้อมๆ และซ้อมให้มากๆ เรียนรู้ในทุกทักษะ ทั้งการร้องเพลง, การเต้น, การแสดง เมื่อเราทำทุกอย่างได้คล่องแคล่วลงตัว เวลาที่เข้าฉากเราก็จะสามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้น
ในเรื่องนี้ผมรับบทเป็น “นพ” สถาปนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กำลังจะแต่งงาน แต่ต้องมาเจอกับเรื่องวุ่นๆ เมื่อโจทก์เก่าๆ ในอดีตของผมดันโผล่มาป่วนงานแต่ง อาจจะมองว่าเป็นบทคอมเมดี้ ขำๆ แต่จริงๆ มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยครับ เพราะเป็นบทที่ผมต้องเล่นเป็นคนเจ้าชู้ กะล่อน เลยค่อนข้างยากสำหรับผม (หัวเราะ) แต่ผมก็ดึงเอาบุคลิก หรือประสบการณ์ของเพื่อนหลายๆ คนที่เราเคยเห็นมาอะแด็ปเข้าไปให้เข้ากับคาแรกเตอร์ตัวละครด้วย
ในเรื่องนี้มีทั้งความตลกไปจนถึงดราม่า ซาบซึ้ง ครบทุกอารมณ์เลยครับ ซึ่งผมจะคุยกับพี่บอย และพี่อ้า สันติ ผู้กำกับการแสดง เยอะมาก ว่าเรารู้สึกยังไงในแต่ละฉาก เรียกว่าใครที่ไม่เคยเห็นผมเจ้าชู้ ไม่เคยเห็นผมเต้น ไม่เคยเห็นผมร้องเพลง ก็จะได้เห็นทุกอย่างในเรื่องนี้ครับ รับรองว่าจะทำให้เต็มที่ อยากให้คนดูเซอร์ไพรส์และสนุกไปกับ “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ซึ่งเป็นละครเวทีที่เคยโด่งดังมาก่อน และครั้งนี้มีการปรับบท เพิ่มเพลงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วย รับรองเลยว่าจะยิ่งสนุก ยิ่งสรวนมากขึ้นแน่นอนครับ แค่วันอ่านบทรวมกันครั้งแรก ทั้งทีมงาน, นักแสดง ก็หัวเราะกันลั่นห้องซ้อมเลยครับ
นอกจากผมแล้วยังมีศิลปินนักแสดงคุณภาพอีกหลายคนในโปรเจกต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น พี่ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, ครูกิต กิตตินันท์, แพร์ พิชชาภา, โตโต้ ธนเดช, นนท์ อินทนนท์, จ๊ะจ๋า แดนดาว, ณัฐ ณัฐชา, อ๊อฟ พุฒิพงษ์ และ น้องพรู ภัทรจารีย์ นางเอกของผมในเรื่อง ซึ่งขอบอกว่าน้องเสียงดีมากๆ ก็ขอฝากผลงานละครเวทีครั้งแรกในชีวิตของผมไว้ด้วย มาดูกันเยอะๆ นะครับ”
สำหรับ“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” เปิดแสดง 31 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายนนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง