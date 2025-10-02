คริส หอวัง เผยความสัมพันธ์ ‘เจนี่-เอ็ดวิน’ ไม่ได้แนะนำ แต่เป็นอันรู้กัน รับเคยเจอแค่ครั้งเดียว
หลังจากที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถูกจับตามีรักใหม่กับ เอ็ดวิน ชวง เศรษฐีชาวฮ่องกง ล่าสุดเจอ คริส หอวัง ในงานแถลงข่าวการเปิดตัวตัวออริจินอลซีรีส์ล่าสุด ปี 2026 “9+1 The New Originals TRUECJ UNIVERSE” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ไปกับ ทรูซีเจ ครีเอชั่นส์ ณ ชั้น 8 โรงภาพยนตร์ SCREEN X ICON CINECONIC ICONSIAM ก็ได้ถามถึงความสุขของเพื่อนสาว พร้อมอัพเดตหัวใจของตัวเองด้วย
ตอนนี้มีความรักหรือยัง?
“ก็โสดบ้าง ไม่โสดบ้างนะคะ ตามความสะดวก ก็ ก้ำกึ่ง เค้าเรียกว่าโสดบ้าง ไม่โสดบ้างตามระยะเวลา แต่จริงๆ คิดว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ตามความชอบของเราหลายคนอาจจะกำลังกังวลว่าเมื่อไหร่จะมีแฟน อย่าไปกังวลค่ะ คือไม่ว่าจะอายุไหนคุณได้เจอแน่นอน คู่อ่ะ ที่ผ่านมา ก็มีบ้าง ออกไปบ้าง แล้วก็มีมาใหม่บ้าง แล้วก็ออกไปบ้าง แต่ก็คือโอเค มีความสุข คือจริงๆ อ่ะ สะดวกได้หมด เพราะว่าการที่มีความรัก คือมันสดชื่น แต่ว่าตอนที่ไม่มีความรัก เราก็ต้องรักตัวเองได้ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น มันจะมีหรือไม่มี เราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุข
แต่ประเด็นคือ ไม่ได้อยากจะเปิดตัว เพราะว่าเราอยากจะไฟล์เอ้าท์คนสุดท้าย ก็คือหมายความว่า เข้าได้เรื่อยๆ คือเหมือนเวลาที่เราต้องลากใครมาอยู่ในวง ที่ต้องยืนกับเราตรงนี้ เค้าต้องแลกอะไรเยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้น หมายความว่ามันใช้เวลาศึกษากันนิดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปต่อ ถึงจะเห็นคนคนนั้นที่ยืนตรงนี้ เราไม่อยากจะลากใครมาอยู่ในสปอตไลต์ โดยที่เราสองคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราสองคนจะเอายังไง
คือคนที่จะมาคุยกับเรา เค้าต้องโตประมาณนึง ถ้ากำแพงขึ้นสูง กำแพงเค้าก็ต้องสูงเหมือนกัน แล้วคือตอนนี้กำแพงสูงกับสูงชนกัน ก็คืองงไปหมดแล้ว(หัวเราะ) คือจริงๆ อ่ะ ตอนนี้คริสสดใสมากเลย ชีวิตคริสตอนนี้ไม่มีอะไรเครียดเลย เพราะฉะนั้น จะมีหรือไม่มี ไม่ซีเรียส แต่ว่าแน่นอน ทุกคนก็จะชอบการมีความรักมากกว่าอยู่แล้ว มันชื่นใจมากกว่าจริงๆ”
มีการดูดวงมั่งไหม?
“ คือดูดวงไม่ได้เลยนะ ตอนนี้ฉันต้องไปดูกับใครหรอ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปดูกับใครแล้ว”
แล้วก่อนหน้าที่ก่อนจะมีกระแสเกี่ยวกับหมอดู เคยดูไหม?
“คือเคยเล่าไปแล้วรอบนึง ไม่รู้ว่าเล่ากับใครบ้างนะว่าไม่ชอบดูดวง ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เป็นคนไม่อยากรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงนะ แต่ไม่กล้าดูดวง เพราะว่าเวลาที่หมอดูเค้าบอกว่า เดี๋ยวเดือนนี้ อีกสามเดือนเธอจะเจอปัญหานี้นะ เช่นเดี๋ยวจะเลิกกับแฟนอีกสามเดือนนะ คือกลับบ้านก็เลิกเลย คือทำไมฉันต้องทนอีกสามเดือน คือไปจำเดทไลน์เค้า
เพราะฉะนั้นไม่ดูดีกว่า คือกลัวด้วย คือเป็นคนที่เชื่อหมอดู คือไม่ได้กลัวว่าจะเกิดขึ้นจริง และไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม แต่เราอ่ะไปจำไทม์ไลน์เวลา หมอดูเก่งๆ ทักอนาคต เค้าก็จะบอกเป็นช่วงๆ อย่างเค้าทักว่ากุมภา-มีนา รักจะมีปัญหา ผู้ใหญ่ที่บ้านจะล้มนะ อะไรแบบนี้ เราก็จะนอยด์ ไปถึงมีนาเลย แล้วก็กลุ้มใจว่าแม่จะล้มกี่โมง อะไรประมาณนี้ คือมันไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าไปรับภาระไทม์ไลน์ทั้งหมด ก็เลยไม่ดู ไม่ได้เกี่ยวกับหมอดู คือเกี่ยวกับคริสเอง”
ขออนุญาตอัพเดตถึงเพื่อนเราหน่อย ได้ข่าวว่าเจนี่หัวใจสีชมพู เราได้เห็นข่าวเค้าบ้างไหม?
“แฮปปี้ค่ะ เคยเจอคุณผู้ชายเค้าเป็น 10 ปีที่แล้ว แล้วเจอที่ฮ่องกง แต่ว่าไม่รู้ว่าเค้าจำคริสได้ไหม แต่เคยเจอเค้าแล้ว เคยเจอกันทีนึงที่เมืองไทย คือเท่าที่เห็นตามภาพ ทุกคนก็ดูแฮปปี้นะคะ จริงๆ อยากให้ทุกคนบนโลกนี้มีความรักที่ดี ไม่ใช่แค่เจน รวมทั้งเราด้วย”
เราได้ไปร่วมงานวันเกิดเค้ามั้ย?
“ ไม่ได้ไป (อดเห็นภาพโมเมนต์?) ใช่ แต่คือผู้ชายเราอ่ะเคยเจอครั้งเดียวเองที่ร้านอาหาร ก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะ”
เราได้เชียร์อัพหรือทักไปถามไถ่ไหม?
“ไม่ได้อัพเดตอะไรนะ ทุกคนมีความสุขก็ใช้ชีวิตของตัวเอง แต่คือมีส่งภาพข่าวในกรุ๊ปนะ เท่าที่คริสเห็น แต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนส่งนะ ฉันน่ะเห็นเพราะว่าคนส่งในกรุ๊ปแค่นั้น ไม่มีอะไร ก็คงแซวๆ ยิ้มๆ ค่ะ”
เพื่อนมีมาแนะนำอย่างเป็นทางการหรือยัง?
“เป็นการเป็นอันรู้กันละมั้งพี่ อายุขนาดนี้แล้ว คือเคยไปกินข้าวค่ะ แต่ว่าตอนนั้นมันก็.. พี่มันโตแล้วอ่ะ จะให้เดินมาบอกว่า.. มันไม่มีแล้วค่ะ เค้าโอเคนะ แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ ไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้น แต่เขาก็ดูเป็นคนดีนะ”