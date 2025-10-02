CAT EXPO 12 ย้ำความสุขสนุกไม่รู้ลืม ครบทุกแนวเพลงไทย-อินเตอร์ พร้อมเครื่องเล่นสุดมัน
เข้าปีที่ 12 แล้ว สำหรับ CAT EXPO เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทุกค่าย ทุกแนวดนตรี มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานของตนเองถึงมือแฟนๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินอย่างกันเอง เป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่คุ้นชินกันทุกปี
แต่ปีนี้พิเศษขึ้นอีกเพราะ CAT RADIO จัดให้แบบสนุกไม่รู้ลืม ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม)ดูคอนเสิร์ตไป เล่นเครื่องเล่นไป จะมีอะไรจอยไปกว่านี้ ศิลปินที่มาก็จัดเต็มทั้งอินดี้อันดับหนึ่ง อย่าง POLYCAT, YEW, PHUM VIPHURIT, MOVING AND CUT, SAFEPLANET, PROUD, DEPT,SCRUBB, BOMB AT TRACK, ANATOMY RABBIT, THE PARKINSON, YENTED, SIRIMONGKOL, KIKI, TORRAYOT, SARAH SALOLA, BETTER WEATHER, WHAL & DOLPH, SLUR, NO ONE ELSE, MEAN BANDฯลฯ สายป๊อปขวัญใจแฟนๆก็มาอย่าง JEFF SATUR, PUN, VIOLETTE WAUTIER, NANON, BOWKYLION, BNK48, NONT TANONT, PERSES, ALLY, IMAGE SUTHITA, FELIZZ, SERIOUS BACON, NEVONE & D-NA & WIZZLE, PIXXIE, STANG TARI ฯลฯ
หรือจะสนุกแบบไทยมีสไตล์ไม่เหมือนใครกับ SINGTO NUMCHOK, PRAE CHANAA, TONTRAKUL, ตังเกอาม่า, THE RUBE FEAT.BANKSORNRAM ฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลวงอินดี้ฮิตจากประเทศต่างๆก็บินมาโชว์ อาทิ KROI(คุโรอิ) จากญี่ปุ่น, THE BOWLS(เดอะโบลส์) และ HATHAW9Y(แฮททะเวย์) จากเกาหลีใต้, FOOL AND IDIOT(ฟูลแอนด์อิเดียต) จากไต้หวันและงานนี้ยังเปิดเวทีใหม่ให้ร็อกสะใจแบบเมทัลกับวงร็อกหนักๆสิบกว่าวง นำโดย DEFYING DECAY(ดีไฟอิง ดีเคย์), ECCHYMOSIS(แอคคีโมซิส) ฯลฯ โชว์รวมกันเฉพาะกิจของ HUGO x MONTONN JIRA นอกจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์ที่คาดเดาไม่ได้ในงานนี้ที่เฉพาะคนมาเท่านั้นถึงจะได้สัมผัส รวมถึงวงรุ่นใหม่อีกมากมายทั้งที่เริ่มต้นจาก BEDROOM STUDIO หรือเริ่มมีเพลงติดชาร์ต CAT RADIO ที่พร้อมรายงานตัวให้ทุกคนได้ทำความรู้จักและอาจจะหลงรักในทันที
“CAT EXPO 12” เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทย แห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม 29-30พฤศจิกายน 2568 ที่ SIAM AMAZING PARK (สวนสยาม) ขายบัตรแล้ววันนี้ ราคาพิเศษ สนุกแบบพิเศษ บัตรเข้างาน 2 วัน 1,099 บาท (จากราคาเต็ม 1,700 บาท) , บัตรเข้างาน 2 วัน พร้อมบัตรเครื่องเล่น 1 วัน 1,399 บาท (จากราคาเต็ม 2,000 บาท) บัตรเข้างาน 2 วัน พร้อมบัตรเครื่องเล่น 2 วัน 1,599 บาท (จากราคาเต็ม 2,200 บาท) ซื้อเลยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น The Concert รายละเอียดเพิ่มเติม www.thisiscat.com