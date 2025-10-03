‘วิว วรรณรท’ น้ำตาคลอ แจงเหตุโพสต์ ‘เหนื่อย’ เผยงานในวงการน้อยลง ต้องดูแลครอบครัว 7 คน
หลังจากที่นางเอกสาว วิว วรรณรท ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ เพียงคำเดียวว่า “เหนื่อย” ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งทำเอาแฟนๆ แห่เป็นห่วงเจ้าตัวเป็นอย่างมาก พร้อมส่งกำลังใจให้สาววิวกันรัวๆ รวมถึงแฟนหนุ่ม แม็ค วีรคณิศร์ ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหวานใจเช่นเดียวกัน ล่าสุดวิวได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุโพสต์เหนื่อย ผ่านทางติ๊กต็อกส่วนตัวว่า
“จากที่วิวโพสต์ข้อความในไอจี “เหนื่อย” ที่ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจข้อความต่างๆ มามากมายเลย วิวได้อ่านแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆ เลย
เหนื่อยก็คือมันก็เหนื่อยมาโดยตลอด สิ่งที่พูดคือเหนื่อยเรื่องงาน เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องการที่เราจะต้องหาเลี้ยงครอบครัว ขอโทษนะคะมันจะเป็นแค่การระบายเป็นตัวอักษรลงไปนิดนึง แต่ว่าจริงๆ แล้วมันก็คงเป็นความรู้สึกอัดอั้นอยู่
คือวิวเป็นลูกคนโต ครอบครัววิวฐานะปานกลาง คุณพ่อเคยรับราชการตอนนี้เกษียณแล้ว คุณแม่ดูแลวิวช่วยดูงานต่างๆ ครอบครัววิวมีกัน 7 คน ซึ่งวิวเป็นคนที่ดูแลทุกๆ คนในบ้านตอนนี้ วิวทำงานในวงการบันเทิงมา 17 ปีแล้ว มันก็เหนื่อยมาโดยตลอด เพราะว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่ ลงเเรงลงใจทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้น เพราะว่าโอกาสของคนเราหรือว่าช่วงเวลามันก็มีการเปลี่ยนแปลง
คือทุกๆ วันนี้งานในวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยว่า เราไม่ค่อยได้มีผลงานออกมา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิต เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัววิวคนเดียวมันมีครอบครัววิวด้วย วิวก็เลยทำธุรกิจเครื่องสำอาง ถ้าทุกคนเคยเห็นก็ทำมาเป็นเวลา 7จะ8ปีแล้วที่ทำธุรกิจ วี แบรนด์ เครื่องสำอางเข้าเซเว่น ตอนแรกๆ มันก็ขายดีอยู่เลย เพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัว แล้วตอนนั้นในตลาดเครื่องสำอางที่ขายแบบในร้านในเซเว่นก็ยังไม่เยอะมากมาย แต่ว่ามันเปิดมาได้แป๊ปเดียวมันก็เจอโควิด ซึ่งตอนนั้นในช่วงโควิดก็หนักมากเหมือนกัน
คือทุกๆ อย่างเป็นคนทำเอง เป็นคนคิดตั้งแต่แรก เป็นคนทดลอง อยากให้มันได้ของดีจริงๆ เราตั้งใจจริงๆ แล้วเราขายราคาแบบว่าน่ารักจับต้องได้มาก เพราะอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีจริงๆ เราก็ทำเองดูแลทุกอย่างหมดแล้วจนขายได้ พอถึงโควิดมันก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันขายไม่ดี ซึ่งมันคือการลงแรงลงใจลงเงินที่สำคัญ แต่แบบเราก็ไม่ท้อ เราก็สู้ใหม่ เพราะว่ามันต้องหาเงิน มันต้องเลี้ยงครอบครัว มันจะยอมแพ้ได้ยังไง เราก็เลยทำขึ้นมาอีกก็เอาเข้าเซเว่นอีก เเล้วเราก็อยู่มาเรื่อยๆ กระท่อนกระแท่นแบบพยายามสู้ต่อไป แล้วเราก็มีตัวใหม่เข้ามา ซึ่งมันก็คือที่เรากำลังจะเอาเข้าเซเว่นตอนนี้เป็นมาสคาร่า ซึ่งถ้าในสามเดือนนี้ขายไม่ดีเราก็ต้องโดนเอาออกเลย ซึ่งแปลว่าเจ๊ง มันก็เหนื่อย เพราะว่ามันต้องคิดว่ามันจะต้องทำยังไง แล้วในตอนนี้มันก็เหนื่อยในปัจจัยอื่นๆ ด้วย เพราะวิวพยายามทำอย่างที่วิวทำได้เลย วิวขายเครื่องประดับด้วย keira.unique.brand ที่วิวทำเองกับคุณแม่ วิวทำเบอร์เกอร์ด้วย เปิดมาใหม่ ถ้าทุกคนได้เห็นแล้ว ลงแรงลงใจจริงๆ กับพี่แม็ค ทำเต็มที่เป็นคนคิดทุกอย่างเองจริงๆ ด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์แล้วพอเป็นรูปเป็นร่างมันก็มีความสุข แต่ว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ แต่แค่อยากบอกว่าเหนื่อย ยังสู้ต่อไป
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะที่กำลังสู้ กำลังใช้ชีวิต กำลังเลี้ยงดูตัวเองหรือเลี้ยงดูคนที่คุณรัก เลี้ยงดูครอบครัว วิวขอเป็นกำลังใจให้ทึกคนเช่นกัน แล้วขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกๆ คนด้วย เหนื่อยแต่ก็จะสู้ต่อไปค่ะ (น้ำตาคลอ)”
@villwannarotsขอบคุณทุกคนทีีเป็นห่วงวิวนะคะ🙏🏻♬ เสียงต้นฉบับ – ✧🙂VILL WANNAROT🙂✧