‘เบคกี้ รีเบคก้า’ ขึ้นแท่นดร. คว้าปริญญาเอก จุฬาฯ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจผู้หญิงยุคใหม่
อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างจริงจัง สำหรับ ดร.เบคกี้-รีเบคก้า รัสเซลล์ หรือ ริสา หงส์หิรัญ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นักแสดง พิธีกร และนักธุรกิจ ที่ล่าสุดได้สำเร็จการศึกษาระดับ ครุศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ดร.รีเบคก้า ยังได้รับเกียรติเป็น ผู้แทนนิสิตนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญญา พร้อมฝากข้อคิดแก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ว่า “การวางแผนและมีวินัยคือกุญแจสำคัญ แม้เส้นทางอาจหนักหน่วง แต่ความสำเร็จที่รออยู่ปลายทางจะเป็นความภูมิใจของทั้งตัวเองและครอบครัว”
ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ป้ายแดง ยังได้เปิดใจว่า “เป้าหมายในการเรียนเพราะเคยสัญญากับพ่อตอนเด็กๆ ที่จริงก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว แต่วันที่คุณพ่อจากไป อยู่ๆ ความทรงจำนี้ ก็กลับมาค่ะ แล้วพอคิดว่าจะต่อปริญญาเอก ก็ถามตัวเองว่าคณะอะไรดี ระหว่าง นิเทศ จุฬา ต่อยอด จาก ป. โท หรือ ครุศาสตร์ เพื่อต่อยอดความเป็น โค้ชที่ certified ระดับ Professional จากสหพันธ์โค้ช นานาชาติดี เลยจบที่ครุศาสตร์ เพราะเรามีความอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วค่ะ”
ในเรื่องของการส่งต่อแรงบันดาลใจนั้น ก็อยากที่จะให้ทุกคนเห็นได้ถึง ความพยายาม ความสู้ ความเพียร ความตั้งใจ โดยตลอดการศึกษา อุปสรรคเยอะมาก ทั้งด้านวิชาการก็ดี สถานการณ์ โควิด-19 ที่ทำให้ การทำการวิจัยต้องล่าช้า เพราะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยม 2 ปัญหา สุขภาพ ของคนในครอบครัว รวมถึงปัญหางานถาโถม ซึ่งมันพร้อมจะใช้เป็นเหตุผลในการปล่อยมือ และ เลิกล้มความตั้งใจนี้ได้ทุกเวลา แต่สุดท้ายก็ไม่ย่อท้อ
นอกจากนี้ “ยังมีแพชชั่นในด้านชะลอวัย เลยทำให้ ตัดสินใจไปต่อ กับปริญญาเอกใบที่ 2 ที่เริ่มเรียนไป ครึ่งเทอมแล้ว คือ ปริญญาเอก ทางด้าน โภชนศาสตร์แบบสมุหทัยเวชศาสตร์ ที่ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ค่ะ เอาแบบ ชะลอด้วย การปรับไลฟ์สไตล์ไปแล้ว ลุยต่อให้สุด ด้านโภชนาการด้วยเลยค่ะ”
ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ ได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “อยากฝากให้ผู้หญิงทุกคน เห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นที่พึ่งของตัวเอง ยืนบนขาของตัวเองให้มั่นคงค่ะ มีความสุข และ ดูแลสุขภาพ เพราะมากกว่าความงามคือการมีสุขภาพที่ดี และ ความงามเพียงอย่างเดียวอาจพาให้ผู้หญิงพบภัย การมีความรู้จะพาให้พ้นภัย และ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยตัวเองค่ะ”