ลีเดีย ปัดตอบ พลอย รีเทิร์น โต้ง ทูพี บอกยังไม่ได้อัพเดต ในฐานะน้องมีหน้าที่ซัพพอร์ต
เพิ่งผ่านวันเกิดของ พลอย เฌอมาลย์ มาไม่นาน ซึ่งงานวันเกิดปีนี้คุณมัมก็ดูแฮปปี้แบบสุดๆ นั้นก็อาจจะเป็นเพราะในงานมีหนุ่ม โต้ง ทูพี มาร่วมด้วย งานนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้ง ล่าสุดวันที่ 30 ก.ย. น้องสาวคนสนิท ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ หนึ่งใน Master จากรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) ได้มาร่วมงานบวงสรวง และงานแถลงข่าว ณ ช่อง 7 HD พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว
งานวันเกิด พลอย เฌอมาลย์?
“เราไม่ได้ไป พี่แมทธิวไป แต่เราติดภารกิจถ่ายงาน”
แมทธิวบอกอาหารหมาก็อาจจะอร่อยเหมือนกัน?
“หรอ (หัวเราะ) พี่แมทบอกมาเห็นภาพต่างๆ ในสื่อ คือหลังจากนั้นเพราะว่ากลับก่อน ก็เลยไม่ได้อยู่เห็นกับตากับโมเมนต์”
เค้าเลยให้มาถามเราเพราะน่าจะสนิทกับพี่พลอยมากกว่า?
“เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ (หัวเราะ) อันนี้ต้องไปถามพี่พลอยเองว่าอะไรยังไง แต่เรายังไม่ได้อัพเดตเรื่องวันเกิด จริงๆ เราก็ต้องมีไปกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ด้วยทั้งเดือนนี้เราถ่ายรายการ ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ได้โทรไปอวยพรวันเกิด แต่ยังไม่ได้เจอกัน”
มีเพื่อนเราเอารูปเรากับพี่แมทธิวไปแปะป้ายเป็นพรีเซนเตอร์?
“เพดดีกรีหรอคะ (หัวเราะ) มันก็เป็นการแซวที่เพื่อนๆ ส่งกันมาแต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ต้องไปถามพี่พลอยว่ามันเป็นอะไรยังไง แต่ในฐานะน้อง ในฐานะเพื่อน หน้าที่ของเราคือเราซัพพอร์ตพี่เรา เราอยากเห็นพี่เรามีความสุขแค่นั้นเลย จะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ตรงนี้เสมอ การตัดสินใจก็ต้องไปถามพี่พลอย”
เราโดนแซวแบบนี้ซีเรียสไหม?
“ขำๆ ไม่เป็นไรหรอก (หัวเราะ) เพื่อนก็ส่งๆ กันมา”
พลอยดูสดใสขึ้น?
“ก็รู้สึกว่าพี่พลอยสวยขึ้น แล้วก็ดูแฮปปี้ เค้าก็ดูแลตัวเองดีแล้วก็กลับมาออกกำลังกาย ก็ดีค่ะ ชอบที่เห็นพี่สาวสดใสแล้วก็สวยสะพรั่งขึ้นมา จากช่วงก่อนหน้านี้ก็ดูผอมไปหน่อย ตอนนี้ก็มีน้ำมีนวลขึ้นมา”
อารมณ์เค้าดูไปทางสีไหนดี?
“ล่าสุดเจอก่อนงานวันเกิดพี่พลอยเจองานวันเกิดพี่แมท ก็ดูแฮปปี้ดีมานอนค้างที่บ้านก็ดูแฮปปี้ไม่มีอะไร กินข้าวได้ปกติ แฮปปี้ เป็นโทนสีสว่าง แต่เรื่องดีเทลก็ต้องถามพี่พลอยเอง ไม่กล้าตอบแทน”