‘มัม ลาโคนิคส์’ เผยฟื้นตัว 90% แล้ว แฮปปี้กลับมาร้องเพลงได้ ซึ้งใจ ‘เป๊ก สัญชัย’ ยื่นมือช่วยค่ารักษา
ออกมาเปิดใจผ่านรายการ โต๊ะหนูแหม่ม สำหรับนักร้องดังยุค 90 มัม ลาโคนิคส์ หลังจากเพิ่งฟื้นตัวจากอาการป่วยไตวาย น้ำท่วมปอด และไวรัสตับอักเสบซี ที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความห่วงใยจากเพื่อนพี่น้องในวงการ พร้อมร่วมใจกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อส่งกำลังใจและหารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้นักร้องดัง
เป็นข่าวดีมากที่กลับมาดีขึ้น เริ่มรับงานร้องเพลงแล้ว?
“เป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่พี่กลับมาร้องเพลงได้ ก่อนที่พี่จะมาฟอกไตพี่กลัวมาก กลัวว่าฟอกไตแล้วจะทำงานไม่ได้ กลัวร้องเพลงไม่ได้ คิดไปเอง หนีหมออยู่ไม่กล้าไปฟอก”
ตอนนี้คิดว่าตัวเองกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?
“คิดว่าน่าจะประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าฟื้นตัวเร็ว หมอยังชมเลย”
เริ่มป่วย มีอาการมาตั้งแต่ช่วงไหน?
“เริ่มมีอาการตั้งแต่ปี 2562 ช่วงโควิด ตอนนั้นพี่ไปเชียงราย แล้วมันมีความดันสูงเลยเข้าโรงพยาบาล เค้าให้ยาความดันกิน ตรวจไปตรวจมาเจอ หมอเค้าบอกว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วนะคะ ที่ถึงแม้ไตเริ่มเสื่อม แต่โรคไตมันจะไม่ออกอาการ ก็ยังรู้สึกปกติไม่เห็นเป็นอะไรเลย”
แล้วกับครั้งล่าสุดที่ต้องเข้าโรงพยาบาล อาการมันทรุดได้ยังไง?
“เราปล่อยจนไตวาย พี่เริ่มนอนไม่ได้ นอนแล้วมันจะรู้สึกแน่น และก็เริ่มหายใจไม่ออกเป็นนิดๆก่อน พี่ปล่อยตัวเองอยู่อย่างนั้น 2 อาทิตย์ คิดว่ามันเป็นๆ หายๆ จนวันเกิดเหตุหายใจไม่ออกเลย เลยโทรหาเพื่อนโทรหาพี่ชาย ทุกคนอยู่ต่างจังหวัด เพื่อนเลยโทรบอก รปภ. จิตกระเจิงหมด พยายามตั้งสติหายใจให้ได้ จนเค้าตามกู้ภัยมารับไปส่งโรงพยาบาล ประมาณชั่วโมงกว่า กว่ากู้ภัยจะมารับนานมากเลย ถ้าเค้ามาช้าอีกนิดนึงพี่ก็อาจจะตายแล้ว ก็คลานไปเปิดประตู รปภ.กับกู้ภัยก็มาช่วย แล้วก็หลับไปแบบไม่รู้ตัว ตอนนั้นคิดว่าไปแล้ว มันลอย ตื่นมาอีกทีรู้สึกตัวอีกทีมีสายเต็มไปหมด เค้าเจาะคอเพื่อฟอกด่วน”
เพื่อนพี่น้องในวงการร่วมตัวกันจัดคอนเสิร์ตส่งกำลังใจให้แบบเฉพาะกิจ?
“พี่ปลื้มมากๆ ไม่รู้จะตอบแทนยังไง มันมีความหมายกับชีวิตพี่มาก อยากน้อยเราไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาแหละ ทุกคนรักมากๆ อย่างน้อยเราต้องรักตัวเองให้มากๆ บุญคุณอยากจะตอบแทนแต่ไม่รู้จะตอบแทนยังไง เซอร์ไพรซ์มากๆ ที่พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ รวมถึงแฟนคลับทุกคนซัพพอร์ตเรามากๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในวันเดียว ขอบคุณทุกความเมตตา”
เห็นว่าตอนนี้มีบุคคลหนึ่ง ที่อยากซัพพอร์ตให้เลขาโทรมา อยากช่วยดูแลรักษา บุคคลนั้นคือใคร?
“คือพี่เป๊ก สัญชัย สามีของคุณธัญญ่า เป็นเสียงสวรรค์มาจากคนใกล้ชิดพี่เป๊กนะคะ โทรมาบอกว่ามีข่าวดี พี่เป๊กให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีของแก ให้ไปฟอกไตเค้าจะดูแลให้ พี่เป๊กจะดูแลและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ อนาคตถ้ามีฟอกไตก็จะดูแลทั้งหมด สวรรค์มาโปรด ยังไม่ได้คุยกับทางพี่เป๊กเลย แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชธานีโทรมาแล้วติดต่อเข้ามาแล้วค่ะ กำลังจะเข้าไปคุย ไปรักษา”
อยากบอกอะไรกับพี่เป๊ก เป็นพิเศษมั้ย?
“ถ้าพี่เป๊กดูอยู่ อยากจะขอบคุณมากๆเลย พี่มัมเคยไปช่วยคอนเสิร์ตเจอกันก็จะกอดกันทุกครั้ง ก็ไม่คิดว่าจะเมตตามัมขนาดนี้ ขอบคุณมากๆ ค่ะ ครั้งนี้เป็นการต่อชีวิต และเป็นการทำให้มัมมีชีวิตใหม่ ขอบคุณมากๆไม่รู้จะตอบแทนยังไง”