ประทับใจเต็มอิ่มไปกับ “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” ครั้งที่ 3 ศิลปินแน่น ดนตรีเพราะ
จัดเต็มครบทุกประสาทสัมผัส สมคุณค่าการรอคอยยาวนานถึง 12 ปี กับ คอนเสิร์ตเพลงสากลอันล้ำค่าในอดีต 27 กันยายน 2568 ณ มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเป็นวันแห่งความทรงจำ กับ คอนเสิร์ต “เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” ครั้งที่ 3 : Radio On Stage 50’s-70’s ซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง เล็ก วงศ์สว่าง ดีเจในยุคโก๋หลังวัง และผู้ก่อตั้งหนังสือเพลงพร้อมคอร์ดกีตาร์ I.S. Song Hits และ The Guitar ต้องบอกว่างานนี้อลังการสุดๆด้วยระบบ แสง สี เสียง และภาพVisual สุดล้ำ บรรเลงดนตรีโดยวงออเคสตร้าร่วมสมัย Mahidol Starlight Orchestra กว่า 30 ชีวิต และเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่รวมชาว “โก๋หลังวัง” ไว้มากที่สุดอีกด้วย
เปิดเวทีด้วย การแสดงประกอบการจัดรายการวิทยุของคุณเล็ก วงศ์สว่าง ที่มาในรูปแบบเสมือนจริง ที่ทำออกมาได้อย่างประทับใจแฟนๆ ทั้งภาพ และเสียง เหมือนได้ย้อนไปฟัง เล็ก วงศ์สว่าง จัดรายการให้ฟังแบบสดๆ บนเวที สลับกับโฆษณาโบราณที่เรียกเสียงฮือฮา อย่างเพลงสปอร์ตโฆษณา ถ่ายไฟฉายตรากบ, ยาทัมใจ และยังได้นักร้องรุ่นใหม่คุณภาพสูงอย่าง มาเรียม เกรย์, กานต์ The Parkinson และ ที Jetset’er เปิดตัวเพลงแรกโดย กานต์ ด้วยเพลง Sixteen Candles ตามมาด้วย Donna, Diana, Venus ส่วน มาเรียม ก็ได้เพลงดังอย่าง Will You Love Me Tomorrow, I’ve Told Every Little Star, Stupid Cupid และ End Of The World ถ่ายทอดทุกบทเพลงได้อย่างไพเราะจับใจ สำหรับ ที มาในเพลงสนุกๆ อย่าง Little Darlin’, Poison Ivy, The Wonder of You ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลง Theme Song I.S. Song Hits ใน Version Disco สุดมันส์ เป็นชั่วโมงแรกที่ได้เสียงปรบมืออย่างกึกก้อง สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
ก่อนจะไปสนุกกันต่อ เปิดฟลอร์ด้วย เม้าท์-สุดา ชื่นบาน เพื่อนรักของ เล็ก วงศ์สว่าง ปรากฏตัวออกมาเป็นคนแรกอย่างอลังการสะกดสายตาผู้ชม สมกับเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเพลงเมดเล่ย์ I Will Follow Him และ Someone Else’s Boy ตามมาด้วยเพลง Seven Lonely Days, Dynamite จบด้วยเพลง Please Mr. Postman ที่ผู้ชมได้ร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะส่งเวทีต่อให้ พิมพ์เพชร กุญชร มาในเพลง Downtown จากนั้นได้ชวน อุ้ย รวิวรรณ และ เจี๊ยบ นนทิยา มาร้องประสานเสียงอย่างไพเราะในเพลง A Lover Concerto จนแฟนๆ ลุกขึ้นเต้นกันโดยไม่ได้นัดหมาย จากนั้น เจี๊ยบ ก็โชว์พลังเสียงต่อในเพลง Baby I’m Yours รวมถึงเพลงปราบเซียนอย่าง Lovin’ You สะกดผู้ชมได้อยู่หมัด ชมพู ฟรุตตี้ ได้ออกมาร้อง Duet ในเพลง You Don’t Have To Be A Star ได้อย่างไพเราะและลงตัว ความสนุก ประทับใจยังคงถาโถมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง Tribute To Elvis Presley เปิดตัวโดย แคมป์ ศตวรรษ ลูกชาย วิสูตร ตุงคะรัต ในเพลงเมดเล่ย์ Jailhouse Rock / Don’t be Cruel / Let Me Your Teddy Bear จัดเต็มทั้ง เสื้อผ้า หน้า ผม เสียงร้อง และท่าเต้น ต่อด้วย I Gotta Know และ Can’t Help Falling in Love with You ที่ร้องคู่กับ จิ๊บ วสุ เป็นสองไอคอนเอลวิสเมืองไทย บนเวทีเดียวกันอย่างไพเราะ จากนั้น จิ๊บ วสุ ก็ตรึงผู้ชมด้วยเพลงเพราะๆ อย่าง It’s Now or Never, The Girls of My Best Friend จบด้วย Suspicious Minds อย่างอลังการ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้อย่างท่วมท้น
ก่อนจะส่งต่อความสนุกให้กับ กร ทัพพะรังสี ที่ชวนทุกคนลุกขึ้นเต้นกันต่อเนื่องกับเพลง Crocodile Rock, One Way Ticket, 9,999,999 Tears และเพลงระดับตำนานของ CCR อย่าง Have You Ever Seen The Rain ซึ่ง กร ในวัย 80 ปี ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างประทับใจ จากนั้นถึงคิวของ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ และ อุ้ย รวิวรรณ กับเพลง Hey Paula ซึ่งทั้งคู่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างหวานซึ้ง ก่อนที่ ปั่น จะฉายเดี่ยวในเพลง Breaking Up Is Hard To Do, Dream Lover และ Oh! Carol จากนั้นอุ้ย รวิวรรณ จะออกมาร้องเพลง Oh! Neil ที่เป็นท่วงทำนองเดียวกัน เป็นความพิเศษอีกหนึ่งโชว์ในวันนี้ จบด้วยเพลง Gonna Get Along Without You Now
เข้าสู่ช่วงท้ายๆ ของคอนเสิร์ต กับ ชมพู ฟรุตตี้ ที่ออกมาร้องในเพลง September และลงมาสนุกกับแฟนๆ ถึงที่นั่ง ก่อนที่จะชวนเพื่อนซี้อย่าง ปิง ฟรุตตี้ มาร่วมร้องเพลง ที่เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของงานก็ว่าได้ เพราะต่างที่ทราบกันดีว่า ปิง ไม่สบาย แต่ด้วยความตั้งใจและสปิริตอันแรงกล้าขึ้นเวทีพร้อมวีลแชร์ ผู้ชมต่างส่งเสียงให้กำลังใจลั่นฮอลล์ จนถึงกับเสียน้ำตา ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจ พร้อมร้องเพลง And I Love You So ด้วยน้ำตา ก่อนที่ทั้งคู่จะร้องเพลงร่วมกันในเพลง Unchained Melody และ Can’t Take My Eyes Of You เป็นมิตรภาพของคำว่าเพื่อน ที่สร้างภาพความประทับใจให้กับผู้ชมทุกคน จากนั้นก็เข้าสู่เพลงสุดท้ายของโชว์ กับการเชิญศิลปินมาร่วมร้องเพลง Always On My Mind เพื่อรำลึกถึง เล็ก วงศ์สว่าง ไปด้วยกัน เป็นการส่งแฟนๆ ทุกคนกลับบ้านพร้อมความสุข ความทรงจำและความประทับใจแบบไม่รู้ลืม สมคุณค่าการรอคอย 12 ปีเต็มกับ “คอนเสิร์ต เพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง” ครั้งที่ 3 อย่างแท้จริง
สำหรับใครที่พลาดชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สามารถติดตามชมภาพความประทับใจได้ทางโซเชียลมีเดียของ I.S. Song Hits และผู้ที่สนใจหนังสือเพลง-ของที่ระลึก และ Music Box บันทึกการจัดรายการวิทยุของ คุณเล็กวงศ์สว่าง สามารถสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ๊ก และ ไลน์ : ISSONGHITS