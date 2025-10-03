อั้ม อธิชาติ ควักกระเป๋าทุ่มงบ สร้าง ‘ใครในกระจก’ นั่งแท่นผู้จัดซีรีส์วายครั้งแรก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเปิดตัวที่สร้างกระแสฮือฮาไปทั้งวงการ สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์แนวลึกลับ–แฟนตาซีเรื่อง “ใครในกระจก | Mystique in the Mirror” ที่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นไปวันก่อน โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในและนอกวงการบันเทิงเข้าร่วมคับคั่ง ภายในงานมีผู้บริหารและพระเอกดัง ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด และเจ้าของแบรนด์ อทิส อัมริท ซึ่งระยะหลังผันตัวไปเป็นนักธุรกิจด้านสุขภาพเต็มตัว และกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะผู้อำนวยการผลิตซีรีส์เป็นครั้งแรก ร่วมกับน้องสาวแท้ๆ อ้อม ณัฐกานต์ ชุมนานนท์ โดยมี นพ.อุเทน บุญอรณะ ผู้ประพันธ์บท, และ คุณศุภกร เหรียญสุวรรณ เป็นผู้กำกับ
โดยมีนักแสดงนำมาร่วมงาน อาทิ ตั้ว คณิศร, เป็นต่อ จีรภัทร, พร้อมด้วย ณัฐ ศักดาทร, กิก ดนัย, เตนนท์ เตชพัฒน์, ซูกัส บัณฑวิช และ ต๊อบ สหัสชัย ร่วมเล่าถึงประสบการณ์การถ่ายทำ เบื้องหลังฉากสำคัญ และเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวของทีมงานและนักแสดง ทำให้บรรยากาศแถลงข่าวเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ภายในงานมีกิจกรรมสุ่มคำถามจากแฟน ๆ ที่มาร่วมงาน สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศสุดอบอุ่น ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงไฮไลต์สำคัญ คือการฉาย Official Trailer ของ “ใครในกระจก” เป็นครั้งแรกของโลก ท่ามกลางเสียงปรบมือและความตื่นเต้นของผู้ร่วมงานทุกคนความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในงานยังได้รับเกียรติจาก โคโค่ หยาง กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย และ Ree Chang, Co-Founder of Quantum Picture (Thailand) Co.,Ltd. มาร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและทีมนักแสดง ก่อนเข้าสู่การชม ตอนพิเศษแบบ Exclusive ที่จัดฉายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น สำหรับซีรีส์ “ใครในกระจก | Mystique in the Mirror”ถือเป็นการกลับมาของ ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ในบทบาทผู้จัด ที่พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการซีรีส์ไทยให้ก้าวสู่สากลอย่างภาคภูมิ
ติดตามรับชมซีรีส์ ใครในกระจก (Mystique in the Mirror) ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรก 22 ตุลาคมนี้ดูออนไลน์ พร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลกบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ http://iQ.com ที่เดียวเท่านั้น