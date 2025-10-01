‘เหนือ’ ทุ่มสุดตัวในบทบาทผู้จัด-นักแสดง ‘แตงกวา’ รับตื่นเต้นผลงานเรื่องแรกใกล้ลงจอ
ใกล้จะออนแอร์ให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้ว สำหรับซีรีส์แซฟฟิกไทย แนวโรแมนติก-ดราม่าเรื่อง “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ที่ได้ เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ลูกสาวคนเก่งของ กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ มานั่งเก้าอี้เป็นผู้จัดครั้งแรก และได้ร่วมแสดงนำประกบคู่กับนักแสดงน้องใหม่ แตงกวา พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ
นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดบทบาทกันอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น อั๋น อัครพรรฒ บุนนาค, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร แฮ็ค-ชาลี กรีชัย และเอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ กับการมาร่วมงานกับทางช่อง 7 เป็นครั้งแรก
ล่าสุดมีการเปิดสัมภาษณ์ นักแสดงนำจากซีรีส์ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ณ อาคาร 1 ช่อง 7HD นักแสดงนำของเรื่อง เหนือ-แตงกวา-อั๋น-เอี๊ยง-แทน-แฮ็ค ก็ได้เปิดใจถึงความสนุกและท้าทายของซีรีส์เรื่องนี้ว่า
วันนี้ซีรีส์สำเร็จเรียบร้อย?
เหนือ: “ตื่นเต้นมากเลย ไม่มีคำจะพูดจริงๆ เพราะว่าเหมือนฝันเป็นจริงจากวันแรกที่เหนือได้อ่านนิยายเรื่องนี้ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ “คุณผู้หญิง” ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาถึงวันนี้ ภาพฝันในหัวออกมา แล้วก็พร้อมให้ทุกคนได้ดูแล้วในวันที่ 5 ตุลาคม นี้
ทำไมถึงอยากทำซีรีส์เรื่องนี้?
เหนือ: “ด้วยความที่คุณแม่ก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วด้วย เรียกว่าได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยรวมถึงเหนือก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือ แล้วเราก็เห็นว่าเทรนด์ช่วงนี้มันเป็นยูรินะ เราก็มาลองศึกษาดู รวมถึงตอนนั้นคุณแม่ก็อยากลองทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ตอนนั้นไม่มีอะไรทำก็เลยลองดูแล้วกันไหนๆ คุณพ่อกับคุณแม่ก็ช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้ว ก็เลยได้มาเป็นซีรีส์เรื่องนี้”
เรื่องแรกยากไหม?
เหนือ: “ยากมากแล้วก็เหนื่อยมาก แต่หลังจากได้เห็นผลงานออกมา ได้เห็นทุกคนทั้งทีมงานทุกคนและนักแสดงทุกคนเต็มที่ มันหายเหนื่อยเลยนะ แล้วบางโมเมนต์เราก็ท้อเหมือนกันนะ แบบไม่ไหวแล้ว แต่ด้วยความที่เราเห็นความพยายาม เห็นความตั้งใจของทุกคน ทุกความซัพพอร์ต ทั้งทุกคอมเมนต์ ทั้งจากแฟนคลับ หรือจากแม่และทุกๆ คนมันทำให้เราใจฟู ทุกอย่างคือหายเหนื่อยแบบปลิดทิ้งไปเลย เพราะเหนือก็ตั้งใจมากแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้ออกมาดีมากๆ”
เหนือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่เลือกนักแสดงอะไรเองหมดเลย?
เหนือ: “ใช่ ลงเองทุกอย่าง ด้วยความที่อาจจะตั้งใจมากแล้วมันก็เป็นเรื่องแรกของเหนือก็อยากจะเรียนรู้ทุกขั้นตอนในการที่จะสร้างซีรีส์ หนัง หรือละครเรื่องหนึ่งขึ้นมา หนูเลยติ๊กทุกข้อ เป็นคนแอพพรู๊พทุกอย่างเลยค่ะ
ได้แตงกวามาแสดงได้ยังไง?
เหนือ: “หนูไถไอจีเจอ แล้วตอนนั้นที่หาคนมาเล่นเป็นควีน ตอนแรกหนูก็คิดว่าหรือจะเล่นเป็นควีนดีนะ แต่คิดว่าไม่น่ารอด งั้นเป็นโบนิตาแล้วกัน เราก็เลยต้องเฟ้นหาคุณควีนของเรา ก็เลยไปไถไอจี แล้วเหนือเจอแตงกวาเป็นคนแรก และเป็นคนแรกที่เหนือทักไป แต่วันที่แคส แตงกวามาเป็นคนสุดท้ายแล้วเกือบมาไม่ทัน ซึ่งวันนั้นมาแคสประมาณเกือบ 10 กว่าคนได้ แล้ววันนั้นคือเหนื่อยมาก แล้วหนูก็ยังไม่เจอควีนในใจเราเลย จนน้องบอกว่าน่าจะมาไม่ทันแล้วแต่เราขอให้มาเพราะว่าเป็นคนแรกที่เราสะดุดตาด้วย เราเลยอยากให้มาให้ได้ ก็เลยพยายามรอจนน้องมาถึง โมเมนต์แรกที่น้องเดินเข้ามา เราก็รู้สึกว่านี่แหละคือควีนของเบ๊บเรารู้ในใจว่าเราจิ้มแล้ว แต่เราก็ทำตามขั้นตอนไปก่อน”
เราสะดุดตาเขายังไง?
เหนือ: “ไถไอจีเจอแล้วปิ๊งเลย คือเห็นจากรูปน้องที่เป็นลุคเจ้าสาว แล้วน้องก็เคยเป็นางแบบแต่งหน้า นางแบบลุคเจ้าสาวเราก็เลยสะดุดตา ด้วยความที่บทควีนเขามีความสง่า มีความสุข คือในรูปมันจะพุ่งออกมาเลย หนูก็ทักไปเลย”
พอไปแคสเป็นยังไงบ้าง?
แตงกวา: “ก็ยอมรับจริงๆ ว่าวันนั้นรีบมาก เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็รีบมาแคสเลย แล้วการแสดงหนูเป็นศูนย์มากจริงๆ แล้วอ่านบทก่อนไปแคสประมาณ 10 -15 นาที และด้วยความที่ลนและรีบมากๆ หัวหนูจำอะไรไม่ได้เลยอ่านแล้วไม่เข้าหัวเลย เพราะเราลนมาก แต่พอเข้าไปทุกอย่างกลายเป็นว่ามันเริ่มดีขึ้น จนมาเล่นรอบที่ 3 ได้เล่นคู่กับพี่เหนือ หนูทิ้งบทเลย หนูวางบทลงแล้วเล่นกับเขา อิมโพรไวส์ไปด้วยกัน ก็รู้สึกว่ามันโอเค ไม่ได้เกร็งหรือไม่ได้กดดันอะไร”
ตอนที่พี่เหนือทักมาหาเราในไอจีเรารู้สึกยังไงบ้าง?
แตงกวา: “คือเขาเป็นดาราแล้วเราก็เข้าไปดูไอจีเขา เขาเป็นลูกสาวแม่กบ ปภัสรา ว๊ายตายแล้ว ตื่นเต้นมาก แล้วเราก็รีบตอบเขาตอนนั้นเลย พอเราตอบตกลงไปก็มีทีมหลังบ้านทักมาในการไปแคสอีกรอบนึง”
พอได้ร่วมงานกันจริงๆ เป็นยังไงบ้าง?
แตงกวา: “ก็ตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของหนูด้วย แล้วก็เป็นการเล่นคู่กันครั้งแรก เพราะเราเพิ่งเคยเจอกัน เหมือนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมากๆ เพราะว่าพี่เหนือกับหนูก็ได้ไปเวิร์กช้อปด้วยกัน เราก็เจอกันบ่อย เคมีอะไรเราก็ค่อยๆ คลิกเข้าหากันเรื่อยๆ เวลาเข้ากองมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากันตลอด แก้ไขปัญหาตรงนั้นไปเลย เพื่อจะไม่ให้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้า”
อย่างเรื่องนี้จะได้เห็นเคมีคู่เรายังไงบ้าง?
เหนือ: “ต้องรอติดตามชมแล้วค่ะ ถ้าเป็นแฟนนิยายก็จะรู้แล้วว่าเคมีของคุณควีนกับน้องเบ๊บเขาจะชอบเถียงกัน คุณควีนก็จะเหมือนบอสซี่เล็กๆ น้องเบ๊บก็จะเหมือนมีความเอาแต่ใจขี้เถียง แล้วก็จะได้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนเถียงกัน แล้วก็โมเมนต์อื่นๆ ความเข้มข้นหรือเส้นเรื่องอื่นๆกับตัวละครอื่นๆ ก็ไปติดตามชมกันในซีรีส์นะคะ”
ส่วนการร่วมงานกับพี่ๆ คือหนูไม่รู้จะพูดยังไงทั้งกดดันและแฮปปี้มาก คือพี่ๆ ทุกคนมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเยอะมากๆ แล้วตัวเหนือก็นับว่าตัวเองมาจากศูนย์เหมือนกัน เพราะว่าก็ห่างหายจากหน้าจอหรือการแสดงมานาน คือเราเหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน ต้องขอบคุณพี่ๆ ทุกคนจริงๆที่มาร่วมแสดงในเรื่องคนโปรดของควีน ทุกๆ คนคือช่วยส่งอารมณ์กันแบบเต็มที่”
อั๋นได้ร่วมงานตั้งแต่ค่ายคุณแม่มายันคุณลูก?
อั๋น: “ใช่ ได้อานิสงส์จากคุณแม่โทรมาแล้วก็ลูกโทรมาบอกว่าอยากให้พี่อั๋นมาเล่น ดูๆ น้องหน่อย เราก็ตื่นเต้น น้องเหนือก็มีติ๊กถูกเราก็ตื่นเต้นเพราะมีลูกของแม่กบทักมา เราเคยเล่นเป็นลูกชายของคุณแม่เขาแล้วตอนนี้ได้มาร่วมงานกับลูกสาวอีก รู้สึกแก่เลย เรื่องแรกของช่อง 7 ก็เล่นเป็นลูกแม่กบ แล้วในซีรีส์ยูริก็มาเล่นกับน้องเหนือ ก็ดีใจและได้กลับมาช่อง 7 ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ (มาถูกไหม?) ถูกครับ คิดถึงมาก”
เอี๊ยงเล่นเรื่องแรกกับช่อง 7 เป็นยังไงบ้าง?
เอี๊ยง: “จริงๆ รู้สึกดีใจมาก ต้องบอกว่าเราจะแฮปปี้เวลาได้ร่วมงานกับนักแสดงใหม่ เพราะว่าเขาจะมีความตั้งใจ เรานึกถึงวันแรกของเรามันจะมีความตั้งใจมาก มันตื่นเต้นไปหมด มันแฮปปี้ อีกอย่างหนึ่งพอได้มาออนในแพลตฟอร์มช่อง 7 จะได้เห็นความสามารถ เห็นความตั้งใจของน้องเขาแบบเต็มที่ อย่างน้องเหนือซีนร้องไห้ คัตไปแล้วแต่ร้องต่ออีก 10 นาทีเพราะว่ามันยังอินอยู่ อยากให้เห็นความตั้งใจในตรงนี้ของน้องๆ”
แตงกวากดดันไหม?
แตงกวา: “ก็กดดันมากๆ ค่ะ ไม่ใช่นอกจากพี่เหนือคนเดียว ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ พี่ๆ ทั้งเรื่องเลย คือเราเห็นผลงานจากพี่ๆ เขามาทุกคนเลย ก็ค่อนข้างที่จะกดดันกับเรื่องนี้ แต่ก็พยายามมากๆ ปรึกษาพี่เหนือ ปรึกษาพี่ๆ ทุกคนแล้วก็ทำการบ้านให้มากขึ้นกว่าคนอื่นด้วย พอเวลาเข้ากองเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากๆ”
เหนือ: “ฝากติดตามซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนทางช่อง 7 HD ออนแอร์ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 22:30 น. และสามารถดูอันคัตเวอร์ชั่นได้ในยูทูปของทางบริษัทแสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ขอฝากเรื่องนี้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วย ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนเราตั้งใจและเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆ อยากให้ทุกคนที่ได้รับชมเรื่องนี้ดูแล้วมีความสุขและสนุกไปกับพวกเรา”