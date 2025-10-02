กลัฟ คณาวุฒิ ฮอตสุดบินร่วมงานแบรนด์ดังรัวๆ ยิ้มรับปีทอง อ้อนแฟนไทยยังมีผลงานให้ติดตาม
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตที่มีงานโกอินเตอร์ให้แฟนๆ ได้ติดตามอยู่ตลอดเวลา สำหรับ พระเอกหนุ่ม กลัฟ คณาวุฒิ ที่เพิ่งกลับมาจากการไปร่วมงานแบรนด์ดังที่ต่างประเทศ โดยล่าสุดหลังจากกลัฟมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหม่ระดับโลก “Longevity Powered by Ginseng” ของแบรนด์ โซลวาซู (Sulwhasoo) ที่ SCBX next stage ชั้น 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน ก็ได้เปิดใจว่า
เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ?
“ใช่ครับก็ตื่นเต้น รอบนี้เราไปกับแบรนด์เฟอร์รารี่ด้วย ก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานมาก่อน ก็ดีใจประทับใจมากๆ ครับ (เป็นคนไทยเดียว?) ใช่ครับ ก็ได้เจอพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะ ก็ตื่นเต้นมากๆ”
ได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้าง?
“จริงๆ ผมอาจจะเคยร่วมงานกับแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นจ๋าๆ อย่างเช่น กุชชี่, โอนิซึกะ ไทเกอร์ แต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกับแบรนด์รถ ได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งเสื้อผ้า ทั้งแฟชั่น ทำให้เราเห็นว่าเฟอร์รารี่ไม่ได้มีดีแค่รถ แฟชั่นสวยด้วย“
การต้อนรับดีไหม?
”ต้อนรับดีมาก อย่างล่าสุดดีไซน์เนอร์ของเฟอร์รารี่ก็เพิ่งฟอลโลวไอจีผมมา ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้การต้อนรับเราดีมากขนาดนี้ ก็ดีใจมากครับ“
มีใครชวนร่วมงานไหม?
”อาจจะยังครับ เพราะพี่ๆ เขาเป็นสายกีฬาอะไรแบบนี้เลยอาจจะยังหาจุดตรงกลางที่ร่วมงานยังไม่ได้“
การที่ได้ไปหลายๆ ประเทศหลายๆ แบรนด์มันดีกับเรายังไงบ้าง?
”ได้ประสบการณ์ครับ อย่างเราอาจจะรู้จักเฟอร์รารี่ในด้านรถซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ แต่พอเราไปเห็นแฟชั่นมันก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกัน“
กดดันไหมเป็นคนไทยคนเดียว?
”ก็กดดันนะ แต่ปกติส่วนใหญ่หลายๆ แบรนด์ก็ไปคนเดียวอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้กดดันมากเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ได้เปิดประสบการณ์มากกว่า“
มีโอกาสไปร่วมงานประกาศรางวัลด้วย?
”เป็นงานกรีนคาร์เพ็ท CNMI ครับ ก็ดีใจมากๆ เพราะว่าเราไปงานแฟชั่นค่อนข้างเยอะ แต่สำหรับงานนี้เกี่ยวกับการรักษ์โลกด้วย เราก็จะเห็นหลากหลายแบรนด์ที่เขาอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้เห็นหลากหลายมุมของแบรนด์แฟชั่นด้วย“
เขาเห็นอะไรในตัวเราถึงได้รับเชิญไปในงานนี้?
”ไม่ทราบเหมือนกัน คิดว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาด้วย อาจจะเห็นเรามีมุมนี้ แล้วก็มีมุมแฟชั่น ก็เลยจับมารวมกันแล้วชวนเราไป ซึ่งงานทางการมากเราได้เจอหลากหลายหลายคนดังมากเลยครับ แอนนา วินทัวร์ เฮดของโว้ก อะไรแบบนี้ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เจอครับ ก็ขอบคุณมากๆที่เห็นศักยภาพของผมและให้โอกาสผมได้ไปเรพพรีเซนต์ทั้งแบรนด์กุชชีที่ผมได้ใส่ไปด้วย แล้วก็ได้ไปอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับ”
เรียกว่าเป็นปีทองเลยไหมโกอินเตอร์ถี่ๆ?
“ก็อาจจะทองก็ได้ครับ ก็อยากให้ทองทุกปี เดี๋ยววันที่ 3 นี้ก็จะมีโอกาสได้บินไปที่สิงคโปร์ไปร่วมงานด้วยครับ จริงๆ ทุกปีก็บินบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้อาจจะบินไปทางฝั่งยุโรปเยอะหน่อย“
ต้องบาลานซ์ชีวิตให้เวลากับตัวเองยังไงบ้าง?
”วันพักก็พักเยอะๆ ครับ ไม่ออกไปทำอะไร พักจริงๆ เราจะได้มีแรงในการทำงานในโปรเจคต่อไปด้วย“
แฟนคลับไทยมีแซวเลยไหมว่าไม่ค่อยได้เจอหน้า?
”ก็มีๆ ช่วงก่อนหน้าก็มีแซวกันเยอะว่า อินเตอร์แฟนคิดถึงแล้ว อินเตอร์แฟนก็คือพี่ๆ คนไทยเรียกตัวเองว่า อินเตอร์แฟน แต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะเจอกันในงานเมืองไทยเยอะขึ้นแล้ว มีแน่นอนฝากรอติดตามด้วยครับผม“