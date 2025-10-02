วันใหม่ เข้าใจโซเชียล ไม่นอยด์ถูกวิจารณ์เรื่องมารยาท หน่อง ขอโทษถ้าทำให้ใครไม่พอใจ
สองพี่น้องจากบ้านฉัตรบริรักษ์ หน่อง ธนา และ วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวซีรีส์ใหม่ปี 2026 “9+1 The New Originals TRUECJ UNIVERSE” ณ ICONSIAM โดย หน่อง มาในฐานะนักแสดงในเรื่อง “มุ่ยเฟย” ส่วน วันใหม่ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวในเรื่อง “CRASH COURSE IN ROMANCE” หลังจบงาน หน่องและวันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงซีรีส์เรื่องแรกของวันใหม่ พร้อมตอบคำถามดราม่าคลิปโซเชียลที่ น้องวันใหม่ ถูกวิจารณ์เรื่องมารยาทและน้ำเสียง
น้องมาเล่นซีรีส์ ห่วงยังไงบ้าง?
หน่อง : “ผมเคยไปดูที่กอง ตอนน้อง 5-6 ขวบ เขายังเด็กมาก เลยยังไม่รู้ว่าอันนี้ถ่ายละครอยู่นะ แต่ตอนนี้เขาจะ 14 แล้ว เขาเริ่มรู้แล้วว่าการแสดงมันคืออะไร ก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ”
ความเก่งสู้พี่ๆ ได้ไหม?
วันใหม่ : “แน่นอนค่ะ สุดยอดมาก ไม่อยากจะโม้เยอะค่ะ (หัวเราะ) เล่นได้เลย น้ำตาสั่งได้ค่ะ ตีบทแตกค่ะ (เฮียให้คะแนนเท่าไหร่?) ยังไม่เคยถามเลยค่ะ”
หน่อง : “เต็ม 10 ให้ 5 พูดตอนออกสื่อมันก็ต้องดูดีหน่อย ไปดูเขาที่กอง นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ ก็ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นพอสมควรเลย คิดว่าในอนาคตเขาอาจจะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ คิดว่าน่าจะเก่งมากขึ้นเรื่อย”
ได้ลองทำแล้วชอบไหม?
วันใหม่ : “ชอบมากค่ะ รู้สึกว่านี่แหละค่ะ อาชีพในฝัน รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราดี ได้ลองอะไรใหม่ๆ ได้เข้าไปเป็นชีวิตคนคนหนึ่ง อนาคตเข้าวงการเต็มตัวแน่นอนค่ะ (ยิ้ม) เฮียไฟเขียวค่ะ ซัปพอร์ตค่ะ เฮียบอกว่าอะไรก็ได้ซัปพอร์ตหมด ถ้าหนูชอบเขาจะผลักดันเต็มที่ค่ะ”
หน่อง : “ชอบอันไหน ชอบเล่นดนตรี กีฬา หรือร้องเพลง เราก็จะผลักดันเขา อยากเช่นเรื่องนี้มีแคสฯ เราก็ให้เขามาแคสฯ แคสฯ ปกติเลยครับ”
ยืนยันไม่ใช้เส้นเฮียเลย?
วันใหม่ : “โอ้ แน่นอนว่าไม่ค่ะ (หัวเราะ) ความสามารถล้วนๆ”
หน่อง : “แล้วแต่น้อง เลือกทางไหนซัพพอร์ตหมดเลย ถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือเป็นแนวทางที่ไม่ดี ก็เต็มที่ครับ (มีขอบเขตไหม?) อย่างเรื่องนี้เขามีถ่าย พฤหัส – อาทิตย์ ก็จะแจ้งทางกองไว้ก่อนแล้ว ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ขอแค่เสาร์อาทิตย์นะครับ ไม่อยากให้ขาดเรียน”
ห่วงอะไรไหม?
หน่อง : “ด้วยความที่เขาได้เห็นตามกองถ่ายอยู่แล้ว ก็เหมือนได้สั่งสมมาตั้งแต่เล็กๆ ครับ (โตขึ้นเป็นนางเอกเลยไหม?) ก็ต้องดู ตอนนี้ผมไม่รู้หรอก ต้องดูในอนาคต เรื่องสกรีนบทก็ต้องช่วยดูแหละ ว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไหม”
แนะนำน้องเรื่องอะไร?
หน่อง : “ก็เรื่องของการทำการบ้าน การอ่านบท ต้องคอยบอก หรือบางจุดที่น้องอ่านแล้วไม่เข้าใจ แล้วมาคุยกันได้ ว่าต้องเล่นยังไง”
วันใหม่ : “ส่วนใหญ่จะถามเฮียบอยค่ะ เพราะว่ามีประสบการณ์ที่สุด เฮียบอยก็ช่วยหลายอย่างเลยค่ะ เรื่องจุดโฟกัส เรื่องน้ำเสียง เรื่องแอ็กติ้ง ส่วนเฮียหน่องจะดูแลแบบโอเวอร์ออลค่ะ”
หน่อง : “ดูแบบโดยรวมครับ”
ดรามา “วันใหม่” เปลี่ยนไปตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่ เห็นข่าวแล้วรู้สึกยังไง?
หน่อง : “พี่ๆ เห็นว่าเปลี่ยนหรือเปล่าครับ เขาก็เหมือนเดิม แค่โตขึ้น”
วันใหม่ : “สูงขึ้น (สวยขึ้นด้วย?) แน่นอน อันนี้แน่นอน (หัวเราะ) (เฮียหวงขึ้นด้วยไหม?) ใช่ค่ะ อันนี้อย่างยิ่งเลย”
หน่อง : “ก็คือเท่าที่เห็น จะมีเรื่องของการพูดคะ พูดขา อาจจะตกไป แต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวันนั้น มันไม่ใช่ทั้งวันเป็นอย่างนั้น ถ้าเกิดว่าไปทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจ ก็ต้องขอโทษด้วยครับ ถามว่าเครียดไหมเจอคอมเมนต์แบบนี้ ผมไม่นะ คือบางทีผมก็ปล่อยผ่าน แล้วบางทีก็อยากตอบกลับ ตามความจริงที่เกิดขึ้น ว่ามันคืออะไร แต่ก็ปล่อยผ่านดีกว่า เช่นวันนั้นผมลงคลิปอันหนึ่งที่น้องร้องเพลง แล้วเขาเมนต์ประมาณว่าสีผิวน้องเปลี่ยนไปนะ เฮียดูแลไม่เหมือนตอนแม่อยู่เลย ซึ่งคลิปอันนี้คือตอนที่แม่อยู่ ประมาณ 5 ปีที่แล้ว ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง เอ๊ะแม่ดูแลไม่ดีเท่าแม่เหรอ (หัวเราะ) มันจะมีเมนต์อะไรแบบนี้เยอะ บางทีผมก็อ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไป หรือก็ไม่อ่าน ถ้าใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับผม”
วันใหม่ : “หนูไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านค่ะ แต่ถามว่าพอทราบเรื่องแล้วนอยด์ไหม ก็ไม่ค่ะ เป็นปกติของโซเชียล”
น้องมีภูมิคุ้มกันเรื่องโซเชียลขนาดไหน?
หน่อง : “ก็อาจจะมีบ้าง ไม่มีบ้าง แล้วแต่ อยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากแค่ไหน”
วันใหม่ : “ก็รู้สึกว่าเอาคำวิจารณ์มาปรับดีกว่า”
หน่อง : “ใช่ ถ้าอันไหนมันไม่จริง ก็ปล่อยผ่านไป มันเลี่ยงไม่ได้ แต่มันเคยมีตอนโน่น ที่ตอบกลับไป เพราะมันเจอเยอะมาก ผมก็ตอบเล่นๆ กลับไปครับ”
วันใหม่ : “เข้าวงการเต็มตัวก็ต้องเจอ อันนี้คือการฝึกซ้อมค่ะ เป็นการซ้อม (หัวเราะ) (อีกหน่อยเจออะไรหนูตอบได้เองเลย?) ตอบได้ค่ะ”
หน่อง : “อย่างที่บอกแหละ ว่าเขาไม่ได้มาเห็นเรา 24 ชั่วโมง เรารู้ว่าความจริงคืออะไร เราแค่อ่านแล้วผ่านไป คนเมนต์เขาก็มีสิทธิ์เมนต์ เขาไม่ได้ผิดหรอก ไม่อยากพูดอะไร ก็ขอโทษนะครับ ถ้าเกิดทำให้ไม่สบายใจ แค่นั้นเอง”