‘แบมแบม’ เปิดลิสต์เพลงร่วมงานศิลปินดังไทย-อินเตอร์ ในอัลบั้มไทยชุดแรก HOMETOWN
เสิร์ฟความปังมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อีกหนึ่งศิลปินระดับโลกสัญชาติไทย อย่าง แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม GOT7 หลังจากเจ้าตัวได้ปล่อยเพลง ‘ไม่มีใครสักคืน’ (Dancing By Myself) ที่คว้าศิลปินขาแดนซ์ของเมืองไทย อย่าง ธามไท (TIMETHAI) มาร่วมงาน ซึ่งประเดิมเพลงแรกจาก HOMETOWN อัลบั้ม EP ภาษา ไทยชุดแรกของแบมแบม
ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันอย่างมาก หลังจากมีการเปิดรายชื่อเพลงใหม่ทั้ง 5 เพลงที่แบมแบมได้ร่วมงานกับเหล่าศิลปินคนดังทั้งในเมืองไทยและระดับโลก ได้แก่
1. เพลง ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself) Feat. “ธามไท” (TIMETHAI)
2.เพลง มากกว่าfriend (More Than Friend) Feat. “เจฟ ซาเตอร์” (Jeff Satur)
3.เพลงไตเติ้ล WONDERING
4.เพลง ไฟเขียว (Greenlight) Feat. “อิ้งค์ วรันธร” (INK WARUNTORN)
5.เพลง Angel In Disguise Feat.Pharrell Williams ศิลปินระดับโลก
เรียกว่าแค่เปิดรายชื่อเพลงและศิลปินที่หนุ่มแบมแบมร่วมงานด้วย ก็ทำเอาแฟนๆ แทบจะอดใจรอฟังไม่ไหวแล้ว โดยอัลบั้มเต็มชุดนี้จะปล่อยออกมาให้ได้ชมในวันที่ 10 ตุลาคม 2025
ทั้งนี้ แบมแบมยังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X อีกว่า “yall don’t know how long i’ve been waiting and keep my mouth shut” (“ทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมรอมานานแค่ไหนที่ต้องเก็บเงียบไว้”)
บอกเลยงานนี้แฟนๆ หูเคลือบทองกันแน่นอน