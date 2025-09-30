จับตาความฮอต ลิซ่า เซ็นสัญญา ‘WME’ เอเจนซี่ระดับโลก เดินหน้าสู่เส้นทางการแสดงแบบเต็มตัว
ทำเอาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ไปไม่น้อย หลังจาก LLOUD ต้นสังกัดของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ได้ประกาศในโซเชียลมีเดียว่า
“We’re excited to announce that LISA has signed with WME for representation in her acting endeavors as she continues to build a career in film and television.” (เราตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่า ลิซ่า ได้เซ็นสัญญากับ WME เพื่อเป็นตัวแทนดูแลด้านการแสดงของเธอ ขณะที่เธอยังคงสร้างเส้นทางอาชีพในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ต่อไป)
ท่ามกลางแฟนๆ จับตามองผลงานการแสดงของลิซ่าอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ ลิซ่า แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับบทบาท มุก ในซีรีส์ชื่อดังระดับโลก The White Lotus ที่ได้มาถ่ายทำที่ประเทศไทย
สำหรับ WME (William Morris Endeavor) เป็นเอเจนซี่ด้านความบันเทิงระดับโลกและทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูด ทำหน้าที่ดูแลศิลปินและนักแสดงชื่อดังระดับโลก อาทิ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์, เอมมา สโตน, เลดี้ กาก้า, เฮลีย์ บีเบอร์ , คิม คาร์แดเชี่ยน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม WME จะดูแลลิซ่า เฉพาะด้านการแสดงเท่านั้น ส่วนงานเพลง ลิซ่า ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ LLOUD และ The Lede Company เหมือนเดิม