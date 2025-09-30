ณเดชน์ เล่าความหวานจุ๊บ ญาญ่า เกินวันละ 10 ครั้ง บริจาค 4 แสน ซื้ออุปกรณ์แพทย์มอบ มข.
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ได้บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ ให้แก่สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจของพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดณเดชน์ มาร่วมงานเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ ประจำปี 2568 และรับชมภาพยนตร์เปิดเทศกาล “ธี่หยด 3” รอบกาล่าพรีเมียร์ ณ THE PINNACLE HALL ICONSIAM (ชั้น 8) ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าว พร้อมอวดความหวานของเจ้าตัวกับว่าที่เจ้าสาว ญาญ่า อุรัสยา ให้ฟังว่า
บริจาคเงินจำนวน 4 แสน ให้สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น?
“เพื่อนเป็นหมออยู่นั่นครับ เพื่อนก็เลยแจ้งมาในกลุ่มว่าอยากจะบอกบุญ ผมก็เลยถือโอกาสทำบุญไปกับเพื่อนเลย ก็เป็นอุปกรณ์กล้องส่องท่อหายใจครับ ก็ถือว่าทำบุญกับบ้านเกิดด้วย”
ทำกับที่นี่บ่อยไหม?
“ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ นานมาก”
หลายคนมองว่ามีโอกาสพิเศษอะไรยังไง?
“ไม่มีครับ เรียกว่าประจวบเหมาะมากกว่า คือพอเพื่อนเราเป็นหมอ เราก็รู้สึกว่าเพื่อนได้ใช้จริงๆ เราก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะทำบุญ มอบเป็นทุนในการไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วย ก็คือทำกับเพื่อน”
ยังไม่มีโอกาสมอบเอง?
“ไม่ครับ โอนเรียบร้อย (ยิ้ม) โอนเอา”
เพื่อนบอกปุ๊บโอนปั๊บเลย?
“ก็คือก็ถามรายละเอียดจริงๆ ว่าเอาไปใช้ยังไง เราก็ศึกษาด้วย แล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนก็เลยสบายใจด้วยก็เลยทำ”
หลายคนชื่นชมเป็นพระเอกใจบุญ?
“ผมก็ทำบุญทั้งกับศาสนา ทำบุญทั้งกับโรงพยาบาล ทั้งกับคน ทั้งกับอะไรอย่างนี้ ผมก็เรื่อยๆ ครับ เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอช่วยได้เราก็ทำ เป็นโอกาสและจังหวะมากกว่า เราไม่ได้ทำตลอดเวลา ช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำ พอแบบมีเงินหมุนเข้ามาก็ทำอะไรอย่างนี้ (ช่วยเท่าที่ไหว?) ใช่”
ช่วงนี้มีข่าวคราวเรื่องการทำบุญ เรามีวิธียังไงเรื่องการทำบุญ?
“เรื่องนี้พูดยากนะครับ เรื่องของการบริจาคหรือการทำบุญ หรือทำบุญให้กับอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่คิดไม่ดี หวังผลประโยชน์กับคนที่อยากช่วยเหลืออยู่ อันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วแหละ เราก็ต้องศึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของเรา ถือว่าเขาก็ได้กำไรไป แต่ผมว่าทุกวันนี้เวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆ เข้าใจหัวอกกันก็จะช่วยเหลือกัน แจ้งตำรวจบ้างล่ะ ปกป้องกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรทำ เพราะเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติ ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ ผมว่าการที่เราจะกล้าออกมาแสดงจุดยืนของเรา ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำ”
ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องวงการบริจาคมันมีผลกับเราไหม?
“มันก็มีนะ มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยในยุคสมัยนี้เพราะทุกอย่างทรานส์แซคชั่น มันเร็วมาก โอนเงินแป๊บเดียวบนโลกอินเตอร์เน็ต เห็นแล้วก็รู้สึกเวทนา น่าสงสารอยากจะช่วย เราก็ต้องพิจารณาดีๆ บางทีอาจจะรอสักวันสองวันก่อนก็ได้เผื่อว่าจะมีอะไรมาสะกิดใจ มีเทวดามาบอกหรือมีคนมาโพสต์อะไรอย่างนี้ก็คงประมาณนั้น แต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองก็ทำกับคนที่เรารู้จัก ทำกับคนที่เราสนิท ทำกับคนที่เราได้ไปสัมผัส ได้ไปทำความรู้จักกันแล้ว”
คือแฟนเรา ญาญ่าเขาขิงไว้ว่ากับพี่แบร์จุ๊บกันอย่างต่ำ 10 ครั้งต่อวัน?
“เกินครับ (ยิ้ม) ไม่หรอกครับ แซวเล่น ปกติผมกับญาญ่าเรื่องการแสดงความรักเป็นเรื่องปกติเลย อยู่ที่ไหนเราก็ชัดเจนความรู้สึกเราได้ อาจจะเพราะส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบทั้งไทยและเทศมั้ง เราก็เลยรู้สึกว่าสบายใจที่เราจะทำแบบนั้น แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียด หรือว่าไม่เหมาะสมจนเกินไป”
ตอนนี้หลายคนแซวอยู่ไม่ได้แล้ว?
“โอ๊ยตายแล้ว คนโสดก็อยู่ได้ครับ คนโสดก็มีความสุข มีความรักก็มีความสุข”
ญาญ่าบอกว่าต่อให้จุ๊บกันบ่อยแต่ก็รู้สึกเหมือนครั้งแรกตลอดเลย?
“จริงครับ ทุกวันก็เป็นการแสดงความรักก็รู้สึกมีความสุขแล้วยิ่งใกล้แต่งงานเรารู้สึกมองเขาที่ไรเรารู้สึกขอบคุณเขา เราซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีให้เรา เราก็ยิ่งรู้สึกมีความสุข”