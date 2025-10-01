‘ยุนอา’ อวดความงามแบบเปล่งประกาย เผยดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทย
สวยสดใสสะพรั่งทุกครั้งที่ได้เจอ สำหรับ อิม ยุนอา (YOONA) นักร้อง นักแสดงชาวเกาหลีใต้ ที่ล่าสุดได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหม่ระดับโลก “Longevity Powered by Ginseng” ของแบรนด์ โซลวาซู (Sulwhasoo) ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก เพื่อตอกย้ำความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ไอคอนนิค Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยโสมมากกว่า 60 ปี
โดย ยุนอา มาในลุคสวยสดใสและเรียบง่ายในเดรสสีขาว พร้อมร่วมอัพเดตเทรนด์การดูแลผิวพรรณ และสัมผัสคุณค่าขอบเทคโนโลยีโสมเกาหลีในนิทรรศการ Global Pop-up Event แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ SCBX next stage ชั้น 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
ทั้งนี้ ยุนอา ยังได้เผยถึงความเปล่งประกายในวันนี้ได้ก็เพราะโซลวาซู วันนี้ดีใจมากๆ ที่ได้มาพบกับทุกท่านที่เมืองไทย สำหรับความรู้สึกที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก ส่วนตัวเป็นแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วด้วยพอได้มาร่วมงานก็มีความสุขมากๆ และมีปรัชญาความงามที่เชื่อมโยงกัน คือไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มองที่องค์รวม โซลวาซูไม่ได้ดูแลแค่ผิวแต่ดูแลองค์รวมทั้งหมด และโสมก็เป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตด้วย
“วันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆ ที่ได้มาทักทายทุกคนที่ประเทศไทยแบบนี้ และดีใจที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ปรัชญาความงามไปด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ค่ะ“