ทรู ซีเจฯ เปิดตัวจักรวาลซีรีส์ ปี 2026 จัดเต็มทัพนักแสดง พระ-นางตัวท็อป
เดินหน้าฉลองครบรอบ 9 ปีอย่างยิ่งใหญ่ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง สำหรับ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียม ที่ล่าสุดได้ผนึกกำลังทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เปิดตัว “9+1 The New Originals TRUE CJ UNIVERSE” ภายใต้แนวคิด “เก้าปี +1 ก้าวไปพร้อมกันกับ ทรู ซีเจฯ Better Society for Better Tomorrow” เพื่อยืนยันจุดยืนในฐานะผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงของไทยในปี 2026
พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งด้วย “ออริจินัลซีรีส์ ที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงครบรส ครอบคลุมทุกอารมณ์ ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม
เริ่มจากเรื่องแรก “มเหสีน้อย” ที่ได้ “ใหม่ – ภวัต พนังคศิริ” เรื่องราวความรักของผู้หญิงที่มีความหัวสมัยใหม่ในยุคอดีต สื่อสารเรื่อง “การยอมรับในความเปลี่ยนแปลง” แทน “การยึดติดจนตกยุค” เรื่องนี้นำแสดงโดย ปีเตอร์แพน – ทัศน์พล, เอ็มม่า – ปาณิสรา, เอนจอย – ธิดารัตน์ และต้อง สมิตพงศ์
เรื่องที่ 2 “Missing ห่วง หาย ตาย จาก” ที่กำกับโดยหัวหน้าสายงานผลิตของทรู ซีเจฯและผู้กำกับซีรีส์ดัง “Good Doctor หมอใจพิเศษ” “อ๊อฟ – มณฑล อารยางกูร” เรื่องราวเหนือธรรมชาติในหมู่บ้านวิญญาณ สะท้อนแนวคิดเรื่องทำความดีต่อกันก่อนจะสายไป โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องคนหายจริงโดย “มูลนิธิกระจกเงา” และยังได้นักแสดงนำมากฝีมืออย่าง ไบร์ท – นรภัทร, นก – ฉัตรชัย และไอซ์ – ภาณุวัฒน์ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว
เรื่องที่ 3 “มุ่ยเฟย” ย้อนกลับไปสู่บรรยากาศของไทยเมื่อ 30 ปีก่อน สะท้อนการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ขาดโอกาส ผ่านหญิงสาวชนเผ่าที่ชีวิตผกผันจนกลายเป็นวิญญาณอาฆาต ซึ่งกำกับโดย “เพชร – วรายุ รักษ์กุล” นำแสดงโดย แพต – ชญานิษฐ์, ออฟโรด – กันตภณ และหน่อง – ธนา
เรื่องที่ 4 “บ้านตัวอย่าง ครอบครัวตัวหลอก” คอมเมดี้สะท้อนสังคมยุคใหม่ของการอวดความสำเร็จบนโซเชียลมีเดีย จนเรื่องราวใหญ่โตเกินควบคุม กระตุ้นให้ผู้ชมได้ตกตะกอนความคิดในเรื่องความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต นำแสดงโดย คริส หอวัง, เผือก – พงศธร และกำกับโดย “คิม – ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา”
และ เรื่องที่ 5 “CRASH COURSE IN ROMANCE” ซีรีส์รักโรแมนติคและอบอุ่นหัวใจ สะท้อนแนวคิด จริงอยู่ที่พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก แต่ลูกๆก็เป็นติวเตอร์ชีวิตของพ่อแม่เช่นกัน ผ่านฝีมือของผู้กำกับมากความสามารถอย่าง “ตุ๋ย – พฤกษ์ เอมะรุจิ” นำแสดงโดย อาเล็ก – ธีรเดช, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ร่วมด้วยกองทัพนักแสดงรุ่นใหม่นำโดย น้องวันใหม่ จากบ้านฉัตรบริรักษ์
นอกจากนี้ยังมี “บ้านซ่อนศพ” ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนว่าด้วยมิตรภาพลูกผู้ชาย ที่มีเรื่องราวซับซ้อนและพลิกผันตลอดเวลา สร้างจากนิยายดังของนักเขียนนามปากกา “สาววายรำพัน”
“ร้านซ่อมความทรงจำ” ซีรีส์อบอุ่นหัวใจที่ว่าด้วยร้านซ่อมของเก่าในความทรงจำ ที่จะซ่อมปมในใจของเจ้าของสิ่งของนั้นไปพร้อมกัน,
“CALL ME IF YOU CAN” ภัยจากคอลเซนเตอร์ ปัญหาทางสังคมที่คนไทยมากมายเคยเจอ ผ่านชีวิตสองตัวนำที่พลิกผันต้องมาช่วยทลายธุรกิจหลอกลวงระดับประเทศนี้
โดยโปรเจกต์สุดท้ายเป็นการประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ LINE WEBTOON โดยมีเป้าหมายผสานจุดแข็งในการสร้างคอนเทนต์และการตลาด ฉบับคนแสดงและฉบับเว็บตูนร่วมกันโดย ทรู ซีเจฯ จะนำร่องโปรเจกต์แรกด้วย “บุษบาเสี่ยงตรีน” เว็บตูนไทยแนวแฟนตาซีอิงวรรณคดีไทยของนักเขียนเว็บตูนชื่อดัง “Amulin” ที่มียอดรับชมสูงกว่า 12.7 ล้านวิว มาทำเป็นซีรีส์ฉบับคนแสดง และทาง LINE WEBTOON จะเลือกซีรีส์ไปปรับเป็นเว็บตูน เพื่อต่อยอดความสนุกในอนาคตอีกด้วย
อีก+1 ความพิเศษจากการร่วมมือกับ THEBLACKSEA สู่การสร้างสรรค์ลิมิเต็ดซีรีส์สำหรับทรูวิชั่นส์ “Where I Wanna Be ที่ที่มีเธอ” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากซิงเกิลที่ 2 ของ VOC พบกับเคมีสุดอบอุ่นของ วิคเตอร์, อองรี และโชกุน จาก VOC ประกบสามนางเอกตัวท็อปแห่งยุค โบว์ เมลดา, ใบปอ ธิติยา และมาเบล สุชาดา (หรือ มาเบล PiXXiE) เรื่องราว ความรัก และดนตรีที่จะทำให้ทุกคนอยากอยู่ “ที่ที่มีเธอ”
มาถึงที่สุด +1ความพิเศษกับ "จักรวาลหมอดี" ต่อยอดจากซีรีส์ดังอย่าง "Good Doctor หมอใจพิเศษ" ด้วยหลากหลาย "หมอฮีโร่ใหม่" ที่พร้อมกลับมาสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความอบอุ่นหัวใจของภาคขยายใหม่ๆ ในปีหน้าแน่นอน