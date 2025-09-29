แอ้ม สโรชา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ชักเกร็งหมดสติ พบมะเร็งกระจายหลายจุด ต่อสู้มานาน 7 ปี
เมื่อเวลา 18.57 น.วันที่ 29 กันยายน 2568 ครอบครัวของ น.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ หรือ แอ้ม ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า “ด่วน! เรียนทุกท่านทราบ ช่วงบ่ายวันนี้คุณแอ้มได้ล้มป่วยจากอาการข้างเคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้กระจายไปหลายจุดของร่างกาย มีอาการชักเกร็ง และหมดสติไป
ปัจจุบันคุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นความประสงค์ของคุณแอ้มว่า หากจะหมดอายุขัย จะขอนอนอยู่ที่บ้านและจากไปท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อและญาติพี่น้อง
ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์และญาติๆ ขอความกรุณาจากทุกท่านที่รักและห่วงใยแอ้ม ช่วยกันอธิษฐาน ภาวนาให้แอ้ม หากหมดอายุขัยจริงๆ ให้แอ้มได้จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ทรมานกับโรคภัยอีกต่อไป
แต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้ฟื้นตื่นมาดังปาฏิหาริย์ ร่างกายไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตใดๆ ตามที่แอ้มได้ขอไว้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าและจะแจ้งข่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ”
โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2561 น.ส.สโรชา ได้แจ้งว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็ง และได้เข้าผ่าตัด รวมถึงรักษาแบบเคมีบำบัด (คีโม)
สำหรับ แอ้ม สโรชา จบปริญญาตรี สาขา Broadcasting at The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ News Line ช่อง 11 จากนั้นย้ายไปทำงานที่ สถานีข่าวเนชั่นทีวี ของเครือเนชั่น และ Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์ ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษที่สำนักงานประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ แอ้ม สโรชา เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการเป็นพิธีกรร่วมกับ นายสินธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการในการจัดรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์ ที่ช่อง 9 อสมท. รวมถึงรายการข่าว News talk หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ในเครือ บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2561 เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง
