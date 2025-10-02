‘เก้า สุภัสสรา’ ลั่นอยากเล่นหนังอินดี้ เปิดรับแม้งบจำกัด ค่าตัวคุยกันได้ ดีใจเทรนด์สาวตัวเล็กกำลังมา
นักแสดงสาว เก้า สุภัสสรา ธนชาต ล่าสุดได้มาร่วมงาน First Premiere & Press Conference ซีรีส์ “รับ(รัก)ออกแบบ Love Design” ที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกหลังมาเล่นซีรีส์ยูริครั้งแรก พร้อมเล่าโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้ถ่ายภาพคู่กับโดยอง NCT ว่า
เห็นบอกว่าพอได้มาลองเล่นซีรีส์ยูริแล้วติดใจมาก?
“ใช่ค่ะ รู้สึกว่าได้อยู่กับคนน่ารักแล้วมันสบายใจ พอเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ได้คุยเรื่องอะไรที่คล้ายๆ กัน เทคแคร์กัน ตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจเราจะช่วยดูแลกัน ต้องบอกเลยว่าตัดสินใจรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไม่นานเลย จริงๆ หนูดูเรื่องที่ฟรีนเบคเล่นตั้งแต่ช่อง3 ตอนกลางคืนแล้ว ตอนแรกไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็นั่งดูอยู่นานมาก จนถึงขั้นพิมพ์ไปบอกผู้จัดการเลยว่าถ้ามีซีรีส์อะไรแบบนี้ติดต่อมาอยากเล่นมา”
“ถามว่าอะไรที่มันเข้าเส้นเราขนาดนี้ คือหนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้หญิงสวยอยู่แล้ว ชอบมองเขา สมัยเด็กๆ หนูก็ชอบเซฟรูปพี่ๆ เน็ตไอดอลมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ MSN แล้วเวลาเราจะเป็นติ่งศิลปินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากกว่า หนูชอบผู้หญิงสวย ชอบในเชิงที่ว่าอยากทำอยากเก่งให้ได้แบบเขา“
แต่เราก็เป็นคนสวยไง?
“หนูไม่รู้สึกเลยค่ะ(หัวเราะ) เวลามองผู้หญิงสวยคนนึงมันจะเป็นฟีลแบบเขาสูง เขาสวย เขาเก่ง เราก็อยากจะเป็นเหมือนเขา”
ตอนนี้งานเป็นยังไงบ้าง เห็นเดินทางบ่อยเหมือนกัน?
“ใช่ค่ะ มีเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ช่วงนี้ก็จะเป็นงานแนวแฟชั่นเสียส่วนใหญ่ ล่าสุดก็เพิ่งไปมิลานมา (สร้างเรื่องให้สาวๆ คนอื่นอิจฉาอีกแล้ว?) อ๋อ…ที่ถ่ายรูปคู่กับโดยอง NCT น่ะเหรอคะ ด้วยความที่อายุใกล้ๆ กัน แล้วเขาน่ารัก ปีที่แล้วหนูก็ได้ไปถ่ายกับทั้งโดยองและมุนกายอง ซึ่งไนซ์กันทั้งสองคนเลย คือเป็นไอดอลเป็นนักแสดงเกาหลีที่ไม่ถือตัว เจอกันก็ทักทายกันถามไถ่ดินฟ้าอากาศ“
แล้วปีนี้ไปเจอกันอีก โดยองจำเราได้ไหม?
“หนูไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่คิดว่าเขาน่าจะจำได้นะคะ เจอกันรอบนี้เขาก็ยังไนซ์เหมือนเดิมเลย น่ารักค่ะ แต่ตอนนี้เขาน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวด้วย (โพสต์รูปไปมีคนเข้ามาแซวเยอะเลย?) ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของโดยอง หนูก็ดีใจที่ทุกคนยังให้การตอบรับเป็นอย่างดี แล้วก็อยากเห็นรูปเรากับโดยองคู่กัน”
แล้วตอนนี้ไทป์ผู้หญิงเอเชียตัวเล็กกำลังมาด้วย?
”จริงๆ ดีใจค่ะ เมื่อก่อนจะไม่ค่อยเซลฟ์เท่าไหร่ คิดว่าเราตัวเล็กเกินไปหรือเปล่า เพราะแต่ก่อนนางเอกจะตัวสูง เลยรู้สึกดีใจขึ้นมานิดนึงแล้ว พอแบบโลกมันหมุนเร็วเนอะ ตอนนี้สาวเกาหลีตัวเล็กๆ กับผู้ชายตัวสูงกำลังเป็นที่นิยมด้วย”
แล้วกับงานการแสดงอย่างอื่นล่ะ?
“อยากรับมากเลยค่ะ ยิ่งถ้าเป็นหนังอินดี้อยากลองทำมากเลย หนูรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในตัวบทละครที่ค่อนข้างแมสมาหลายเรื่องแล้ว เลยอยากไปลองในทางอินดี้ดูบ้าง อาจจะเป็นหนังอินดี้ที่คนไม่ต้องรู้จักเยอะก็ได้ หนูก็ยินดีรับเล่น คือเรารู้อยู่แล้วว่าหนังอินดี้จะมีงบที่ค่อนข้างน้อย แต่หนูยินดีรับ เพราะอยากลองทำอะไรใหม่ๆ บ้าง เพราะบางทีเขาอาจจะไม่กล้าติดต่อหนูมาเพราะเห็นว่าหนูเล่นแต่อะไรแมสๆ มาเยอะ กลัวว่าเขาเองจะงบไม่พอ เลยไม่อยากชวนมาแคสต์หรือเปล่า อยากให้ลองติดต่อมาก่อนนะคะ เรื่องค่าตัวสามารถคุยกันได้เลยเพราะหนูอยากเล่นจริงๆ“