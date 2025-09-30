แพ้เสียงในหัว ท็อป ทศพล รับชอบ ก้อย อรัชพร ความสัมพันธ์เป็นเพื่อน ที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น
หลังจากที่มีภาพไปทริปเดินป่าด้วยกัน สำหรับ ก้อย อรัชพร และ ท็อป ทศพล ก็ยิ่งทำเอากองเชียร์ถึงกับลุ้นมากยิ่งกว่าเดิมว่ามีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ โดย ล่าสุด ท็อป ได้มาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง “เสือ” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เปิดใจถึงความสัมพันธ์ หลังจากไปทริปเดินป่าว่ากำลังพัฒนาขึ้น
“ตอนนี้คุยกับก้อยแล้วว่า จากเพื่อนในวงการ เราเป็นเพื่อนกันแล้ว ถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไง คือก้อยเป็นคนจริงจังและเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับชีวิต ถ้าเทียบ ก้อย,นัทตี้, ดรีม คือ นัทตี้ กับ ดรีม จะสนุกสุดๆ ไปเลย แล้วก้อยจะเหมือนพี่ใหญ่ เป็นเจ๊ที่ดูน้องๆ สนุกแต่ก็ไม่ได้ห้าม แล้วก็ดูเป็นคนที่สุขุมที่สุด
ความสัมพันธ์เราพัฒนาขึ้นใหม่?
“พัฒนาขึ้นครับ ถามว่าไปกว่านี้ไหม ก็คือเหมือนเดิมเลย คือใช้เวลาครับ”
ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยากจะทำความรู้จักก้อย แล้วพอได้รู้จักก้อยแล้วมันเป็นไปเหมือนที่เราคิดไหม?
“มันก็มีในส่วนที่เราเห็นจากที่เขาสัมภาษณ์ แล้วก็มีในส่วนที่เราเห็นเองโดยที่เรายังไม่เคยรู้เหมือนกัน ก็แบบอุ๊ย ได้เห็นกับตาเนื้อสักที ยกตัวอย่างเช่นการได้นั่งแฮงค์เอาท์ด้วยกัน บางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นผ่านสื่อ คุยประโยคนู่นนี่นั่น ได้นั่งคุยกันยิงคำถามกลับไปกลับมา มันก็ได้ฟังจากหู ได้เห็นจากตาเนื้อ ก็อ๋อ..”
พอได้เห็นกับตาเนื้อแล้วชอบมากขึ้นไหม?
“ไอ้เรื่องชอบมันเป็นเสียงในหัวผมอยู่แล้ว มันยังอยู่ในหัวครับ (เราชอบก้อยใช่ไหม?) เสียงในหัวเหมือนกัน คือไม่ มันเป็นเสียงในหัวอยู่ มันค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ”
เป็นยังไงบ้างไปไหน คนก็แซวเรื่องก้อยตลอด?
“ก็ดีใจที่ทำให้ชีวิตเขามีลุ้นนะครับ ขอบคุณที่ลุ้นกันนะครับ ก็อย่างที่ผมเคยบอกไป ทุกอย่างน่าจะต้องใช้เวลา ผมกับก้อยไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่มันจะฉาบฉวย อะไรที่มันฉาบฉวย หวือหวา หรือกระแสอะไร เราอาจจะต้องมีสติกันมากขึ้น เพราะว่าอย่างก้อยลอยตัวเหนืออะไรพวกนี้แล้ว ผมเองก็เช่นกัน ผมก็ไม่ใช่เด็กแล้ว ไอ้เรื่องชง เรื่องคุยกับเพื่อน แกล้งกันน่ะ ผมว่านะ พอเขาชงแล้วเขาได้รอยยิ้ม มันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกในวงที่เขาชอบแกล้งๆ แหย่กัน ก้อยเขาก็บอกมาอย่างหนึ่ง ว่าผมอะเป็นคนที่น่าโดนแกล้ง คนก็เลยอยากแกล้ง”
แล้วคนชงเขาชงเล่นหรือชงจริง?
“คือผมก็ไม่ทราบเลยครับ อย่างเฟยเนี่ย ผมก็ไม่เคยถามว่า ส่งมาจริงจังป่ะเนี่ย ต้องตบไหม ก็ไม่เคยถาม แต่เฟยขี้แกล้ง”
เรามีโอกาสจะได้ยินเสียงในหัวไหม?
“เนี่ย ผมพูดอยู่พี่(ยิ้ม)”