‘เก่ง-น้ำปิง’ เล่าโมเมนต์ร่วมงาน ‘อั้ม พัชราภา’ ครั้งแรก รู้เลยทำไมเป็นมหาชนถึงทุกวันนี้
ควงกันมาร่วมงานเปิดตลาด “AUM AUM” ครั้งที่ 3 ณ Grand Hall และ Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค สำหรับคู่จิ้นสุดฮอต เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร ที่งานนี้ซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ อั้ม พัชราภา ที่เป็นเจ้าของตลาด“AUM AUM” เป็นคนลงมือชวนเก่ง-น้ำปิงมาร่วมงานด้วยตัวเอง เพราะเจ้าตัวเป็นแฟนซีรีส์เขมจิราต้องรอด
ซึ่งหลังจากจบงาน เก่ง-น้ำปิง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงโมเมนต์ความประทับใจที่ได้มาร่วมงานกับอั้ม พัชราภา เป็นครั้งแรก
วันนี้ได้มาเจอซุปเปอร์สตาร์ตัวเป็นๆ ที่ตลาดอั้มอั้ม?
เก่ง: “สานฝันเก่งมากๆ ครับ คือเก่งติดตามผลงานพี่อั้มมาตลอดอยู่แล้ว คือดีใจ สิ่งแรกที่คุยกับน้องเลยคืออยากเห็นพี่อั้มตัวเป็นๆ แบบผิวพี่อั้มดีมาก คือเราเห็นทุกคลิปเห็นทุกสื่อ ทำไมผิวพี่อั้มดีจัง รอดทุกกล้องเลย แล้วก็ดีใจที่ได้มาเยือนตลาดพี่อั้มด้วย เพราะว่าเราสายกินอยู่แล้ว”
น้ำปิง: “ก็รู้สึกว่าละครหรือมีมต่างๆ ที่เราเล่นมาตลอดชีวิตมันเป็นพี่อั้มซะเยอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง เราไม่เคยคิดเคยฝันว่าเขาจะชวนเรามาด้วยตัวเอง มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเก่ง-น้ำปิง เราก็เลยพยายามเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อจะมาให้ได้เพื่อพี่อั้ม”
ย้อนกลับไปตอนพี่อั้มติดต่อมาตอนนั้นเรารู้สึกยังไง?
น้ำปิง: “ไม่แน่ใจตรงไดอะล็อก รู้แค่ว่าพี่อั้มอยากให้ไปตลาดอั้มอั้ม พี่อั้มติดต่อมาเองเลย เราก็ห๊ะ!พี่อั้มจริงเหรอ พี่อั้มที่เป็นซีเปีย หรือเป็นเพลิงพระนาง หรือเป็นอีกหลากหลายบท”
ตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าเขาติดต่อเรามาเอง?
น้ำปิง: “ตอนแรกคิดว่ารายการสาระแน เราก็คิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า หรือแค่เขาชวนเป็นมารยาทหรือเปล่า หลังๆ เริ่มจริงจังแล้ว ยิ่งพอพี่อั้มถ่ายคลิปแล้วลงในไอจี มันเป็นหน้าพวกเราอยู่ในไอจีพี่อั้ม มันเกินความฝันไปมาก”
อย่างในคลิปพี่อั้มบอกเขาโดนตก?
เก่ง: “ผมอยากรู้แอคเคาต์พี่อั้มจังเลยในแอพพ์ดำว่าคือแอคไหน หรือโดนตกฉากไหน แต่เมื่อกี้เท่าที่สัมภาษณ์น่าจะรู้ละ พี่อั้มน่าจะโพลมัมหมีน้ำปิง”
น้ำปิง:”ไม่ เขาเป็นทั้งแม่น้องเขมแล้วก็เป็นทั้งผีสาวด้วย เขาบอกอีกว่าเขาหันมาเขาสงสารลูกเขม พอหันมาอีกทีเขาเห็นลูกภีมเสื้อแหวกไปถึงนู่น บอกว่าโกรธไม่ลงรู้เลย เขาเป็นหมดเลยทั้งแม่น้องภีมกับแม่น้องเขม”
แสดงว่าวันนี้เจอพี่อั้มครั้งแรกที่ห้องแต่งตัว?
เก่ง: “ครั้งแรกเลย เปิดมาพี่อั้มบอกมากินหมูกรอบก่อน พี่อั้มเตรียมหมูกรอบกับน้ำลำไยไว้ให้ พี่อั้มบอกกินก่อนลูกกินก่อน”
เรามีภาพจำพี่อั้มไหมก่อนที่จะมาเจอตัวจริงว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบไหน?
น้ำปิง: “จริงๆ แล้วก็มีภาพจำว่าเขาสวย น่ารัก แต่เราไม่เคยคาดฝันว่าตัวจริงเขาจะเฟรนลี่เป็นกันเองขนาดนี้ แบบให้เก่ง-น้ำปิงเข้ามาถ่ายรูปด้วยกัน หรือว่ากินน้ำก่อนไหม กินอะไรก่อนไหม คือเตรียมทุกอย่างไว้ให้เลย แล้วเหมือนเขามานั่งรอเราตรงประตู แล้วเราลงมาจากรถตู้ก็รีบวิ่งมาเลย เปิดมาคือเป็นพี่อั้มแล้วก็เป็นโทรศัพท์เป็นไฟแล้วก็นั่งรอเราอยู่”
เคยคิดภาพไหมว่าซุปเปอร์สตาร์เบอร์ 1 ของประเทศไทยจะมานั่งรอเรา?
เก่ง: “(ยกมือไหว้) ไม่รู้ต้องทำบุญกี่ชาติ ไหนหยิกหน่อย (หยิกน้ำปิง)”
แล้วเราทักอะไรเขา?
เก่ง: “ทักว่า พี่อั้มสวัสดีครับ พี่อั้มสวยมากเลย พี่อั้มหน้าเล็กมาก”
น้ำปิง: “ปกติเราเห็นหน้าพี่เก่งหน้าเล็กแล้วนะ แต่หน้าพี่อั้มคือกว่านี้อีก คือเหมือนแข่งกันหน้าเล็กมาก”
เก่ง: “พี่ๆ ผู้ใหญ่เขาเรียกว่ากะโหลกดารา”
แล้วเราดีใจไหมที่เขากรี๊ดเราขนาดนี้?
น้ำปิง: “ดีใจครับ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพี่อั้มชอบดูซีรีส์จีน ติดเกม คือในชีวิตเขามีอะไรให้ติดเยอะแล้ว แต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาติดซีรีส์เขมจิราต้องรอด ก็เป็นอะไรที่เราดีใจว่ามันไปสู่คนดูจริงๆ แล้วตอนนี้คือเพื่อนๆ ในวงการกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดโดยที่ไม่ได้สนว่าใครอยู่ค่ายไหน เหมือนแบบดูซีรีส์พวกเราแล้วเอ็นดูพวกเรา ก็เลยดีใจที่มันทำให้ทลายกำแพงบางอย่าง”
อย่างนี้ต้องไปคุยกับที่บ้านไหมว่าได้ยืนข้างอั้ม พัชราภาแล้วนะ โทรไปบอกพ่อกับแม่หรือยัง?
น้ำปิง: “ตอนนี้ยังไม่เห็น เดี๋ยวภาพออกไปในติ๊กต็อก ในเอ็กซ์ ในเฟซบุ๊ก เดี๋ยวก็ต้องมีไลน์มา”
เก่ง: “เดี๋ยวตอนเย็นถ้าแม่ไถติ๊กต็อก เดี๋ยวน่าจะโทรมาแล้ว”
เราสองคนไม่เขินเลย แต่เมื่อกี้ดูพี่อั้มเสียจริตมากเลยนะ?
น้ำปิง : “เก็บทรง แต่ว่าข้างในคือตุบๆๆๆๆๆใจเต้นแบบต้องเก็บหางให้ดี เดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็ก”
แต่ชีวิตคอมพลีตแล้วนะ ได้ท่องบทละครคมพยาบาทต่อหน้าเจ้าของบท?
น้ำปิง: “ใช่ จริงๆ มีอีกหลายบทครับ ชอบบทน้อยกับเปีย”
ประทับใจไหมพอได้มาเจอตัวจริง?
เก่ง: “เกินที่เราคิดไว้มากๆ พี่อั้มน่ารักมากเฟรนลี่มาก คืออย่างที่บอกเราใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์มันดีไปหมดทุกอย่าง หน้าตาบุคลิกนิสัย ก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆ ในวงการที่เป็นเบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย”
น้ำปิง: “น้ำปิงดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยพี่อั้มด้วย แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เขาให้เกียรติพวกเรามากๆ เอาจริงๆ เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้พวกเราเป็นแค่เด็กใหม่ในวงการนี้ ยังแบบตัวเล็กตัวจ้อยอยู่เลย แต่ว่าการได้รับการให้เกียรติจากศิลปินคนนึง เนี่ย!!เราถึงได้คำตอบว่าทำไมเขายังเป็นมหาชนจนมาถึงทุกวันนี้ เพราะว่าความน่ารักของพี่อั้ม จริงๆ เราได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ตอบได้เลยว่า โอเคนี่แหละของจริง แล้วก็ดีใจที่ความเป็นเก่ง-น้ำปิงมันมีความ โลคอลบางอย่าง แล้วความเป็นตลาดอั้มอั้มมันเข้ากันดี แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ แล้วก็แฟนๆ เก่ง-น้ำปิง แฟนๆเขมจิรามากันเยอะมาก เป็นอีกวันที่ห้างเต็มหลายชั้นเลย ขอบคุณแฟนๆ ที่มาช่วยกันซัพพอร์ต มาเที่ยวตลาดกันเยอะๆ ครับ”
อย่างหลายคนก็จะแซว เพราะปกติคนจะจ้างพี่อั้มมากกว่า แต่นี่พี่อั้มควักเงินจ้างเรา?
เก่ง: “ทีแรกเก่งนึกว่าพี่อั้มจะชวนมาถ่ายรายการหรือเปล่า มาเดินตลาด มาถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้ แต่พอรู้ว่าพี่อั้มเป็นคนจัดเองเลย แล้วก็เอาเก่ง-น้ำปิงมา รู้สึกว่าดีใจมากๆ”
น้ำปิง: “จริงๆ วันนี้เป็นอีกวันที่อยากโทรกลับไปหาครูแนะแนวอีกแล้ว (ทำท่ายกหู) คุณครูครับวันนี้มันมีอาชีพรับจ้างให้มาเดินตลาดแล้วนะ เดินตลาดไม่พอได้รับประทานอาหารอร่อยด้วย บวกกับมีอั้ม พัชราภามาเดินไปด้วย อันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ แล้วก็ไม่มีครูแนะแนวคนไหนในประเทศไทยบอกเรามาก่อน ก็เลยแบบว่าวันนี้เป็นอะไรที่นอนหลับฝันดีแล้วก็อิ่มหนำสำราญมากๆ”
จริงๆ อยากชวนเขาไปดูไฟนอลอีพีไหม?
เก่ง: “ตอนนี้มีแพลนแล้ว จริงๆ อีพี 12 เป็นอีกหนึ่งอีพีที่น่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงคุยกับทางปะป๊ากับพี่ยุ้ย (ปาป้า)”
เก่ง-น้ำปิงคิดไหมว่าซีรีส์จะพาเรามาไกลถึงขนาดนี้?
เก่ง: “พูดไม่ออกเลย ก็ต้องวนกลับไปคำที่เคยให้ไว้คือ ตอนแรกผมคุยกับน้องว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราทำผลงานของเราออกมาเต็มที่แล้ว กระแสมันจะเป็นยังไง พี่ๆ จะให้การตอบรับยังไงอันนั้นเรายอมรับมากๆ เรารู้สึกว่าเราคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้ว แต่พอมันเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆ ก็รู้สึกว่าเราน้อมรับกับสิ่งนี้แล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งนี้มากๆ ขอบคุณทุกคนที่บอกต่อทุกผลงาน ทุกอย่าง ทุกคนตามซัพพอร์ตมากๆ ก็ขอความน่ารักแบบนี้จากพี่ๆ ซัพพอร์ตไปเรื่อยๆ”
น้ำปิง: “จริงๆ ก็ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ให้การซัพพอร์ตเก่ง-น้ำปิงมากมายขนาดนี้ แล้วก็เขมจิราต้องรอดมันพาเรามาไกลจนตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าจุดสูงสุดของสิ่งนี้มันคืออะไร หรือจะพาเราไปไกลแค่ไหน ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นกำไรของพวกเรามากกว่าที่นอกจากมันมีคนดูผลงานเราเยอะแล้ว ยังมีคนมาตามซัพพอร์ตพวกเราตามงานต่างๆ ต่อ ไม่ใช่แค่ติดตามแค่พ่อครูน้องเขม แต่ว่ายังติดตามนภัสกรกับหฤษฎ์ด้วย มันเลยเป็นความหมายที่มากกว่าการที่เราได้ให้ความบันเทิงกับเขา แต่ว่าเขายังให้การซัพพอร์ตเรากลับมาเยอะขนาดนี้ ก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆเพราะว่าจริงๆ เรามีเวลา 4 อีพี อีกไม่นานแล้ว เดี๋ยวเราก็คงได้บอกลาตัวละคร เดี๋ยวเราคงได้บอกลาเขมจิรากันจริงๆ จังๆ แต่สิ่งที่ยังอยากให้อยู่คืออยากให้ทุกคนอยู่กับเก่ง-น้ำปิงไปเรื่อยๆ แล้วก็อยู่กันไปจนนานที่สุด”
เก่ง: “อยู่กับบรรยากาศนี้ไปเรื่อยๆ ผมรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเขมจิรามันทำให้พี่ๆ นักแสดงในวงการ หรือความบันเทิงในวงการที่หยอดกันไปหยอดกันมา เล่นกันไปเล่นกันมา โดยที่มันไม่มีกำแพงหรือฟิลเตอร์อะไรอยู่ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย”
น้ำปิง: “อย่างเขมจิราทำให้เราเจอพี่อั้ม หรือเขมจิราจะพาเราไปเจอใครอีก”