‘เหนือ ดิสรยา’ ทายาท ‘กบ ปภัสรา’ ขึ้นแท่นผู้จัดครั้งแรก รับกลัวโดนเปรียบเทียบ แต่เชื่อทุกคนพร้อมเปิดรับ
เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ สำหรับ เหนือ ดิสรยา ลูกสาวคนเก่งของ กบ ปภัสรา ที่ล่าสุดเจ้าตัวนั่งแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรก ในซีรีส์แซฟฟิกไทย เรื่อง “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวตั้งใจ และทุ่มเทกับผลงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก แถมยังลงมือทำเองทุกอย่าง โดยมีแม่กบคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆ นอกจากนี้เหนือยังได้แสดงนำในซีรีส์ดังกล่าวอีกด้วย โดยได้ประกบคู่กับนักแสดงน้องใหม่ แตงกวา พิญญาเนศวร์ ที่งานนี้บอกเลยว่าเคมีเคใจของทั้งคู่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน สาววายเตรียมฟินจิกหมอนกันได้เลย
ล่าสุด มีการเปิดสัมภาษณ์ นักแสดงนำจากซีรีส์ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ณ อาคาร 1 ช่อง 7HD เหนือก็ได้เปิดใจกับ มติชนออนไลน์ ถึงการมานั่งเก้าอี้เป็นผู้จัดครั้งแรก และเป้าหมายการทำงานในวงการบันเทิงต่อจากนี้ว่า
เป็นผู้จัดเรื่องเเรกเป็นยังไงบ้าง?
“เหนื่อยค่ะ กดดันมากค่ะ”
กังวลไหม?
“แน่นอนที่สุดเราก็กังวลมากๆ เพราะด้วยความที่เราก็เป็นลูกผู้จัด คุณแม่กบ ปภัสรา ก็มีชื่ออยู่สำหรับการเป็นผู้จัด แน่นอนเรากดดันว่าจะมีการเปรียบเทียบไหม แต่เหนือก็เชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับ แล้วก็ดูวิธีการทำงานหรืออะไรที่เป็นแบบใหม่ๆ เป็นวิธีการในแบบของเหนือ กดดันสุดๆ และเหนื่อยมากๆ”
คุณแม่แนะนำยังไงบ้าง?
“คุณแม่เป็นซัพพอร์ตที่ดีมาก ทั้งคุณพ่อและคุณเลยนะคะ คุณแม่จะคอยชี้นำจะไม่ได้เข้ามาจี้ แต่ว่าจะปล่อยให้หนูได้ลองเดิน ทำงานในแบบของตัวเอง แต่ว่าเมื่อไรที่เหนือหลุดแล้ว แม่ก็จะเข้ามาตบกลับให้เข้าที่เข้าทาง และให้เหนือเดินต่อ เมื่อไรที่เหนืออาจจะเซหรืออาจจะล้ม เขาก็ช่วยซัพพอร์ตตลอด”
คุมเองทุกอย่าง คุณแม่ปล่อยให้ทำเองเลย?
“ใช่ (มันยากไหม?) ยากมากแต่ว่าสนุกมากเช่นกัน เหนื่อยมาก ยากมาก แต่พอเห็นผลงาน ได้เห็นความตั้งใจของทุกคน ความเหนื่อยมันก็หายไปเลย”
ทำไมถึงเลือกมาเป็นผู้จัด?
“หนูไม่ได้คิดไงตอนเเรก ทำโดยไม่ได้คิด ไม่ได้ทำเชิงที่ไม่ได้คิดหรอก แต่เหมือนมันค่อนข้างเหมือนโมเมนต์อยากมีอะไรเป็นของตัวเอง อยากที่จะสร้างอะไรเป็นของตัวเองสักอย่าง แล้วเราด้วยความชอบการเเสดงอยู่แล้ว หนูก็เลยโอเค เราลองดูแล้วกัน ไม่รู้จะไปแสดงที่ไหน เราจัดเองแล้วก็แสดงเองเลยจบๆ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์คนโปรดของควีนหรือบริษัทแสงเหนือเอนเตอร์เทนเมนต์”
อย่างนักแสดงเราก็เลือกมาเองเลย?
“ถูกต้อง จิ้มเอง”
เวลาที่เราเลือก เราต้องมีเซ้นส์ประมาณนึง เซ้นส์เราเป็นยังไงบ้าง?
“หนูว่าเซ้นส์หนูแรง หนูว่าเป๊ะและตรงทุกคน ก็เลยจะบอกทุกคนต้องรอดูว่าคาแร็กเตอร์ตัวละครแต่ละคนในเรื่องจะเป็นยังไง”
ทำไมถึงเลือกมาทำแนววาย?
“ก็ส่วนนึงตอนนี้เป็นเทรนด์อยู่แล้วสำหรับเรื่องยูริ เรามีไอเดียว่าอยากลองทำ ได้ลองไปศึกษา อ่านนิยายเยอะมากก่อนที่จะลงล็อกกับคนโปรดของควีน รู้สึกว่ามุมอีกมุมนึงที่น่ารักมากๆ ไม่ว่าจะเป็นโรเเมนติกรีเลชั่นชิพหรือเฟรนด์ชิพก็ตามต่างๆ มันเป็นอีกมุมนึงอีกมิตินึงของความรักเท่าที่คนสองคนมีให้กัน”
อย่างเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไง ทำไมถึงทำเรื่องนี้?
“คือเหนือตกหลุมรักคุณควีนและน้องเบ๊บที่เขาสองคนแตกต่างกันมาก แต่ว่าสุดท้ายเขาเหมือนมาเติมเต็มกันและกัน ถึงควีนจะดูเพอร์เฟคขนาดไหนเขาก็มีเรื่องที่มีในใจมีปมในใจ ส่วนน้องเบ๊บเราอาจจะเห็นว่าเขาอยู่ในครอบครัวนู้นนี่นั่น แต่ว่าเราก็ได้เห็นความตั้งใจและสู้ชีวิตของเขา ความพยายามของเขาทั้งดูแลแม่และดูแลตัวเอง ส่งตัวเองเรียน แล้วพอทั้งสองคนได้มาเจอกันเหมือนได้เห็นความที่เขาค่อยๆ เติมเต็มกันไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็รักกัน”
ตัวละครเหมือนหรือแตกต่างกับเรายังไง?
“ถ้าเป็นเหนือกับโบนิตา แตกต่างไหมก็แตกต่าง เหมือนไหมก็เหมือน ความสู้คนหรือความตั้งใจเหมือนโบนิตา แต่ถ้าจะเถียงคำตอบคำอาจจะไม่ใช่เหนือขนาดนั้น”
เริ่มต้นทำอะไรเองทุกอย่าง คิดว่าเราโตขึ้นแค่ไหน?
“เหนือว่าหลังจากได้ทำซีรีส์เรื่องนี้ เหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคนเลย จากที่นอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร ตอนนี้เราตื่นมาทำงานๆ แล้วเราก็เหมือนได้พัฒนาตัวเอง รู้สึกตัวเองโตขึ้นมากๆ มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต เราเติบโตขึ้นอีกขั้นเลย”
พอเราต้องโตขึ้นด้วยบทบาทหน้าที่ รู้สึกว่าชีวิตวัยรุ่นเราหายไหม?
“ไม่หายนะ เหนือสนุกกับการทำงาน แม้มันจะเหนื่อยมากแต่มันก็สนุกพร้อมๆ กันเลย”
แสดงว่าชอบทำงานมาตั้งแต่เด็ก?
“ก็เข้ามาแตะบ้างประปราย เคยแสดงละครเรื่องสองทระนงของคุณแม่ นั่นเป็นเหตุผลเเรกที่ทำให้เหนือได้รู้จักว่าเหนือชอบการแสดง ก็เลยทำให้เหนือได้มาลองทำซีรีส์คนโปรดของควีน”
ตอนนี้ตลาดวายการแข่งขันค่อนข้างสูง เรามีความกดดันยังไงบ้าง?
“กดดันอยู่แล้ว แน่นอนว่าเหนือก็ต้องคาดหวังเรื่องประสบความสำเร็จ แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนรักหรือชอบในตัวเรื่องของเราได้ แต่เหนือก็มีความหวังแหละ เพราะก็ตั้งใจมากๆ แค่คนดูเปิดผ่านๆ ดูแล้วได้ยิ้ม มีความสุขก็พอแล้วจริงๆ หายเหนื่อยแล้วค่ะ”
อนาคตเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างสำหรับเส้นทางนี้?
“เอาจริงๆ ตอนนี้เหนือไม่ได้เห็นอะไรชัดมาก แต่ก็มองไว้หลายๆ รูปแบบ ไม่อยากจะปิดกั้นตัวเองว่าเราจะต้องทำแค่ซีรีส์ เหนือก็อยากเปิดกว้างมากๆ เอ็นเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้แปลว่าซีรีส์อย่างเดียว คือหลากหลายรูปแบบ มันคือครีเอทีฟต่างๆ เหนือก็เปิดทางไว้ให้กับตัวเอง อยากพัฒนา มีโอกาสอยากที่จะผลิตอะไรออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมอีก มีความสุขกับพวกเราได้”
มีอีกเยอะเลยที่จะทำ?
“ในหัวก็มีลิสต์ไว้บ้างบางส่วนแล้ว แต่ก็ตอนนี้เราก็ขอลุยคนโปรดของควีนให้เต็มที่ไปเลย”