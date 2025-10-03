ขึ้นอย่างเดือด จบอย่างสวย แพรรี่-อ.เบียร์-จตุรงค์ vs พระอุเทน พระขออภัยทำให้อับอายเสียหาย เดินหน้าสอนธรรม เลิกพาดพิงแล้ว
กรณี “พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์” พระนักเทศน์-นักเขียน วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร มีการสอนธรรมผ่านโซเชียล พาดพิงแรงถึง “อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” ขณะพักรักษาตัวที่รพ. รวมทั้งเรียก “แพรรี่ ไพรวัลย์” ว่าตุ๊ดแต๋ว สลิดดก เหยียดเพศสภาพ มีการเขียนกลอนพาดพิงถึง อ.จุตรงค์ จงอาษา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในโลกออนไลน์
รายการ โหนกระแส วันที่ 3 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ แพรรี่ และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พยายามให้ทีมงานประสานติดต่อไปทางพระอุเทน นิมนต์ท่านให้เดินทางมาคุยกัน มีอะไรไม่สบายใจจะได้แก้ไขกันซะ แต่ท่านเองไม่มา ท่านให้ถ่ายคลิปมา เดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง อาจารย์เบียร์ไม่สบาย ตกลงเป็นอะไร?
อ.เบียร์ : ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน รู้แค่ว่ามีน้ำในสมองส่วนหน้าอักเสบ แต่ยังหาเหตุไม่เจอ มีปวดหัวรุนแรง ที่ผ่านมากินยารุนแรงมากก็ยังดับอาการปวดไม่ได้ ต้องรอ 4-5 ชม.ถึงจะหาย พอยาหมดฤทธิ์ก็กลับมาปวดใหม่ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ก็รักษาไปตามอาการ
เป็นไปได้มั้ย เหมือนพระอุเทนบอกเป็นกรรม?
อ.เบียร์ : ท่านด่าอาจารย์ว่าเป็นคนตื้นกรรม ท่านน่าจะเป็นคนตื้นกรรมมากกว่า คำว่ากรรมง่ายๆ ท่านยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำ คิดว่าตัวท่านเองบันดาลกรรมให้อาจารย์เป็นแบบนี้ได้ จากคำพูดของอาจารย์ที่ไปดูถูกท่าน
แพรรี่ เกิดอะไรขึ้น อยู่ดีๆ ทำไมท่านมาพาดพิง?
แพรรี่ : หนูเคยถูกท่านพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง สมัยเป็นพระท่านก็เขียนกลอนด่าหนู นิสัยท่านอุเทนก็เป็นแบบนี้ เขียนกลอนประดิดประดอยคำพูด นิสัยอย่างนึงของพระ จะบอกว่าเป็นพระจบเปรียญ9 แต่รูปอื่นก็ไม่เป็นอย่างนี้ ท่านอุเทนชอบแต่งกลอน ว่าอ.จตุรงค์เป็นหมูโดนน้ำร้อน นิสัยท่านเป็นแบบนี้แหละ สมัยหนูเป็นพระ แกก็เปรียบตัวเองเป็นพญาอินทรีย์ ไปข่มปราบคนอื่น เวลาสอนธรรมไม่ถูกต้อง สอนธรรมผิด นิสัยของตนยกตนข่มท่าน แล้วว่าหนูเป็นอีกา สัญชาติกา เพราะตอนนั้นหนูเป็นพระตัวดำ ก็ไม่เป็นไรว่ากัน ตอนหนูเป็นพส.กับพี่สมปอง ก็อัดคลิปว่าหนูในยูทูป ว่าทำให้ศาสนาเสื่อม ตอนอาจารย์เบียร์เป็นประเด็นกันใหม่ๆ ก็ว่าหนูปัญญาตาต่ำ จริง ท่านพูดถึงหนูหลายครั้ง แต่ท่านบอกว่าไม่ได้พูด ถ้าท่านบอกว่าใครมาหาแสงหาประเด็นจากการว่าคนอื่น หนูว่าท่านอุเทนหนักกว่าเพื่อนเลย ชอบอัดคลิปพาดพิงคนโน้นคนนี้ อ.ดนัยยังฝากมาบอกเลยเนี่ย ไปว่าเขาความรู้น้อย สอนธรรมไม่ถูก อ.ดนัยเคยจะฟ้องด้วยนะคะ แต่มีคนขอไว้ หนูก็จะฟ้องท่านนะ หนูว่าท่านน่าสมเพช น่าเวทนา ท่านเหมากับการอยู่วัด นั่งอยู่คนเดียวกับจิ้งจกในกุฏิ เวลาเทศน์ เขาเทศน์หน้ากล้อง 3-4 ตัว คุยคนเดียว หัวเราะคนเดียว ประสาทแดก เรื่องจริง ท่านตั้งกล้องและตัดต่อเอง ลงยูทูป
แพรรี่นั่งมอนิเตอร์ท่านเหรอ?
แพรรี่ : เคยมีคนถ่ายท่านได้ตอนอยู่สนามหลวง ท่านตั้งกล้อง เปิดเองปิดเอง พูดด้วยความนับถือ ท่านพูดพาดพิงคนอื่นเยอะ ของอาจารย์เบียร์ หนูแค่ตำหนิท่านว่าจะเห็นต่างในทางธรรม จะโต้แย้งกันหนูไม่มีปัญหา อาจารย์เบียร์ไม่ใช่ว่าใครว่าเขาไม่ได้ แต่การไปหยิบยกอาการเจ็บป่วยว่าเป็นโรคเวรโรคกรรม บอกว่าอาจารย์เบียร์ไม่ไปขอขมาลาโทษ หนูคิดว่าไม่ใช่วิสัยของพระที่ดีที่ควรทำ
เปิดคลิป พระอุเทนว่าอ.เบียร์ ไม่เป็นแล้วคนตื่นธรรม เป็นคนกะเฬวกะราก ท่านว่าอ.เบียร์เคยไปว่าท่านก่อน นี่คือกรรม ทำให้ปวดหัวชักดิ้นชักงอ?
อ.เบียร์ : ไม่เลย จริงๆ ท่านว่าอาจารย์ก่อน ตั้งแต่ครั้งแรกอาจารย์ไม่เคยรู้จักท่านเลย โนเนมมากในชีวิตอาจารย์ ไม่รู้เอาวัวควายไปปล่อยหรือเปล่า ตั้งแต่อาจารย์ดังใหม่ๆ ท่านเริ่มออกมาพูดถึงอาจารย์ โดยไม่ได้รู้จักท่านเลย ท่านก็พูดไปๆ พอท่านพูดก็ต้องตอบโต้กลับไปว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง เกิดการดีเบตกัน โต้กันไปโต้กันมา แล้วอยู่ๆ ท่านก็เงียบหายไปเฉยๆ มีพระบอกว่าให้เมตตาท่านเถอะ ดูท่านจะนอนไม่หลับ เริ่มน่าสงสาร อย่าให้ท่านกังวลเลย เดี๋ยวท่านจะภาวนาไม่ได้ เราก็เมตตาท่าน อยากเข้าไปขอขมาท่าน ที่เราโต้กันไปโต้กันมา ปรากฏว่าท่านตั้งเงื่อนไข ถ้าอยากขอขมาฉัน เธอต้องไปยุวพุทธ เดินจงกรมนั่งสมาธิก่อน 7 วัน 7 คืน ถึงมาหาฉันได้ เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วค่อยเข้ามาหาฉัน ถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ เธอไม่มีวันได้เจอฉัน ฉันไม่มีวันให้เข้ามาขอขมา แล้วบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ กรรมก็ไม่ได้ยกออกหรอก ก็จะติดกรรมต่อไป ซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าตั้งเงื่อนไขมาก ก็ไม่ต้องได้รับคำขอขมา เดี๋ยวอาจารย์ขอขมาด้วยตัวเอง ท่านจะให้หรือไม่ให้เป็นเรื่องของท่าน ท่านก็เลยไม่ให้อภัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ แล้วท่านก็เงียบไป ทุกวันนี้ท่านก็พูดอยู่เลยว่าท่านไม่ให้อภัยหรอก ถ้าท่านไม่กล่าวคำให้อภัย อาจารย์ก็จะติดกรรมแบบนี้ต่อไป นี่เป็นที่มาที่ท่านโกรธเคืองอาจารย์ ว่าที่อาจารย์เข้ารพ. น่าจะมาจากกรณีนี้ ติดกรรมท่านอยู่ แล้วเรื่องหายไปเกือบปี ตั้งแต่ปีที่แล้ว อยู่ๆ อาจารย์เข้ารพ. นอนแอดมิต อยู่ๆ เอาเรื่องอาจารย์เข้ารพ. มาเป็นประเด็น ด่าอาจารย์ ว่าอาจารย์ ทั้งที่อาจารย์ป่วยอยู่แท้ๆ พออาจารย์ดีขึ้น ก็ไลฟ์สดพูดถึงท่านว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องกรรมเรื่องอะไร
ท่านก็สวนมาอีก?
อ.เบียร์ : ก็สวนกันไปสวนกันมา ตอนหลังแพรรี่ก็ออกมาพูดว่าท่านไม่น่าเอาเรื่องป่วยมาพูดแบบนี้ เราป่วยอยู่แทนที่ท่านจะเมตตาต่อเรา อนุโมทนา เดี๋ยวอาจมาจะแผ่เมตตา เจริญกุศลให้ เปล่าเลย กลับมาซ้ำเติมเรา ย่อยยับลงไปอีกว่าเป็นเพราะกรรมที่ไปดูถูกเหยียดหยามท่าน หาว่าอาจารย์เป็นคนตื้นกรรม ก็มีเอฟซีอาจารย์ไปถามคุณแพรรี่ว่าพระมหาอุเทนไปพูดถึงอาจารย์แบบนี้ คุณแพรรี่เลยพูดถึงท่าน แล้วไม่ได้พูดแรงเลยแค่พูดนิดเดียวว่าขอตำหนิท่านหน่อย ชี้โทษแก่ท่าน แต่ท่านมาบูลลี่แพรรี่เป็นเรื่องราวใหญ่โต
แพรรี่ออกตัวให้อ.เบียร์?
แพรรี่ : มันก็ไม่ใช่การออกตัวอะไร เราไลฟ์สดพูดคุยทั่วไป แล้วมีคนถาม เราก็ตอบ เราไม่ได้อัดคลิปไปลง ไม่ได้มีช่องยูทูปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนพระอุเทน ขนาดเราเป็นฆราวาสยังไม่เคยตั้งกล้อง 4-5 ตัว ไม่เขินบ้างหรือไง พูดอยู่คนเดียว เก่งแต่พูดอยู่คนเดียว เป็นพญาอินทรีย์อะไร ท่านวัทนาถึงบอกว่าเป็นพญาจิ้งจก เพราะเก่งแต่อยู่ในกุฏิ ถ้าเป็นพญาอินทรีย์ต้องบินโฉบมาในรายการโหนกระแส มาเถอะ หนูเคารพท่านนะ พูดตรงๆ ท่านเปรียญ 9 เป็นรุ่นครูบาอาจารย์แหละ ความรู้ทางธรรมท่านมี วัตรปฏิบัติท่านไม่เก๊ แต่ท่านปฏิบัติแบบใด ถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ ปฏิบัติเขามีแต่ละ แต่นี่ปฏิบัติเพื่อหลงในอัตตา ตัวตนหรือเปล่า พูดแต่ละเรื่อง มีแต่เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง ไม่เอาธรรมเป็นที่ตั้ง
เปิดคลิปท่านพูดถึงแพรรี่?
แพรรี่ : ท่านถามว่าท่านอยู่ในฐานะอะไร ตัวเองเป็นพระยังไม่รู้ว่าอยู่ในฐานะอะไร เป็นฆราวาสมั้ง ก็รู้อยู่ อยู่ในฐานจะเป็นพระ ยิ่งเป็นพระนี่แหล ต้องพูดได้ ถวายคำตักเตือนได้ ท่านพูดธรรม หนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่านล่ะ ท่านปฏิบัติธรรมหนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่าน แค่ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูด ท่านอาจมีความรู้ที่แน่นในทางธรรม แต่ประเด็นเชิงสังคมอื่นๆ ที่ท่านควรระมัดระวัง ท่านก็ควรระมัดระวัง เพราะท่านไม่ได้สอนธรรมแค่กลุ่มคณะท่านหรือท่านนั่งพูดคนเดียว ท่านมีตัดไปลงยูทูป เวลามีการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น ชาวบ้านมองว่าสิ่งที่ท่านพูดมันไม่ใช่ธรรมะแล้ว มันเป็นการไปเหยียดเขา ซ้ำเติมเขา แม้แต่คนปกติทั่วไปเขาไม่ทำกัน ท่านก็ต้องรู้ตัว แล้วมาบอกว่าหนูปล้นผ้ากาสาวพัสตร์อะไร หนูก็บวชที่เดียวกับท่าน บวชในวัดพระแก้วค่ะ เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อุปัชฌาย์หนูก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จ นั่งอันดับกันก็เปรียญ9 ทั้งนั้น อุเทนไม่ได้ไปนั่ง แล้วสาระแนอะไร ไม่ได้บวช ไม่ได้มีอุเทนเป็นอุปัชฌาย์ค่ะ แล้วไปสาระแนทำไม อุเทนก็ต้องรู้เปรียญ9 บัณเฑาะก์มี 5 ประเภท ไม่งั้นจะเรียนไปทำไม ว่าบัณเฑาะก์ประเภทไหนบวชได้ไม่ได้ มาหาว่าหนูลักจีวรไปบวช มันทุเรศทุรังมาก มันไม่ให้เกียรติกัน ตอนหนูบวช ก็ไม่ได้มีวิสัยตุ้งติ้ง ใส่วิกแบบนี้ที่ไหน อุเทนพูดแบบนี้ไม่น่านับถือ ถ้าไม่เห็นด้วยที่หนูแค่พูดประเด็นว่าอ.เบียร์ป่วยก็ว่าไปทางธรรม ไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องเพศสภาพ หาว่าหนูลักเพศไปบวชตั้ง 18 ปี
ถือว่าเหยียดเพศมั้ย?
แพรรี่ : มันไม่ได้เหยียดเพศ แต่เป็นคำกล่าวหาที่รุนแรง หนูบวชโดยเปิดเผยค่ะ แล้วบวชโดยมีเกียรตินะคะ บวชวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งไม่ได้บวชกันง่ายๆ นะคะ ถ้าไม่ได้เป็นสามเณรนาคหลวงก็บวชไม่ได้ ถ้าหนูไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ควรแก่การบวช พระที่ท่านนั่งอันดับซึ่งทรงภูมิความรู้ ท่านจะให้หนูบวชได้ไง มันไม่ใช่แค่ท่านอุเทนมีองคชาตนะคะ แล้วมาบอกให้หนูไปตัดพวงขลำออก จะได้ไม่หลอกลวงชาวบ้าน หนูถามว่าท่านอุเทนก็มีองคชาต ไม่ได้ใช้ ทำไมไม่ตัดออกล่ะ คนที่ควรตัดองค์ขลำออกคือท่านอุเทนค่ะ เพราะท่านมีแล้วไม่ได้ใช้ ตัดออกไปซะ แค่นั้นแหละ
พระเอไอคืออะไร?
แพรรี่ : ท่านเอาภาพเอไอหนูไปโชว์ แล้วบอกว่ามีร่องอก ร่องนม มาวิจารณ์สรีระหนู มีร่องอก มีพุง ไปเทคฮอร์โมนมาหรือเปล่า ดูไม่ออก แล้วมาบอกหนูปัญญาตาต่ำ ชาวบ้านดูก็รู้แล้วว่าภาพเอไอ ใครจะมีเนินอกขนาดนั้น มาดูของจริงนี่ (หัวเราะ) มานั่งในโหนกระแสแล้วมาดูของจริงก่อน
ท่านบอกท่านก็ดูรู้ว่าเป็นภาพเอไอ ท่านพูดขำๆ?
แพรรี่ : ท่านอย่ามาแก้ตัวเลย ไม่ขำหรอก ท่านพูดแก้ตัว
ขลำคือหรรม?
แพรรี่ : หมายถึงอัณฑะค่ะ พวงอัณฑะ แล้วเป็นพระมาพูดเรื่องนี้ควรมั้ยล่ะ คนเขาเป็นเพศหลากหลาย ไม่ใช่เดี๋ยวคนคนแต่งตัวเป็นหญิงทุกคนจะต้องแปลงเป็นเพศหมด กะเทยมีงูฉ่ำค่ะ มันกำลังเป็นเทรนด์ อุเทนอยู่แต่ในกุฏิ คุยกับจิ้งจก เลยไม่รู้ว่ารสนิยมทางเพศมันเปิดกว้างขนาดไหนแล้ว เดี๋ยวนี้กะเทยมีงูค่ะ เป็นที่นิยม จะผ่าเพื่อ! ยังใช้อยู่
หลายคนงงว่าอยู่ดีๆ เกิดอะไรขึ้น พระอุเทนอัดคลิปและเหยียดเพศสภาพแพรรี่ มีอันนึงท่านท่องกลอนว่าแพรรี่กับอ.เบียร์เป็นคู่หูกันทำสิ่งไม่ถูกไม่ควร มีประเด็นอันนึง ท่านบอกว่าสองท่านอัปรีย์จัญไร?
แพรรี่ : ท่านบอกว่าเป็นคำสามัญ ที่บ้านท่านใช้กันอย่างนี้เหรอคะ ถามก่อน
ดูเหมือนท่านมีประเด็นกับอ.เบียร์เยอะมาก?
อ.เบียร์ : ก็นั่นน่ะสิ อยากรู้เหมือนกัน อาจารย์ไปทำอะไรให้ท่านหนักหนาสาหัสขนาดนั้น อาจารย์เคยพูดว่าท่านน่าจะนอนหลับยาก ต้องพึ่งยานอนหลับ เพราะท่านไม่ยอมวาง พูดแต่ละคำ ด่าแต่ละคำ แล้วคลิปแต่ละด่าแอดวานซ์ พัฒนาการมาก ท่านทำสมถะวิปัสสนา แต่ท่านด่าได้เฉียบขาดมาก ท่านด่าแต่ละคำออกมา อัปปรีย์ จัญไร กเฬวราก ซากศพ สารพัด ได้คู่บัดดี้ ทำเลวทำชั่วร่วมกัน พากันไปตกนรกลงเหว พากันทำชั่วทำเลว ท่านพูดตลอดว่าท่านชอบทำสมถะวิปัสสนา จิตใจเบิกบาน แต่ปากท่านดูไม่ค่อยเบิกบาน ปากท่านดูค่อนแคะ เหยียดหยาม ใส่ร้ายป้ายสี ยกตนข่มผู้อื่น นั่งฟังแต่ละคำไม่ใช่คำของนักวิปัสสนาจารย์ ที่ท่านยกตัวเองขึ้นมาเลยแม้แต่คำเดียว แล้วการแต่งกลอน แทนที่จะแต่งกลอนให้เป็นธรรมะ นี่เป็นเรื่องนอกแนวที่ท่านแต่ง แต่งไปเรื่อย ด่าทอใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น คนไม่ควรเข้าไปศึกษาเล่าเรียนจากสิ่งที่ท่านพูดแม้แต่อย่างเดียว ปธ.9 ท่านจบมา ควรสอนหลักธรรม ไม่ใช่นั่งดูถูกเหยียดหยามคนอื่น แล้วแบบนี้นี่นะเรียกว่าธรรมะ มีแต่ดูถูกเหยียดหยาม ว่าร้ายคนอื่นตลอดเวลา ก็งงว่าสุดท้ายแล้วท่านเป็นพระ แล้วพูดแบบนี้ แล้วมาหาว่าอาจารย์พูดจาหยาบคาย ด่าทอคนอื่นถึงโคตรเหง้า แต่ท่านก็ด่าอาจารย์เหมือนกันนะ ท่านด่ากี่คน โดนมากี่คน โดนกันหมดทุกคน คำถามคือท่านสอนคนอื่นไม่ให้ด่า แต่ตัวเองมาด่าซะเอง แล้วมีการพูดด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่ท่านด่า ท่านไม่มีเจตนาประทุษร้าย ท่านด่าด้วยความเบิกบาน ด่าด้วยความแจ่มใส ไม่มีโทสะ อาฆาตพยาบาท อ้าว ท่านบอกว่าคำว่ามึงกูเป็นคำสามัญ อัปปรีย์จัญไรเป็นคำสามัญทั่วไป ใครก็พูดได้ ไม่มีใครสามารถฟ้องท่านได้ เดี๋ยวศาลก็ยกฟ้อง แต่เวลากูพูดกูมึงบ้าง บอกว่าพูดด้วยเจตนาทุจริต โทสะ อาฆาตพยาบาท คับแค้นใจ ท่านบอกว่าท่านพูดถึงอาจารย์ทีไร ท่านร้องไห้ทุกที ท่านร้องไห้มา 3 รอบแล้วนะ พูดถึงอาจารย์ทีไรน้ำตาไหลทุกที ไม่รู้ว่าอะไร ปรากฎว่าล่าสุดท่านบอกว่าท่านร้องไห้เพราะปราบปลื้มปีติยินดี แสดงว่าท่านปลาบปลื้มยินดีที่พูดถึงอาจารย์ ไม่ใช่ว่าจิตมาเศร้าหมอง ปลาบปลื้มปีติเพราะได้มีโอกาสพูดถึงอาจารย์ มาพูดว่าแพรรี่เกาะกระแส ตอนนี้ท่านก็น่าจะเกาะแล้ว แล้วทุกครั้งที่พูดถึงอาจารย์จั่วหัวก่อน พอถึงเวลาทัวร์ไปลงท่าน ท่านก็โกรธ ที่ท่านโกรธเพราะทัวร์ไปลงท่านเยอะ ท่านปฏิบัติวิปัสสนาของท่านมา ไม่เคยมีใครไปด่า ท่านไม่เคยปิดคอมเมนต์ จนมาพูดถึงอาจารย์นี่แหละ ท่านถึงต้องปิดคอมเมนต์ในยูทูป เพราะทัวร์ลงฉ่ำ ตอนหลังก็เลยปิดวาจา ตอนหลังมาไม่ปิดวาจาแล้ว ปิดคอมเมนต์แทน
ท่านบอกว่าท่านไม่กลัวสองคนนี้เลย เจ็บแสบที่สุดเลย อาจารย์เป็นเกย์คิงเปล่า เขาบอกแพรรี่เป็นตุ๊ดแต๋ว สลิดดก?
อ.เบียร์ : คำถามคือท่านรู้ได้ยังไง ท่านเคยโดนเหรอ (หัวเราะ) ท่านรู้ได้ไงว่าอาจารย์เป็นแบบไหน เคยโดนพูดถึงเหรอ (หัวเราะ) แล้วท่านเป็นพระนะ ท่านอยู่ในผ้าเหลืองมาตั้งแต่เด็ก ทำไมแจกแจงเกย์ได้ดีจังเลยว่ามีกี่ประเภท ทำไมถึงได้รู้ประเภทแต่ละอันๆ ได้ดียิ่งกว่า ท่านรู้ได้ไง ปธ.9 มีสอนเหรอ
แพรรี่ : ไม่มีค่ะ มีแต่ บัณเฑาะก์ 5 ประเภท เกย์ควีน เกย์คิง หนูว่าต้องเอาเวลาไปเสิร์จกูเกิ้ลหา แล้วบอกว่าวิปัสสนาตั้งแต่เช้ายันเย็น วิปัสสนากูเกิ้ลเหรอคะ ต้องเสิร์จหาข้อมูลมาด่า ตอนแรกบอกหนูเป็นเกย์ควีน หลังๆ เปลี่ยนใจบอกว่าหนูเป็นกะเทย จำแนกประเภทแจกแจง มีแต่พระแจกแจงบัว 4 เหล่า อันนี้มาแจกแจงฆราวาสให้เป็นเกย์หลายประเภท หนูก็เพิ่งเคยเห็น
สลิดดกคือ?
แพรรี่ : เป็นคนดัดจริต ก็ดูเอาล่ะค่ะ ใครสลิดดก จีบปากจีบคอแต่ละคำ คนปากจัดที่รู้ตัวว่าปากจัด ก็ยังดีกว่าพระปากจัดที่ไม่รู้ตัว บอกว่าตัวเองเป็นพระวิปัสสนา กูเจอแบบนี้กูไม่ไปปฏิบัติหรอก คงได้โดนจำแนกเพศ นั่งปฏิบัติกรรมฐาน อาจโดนว่าโยมอาจเป็นโบ๊ทนะ (หัวเราะ) โยมอาจเป็นดี้นะโยม ไม่ได้สอนธรรมกันแล้วมึง โบ๊ทไม่ใช่เรือ เดี๋ยวรอท่านไปเสิร์จค่ะ
คุณอาร์ม นั่งอยู่กับท่าน ท่านบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ต้องมารายการ?
แพรรี่ : แล้วกิจของสงฆ์เหรอที่มานั่งด่าคนอื่น
ท่านอุเทนบอกว่าที่ร้องไห้ 3 รอบไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์เบียร์ ร้องไห้ด้วยความปีติเรื่องอื่น ไม่เกี่ยวกับอาจารย์?
อ.เบียร์ : อ๋อ ก็เห็นร้องทุกทีตอนพูดถึงอาจารย์ บอกว่าฉันปกป้องศาสนาอยู่คนเดียว แล้วร้องไห้ บอกอาจารย์ทำลายศาสนา เขาเองปกป้องศาสนา ก็เลยร้องไห้ออกมา ปีติแบบไหน ปากเบี้ยวเลยนะ ปากเบะเหมือนกำลังเครียด ทัวร์ลงเยอะ
ท่านฝากคลิปมาด้วยนะ?
อ.เบียร์ : ท่านนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะจริงๆ ง่ายกว่า (หัวเราะ)
แพรรี่ : เป็นพญาอินทรีย์ก็บินมาค่ะ แป๊บเดียว
เขาบอกคุณเป็นกานะ?
แพรรี่ : เอาเถอะค่ะ กาที่รู้ตัวว่าเป็นกา ดีกว่าพระบางรูปที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไร เกิดชาติไหนคะ บ้านอยู่ในรั้วในวังเหรอ ว่าคนอื่นเป็นกา หาว่าปล้นผ้าไปบวช จีวรหายเหรอในกุฏิ
อ.เบียร์ : ไม่ได้นะ จีวรท่านที่ใส่อยู่ทุกวันนี้ เป็นจีวรที่ได้จากพระพุทธเมตตานะ
แพรรี่ : ยึดติดเหรอ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่คะ
อ.เบียร์ : ยังบอกอยู่เลยว่าระวังยึดติดผ้าเหลือง จะไปเป็นเหลือบเป็นไรเกาะผ้าเหลืองตอนตายนะ
ท่านดูอยู่นะ ไม่สงสารท่านเหรอ?
แพรรี่ : ดูอยู่แหละดี ไม่สงสาร
อ.เบียร์ : เป็นพระก็ต้องรู้จักมีวาจาสุภาษิต ไม่ใช่วาจาทุภาษิต สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยสั่งให้พระรูปนึงไปขอขมาคฤหัสถ์ก็มีนะ เพราะไปจาบจ้วงคฤหัสถ์ก็มี ท่านศึกษามาท่านต้องรู้สิ
ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่บุคคลที่ต้องถูกตำหนิ มีแต่บุคคลชื่นชมท่าน?
อ.เบียร์ : มีอะไรให้ชื่นชม ด่าฆราวาสขนาดนี้ มีอะไรให้ชื่นชมอีกเหรอ ถ้าท่านอยู่ของท่านดีๆ สอนธรรมะเป็นปกติของท่าน น่าแก่การชื่นชม น่าแก่การเคารพ แต่ถ้าท่านออกมาด่าทอต่อว่า ไม่สมควรเคารพ
ล่าสุดคุณอาร์ม ร่างทรงของท่านตอนนี้ ส่งข้อความมาว่า เรื่องทัวรลงไม่เคยสะเทือน นิ่ง?
อ.เบียร์ : นี่ขนาดนิ่งนะเนี่ย (หัวเราะ)
แพรรี่ : นิ่งเท่ากับพร้อมอัดคลิปตอบทุกนาที นิ่งแบบใด
ท่านคงอยากปกป้องศาสนาในมุมของท่าน?
แพรรี่ : ด้วยการด่าคนอื่นเหรอคะ
มันอาจขัดแย้งสายตาของหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอ.จตุรงค์ จงอาษา อยู่ดีๆ ก็ไปพาดพิงถึง ไม่แน่ใจว่าอ.จตุรงค์เคยมีปัญหากับท่านมาก่อนหรือเปล่า?
แพรรี่ : น่าจะเพิ่งมีตอนท่านด่าหนู แล้วพาดพิงอาการเจ็บป่วยอ.เบียร์ อ.จตุรงค์มีคอมเมนต์ อาจมีคนส่งคอมเมนต์ให้ท่านหรือเปล่า ท่านอาจเห็นว่ามีคนมาร่วมวงอีกคนนึง ก็เลยถือโอกาสด่าซะด้วยอีกคนนึง
ท่านอุเทน โพสต์และพูดถึงอ.จตุรงค์ แต่งกลอนบอกว่าเป็นกะเทยเฒ่า?
แพรรี่ : มีพ่อเป็นสุนทรภู่เหรอคะ แต่อ.จตุรงค์ แต่งสวนแล้วนะคะ
ต้องแก้ไขกันยังไง?
อ.เบียร์ : วิธีการแก้ไขคือท่านต้องหยุด ทุกคนไม่มีใครไปวุ่นวายกับท่านเลย แต่ท่านไปวุ่นวายกับคนอื่นก่อน จะสอนธรรมะก็สอนไป จะหยิบประเด็นอะไรมาพูดก็หยิบไป แต่ไม่ใช่เอ่ยนาม เอ่ยชื่อ ระบุตัวบุคคล บอกว่าเขาคนนั้นไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ ตัวท่านดีอยู่คนเดียว แบบนี้ไม่ควรทำ พระพุทธเจ้าสอนดเสมอว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ กลับไปแก้ไขตัวเอง ไม่ใช่บอกให้คนอื่นทำแบบนั้นแบบโน้น ท่านบอกว่าท่านสอนทำสมถะวิปัสสนา แต่ท่านลืมหรือเปล่า ท่านสอนแต่ท่านทำได้มั้ย ลักษณะคำพูดคำจาแสดงออกถึงพฤติกรรม มโนกรรมท่านแสดงให้เห็นว่าใจของท่านคิดยังไง วาจาของท่านถึงออกมาให้เห็นแบบนี้ ท่านแสดงออกมาถึงพฤติกรรม วิธีการหยุดที่ดีที่สุดคือท่านควรยุติเลิกพูดถึงคนอื่นสักที
ล่าสุดเพจท่านเปาลงว่าเอารูปอ.เบียร์กับตัวแพรรี่ไปลง แล้วบอกว่าเป็นการตอบคอมเมนต์ที่ดุดันมาก มีคอมเมนต์นึงมาบอกไว้ว่าถ้ามองอีกมุม เหมือนรวมตัวนั่งด่าคนออกรายการเลย ปรากฏมีคนเข้าไปแก้ให้ บอกว่านิมนต์แล้วเสืxกไม่มา ก็ด่าหมด ไม่สนหมxยหงอก หงxยดำ เขาเข้าไปตอบแทน ดุเดือดจริงๆ นะ จริงๆ ตัวท่านเองก็ฝากข้อความมา บอกว่าคนที่เอาหลวงพี่ไปออกข่าว ตัดข่าวเฉพาะที่เป็นประเด็นนิดเดียว ไม่ได้ดูบริบทรอบข้างว่าพูดเรื่องอะไร เจ้าคณะมีหนังสือเตือนมาแล้วไม่ให้หลวงพี่พูดแสดงออกไปทำนองนี้ ท่านก็ดูเฉพาะตามข่าวที่มีคนรายงานท่าน ว่าพระมหาอุเทน ใช้วาจารุนแรง เหยียดหยามเพศสภาพ ย่ำยีความเป็นมนุษย์ ท่านไม่ได้ดูข้อมูลทั้งหมดที่หลวงพี่พูด ถ้าดูบริบทเนื้อความที่รายล้อมก่อนมาถึงประเด็นที่ว่าก็จะเข้าใจได้ดีว่าหลวงพี่ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าว กเฬวราก หยาบช้า ลามก คิดประทุษร้ายใคร เรื่องนี้ถ้าพูดถึงเริ่ม ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แพรรี่ก็ร่วมด้วย เอารูปหลวงพี่แต่งให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว แล้วโพสต์เกาะกระแสว่าอาจารย์อุเทนไม่ชอบอ.เบียร์ เริ่มต้นคือเขาเป็นกระแสพูดด่า ปริภาษ ขึ้นกูขึ้นมึง แล้วเขาเริ่มดังมีชื่อเสียงขึ้นมา อาตมาก็ได้กล่าวเตือนให้เขาจดจำธรรมะไปพูดให้ดี เพราะเขาผิดเพี้ยนเยอะ แล้วคลิปนั้นเป็นไวรัล มีคนชมของหลวงพี่ประมาณ 4 หมื่น เขาก็เอาคลิปนั้นตัดต่อแล้วล้อเลียน นี่คือจุดเริ่มต้น เขาทำการบ้านมาไม่ดี แล้วมาร่วมพูดเดาเอา ก็ทำให้เรื่องในพระไตรปิฎกบิดเบือนไป หลวงพี่ก็ไม่สบายใจ ในเมื่อเขาจะมาเป็นผู้เผยแผ่ธรรมก็ควรทำความเพียร หลวงพี่ก็ทำเป็นตัวอย่าง คนตื่นธรรม ทำไมหน้าตาจึงดูขรุขระ ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องกรรมที่ทำให้คนมีผิวพรรณสาก เพราะประกอบไปด้วยโทสะในการพูด พูดให้ตรงตามนั้น ไม่ได้ตั้งใจบูลลี่ ก็มีคนมาละเลงเล่นหลวงพี่ใหญ่เลย ไม่ตอบโต้ ไม่ฟังซะด้วยซ้ำ อย่างเช่นหนุ่มโคราช หญิงคนใต้ หรือแม่หมู หลวงพี่ไม่ได้ตอบโต้เลย ดูแค่หัวข้อแล้วปัดผ่าน เห็นเขาเป็นโรคปวดหัวอย่างนั้นหาสาเหตุไม่ได้ น่าจะมีอะไรสักอย่างยิ่งไปกว่าโรคธรรมดามั้ย หลวงพี่เลยพูดเรื่องโรคกรรม แจกแจงตามลำดับ โรคกรรมของเบียร์ คือการใช้วาจาทุจริต จ้า พ่อคนเสียงหล่อ สายัณห์ สัญญา นี่คือพูดเสียดสี กระแนะกระแหน พูดเหลวไหล เพ้อเจ้อ เรื่อยเปื่อยไปเรื่อย ที่บอกว่ากูไม่ทำแบบนี้หรอก กูทำไม่เป็น การที่เขาปวดหัว หาสาเหตุไม่ได้ ก็ชัดเจนมากนะว่ามาจากอะไร เขาก็ปฏิเสธไม่ใช่โรคเวรโรคกรรม หลวงพี่ก็เลยชี้แจงเรื่องของกรรม เขาก็ไม่ยอมรับอีก เขาก็ด่าหลวงพี่กลับมาอีก แพรรี่เขาต้องการสร้างกระแส ออกคลิปมาว่าหลวงพี่ ไปซ้ำเติมคนเจ็บไข้ได้ป่วย พอไปซ้ำเติม ต่อมาก็ออกลูกด่าว่าเขากเฬวราก มาสอนเราว่าเอาเวลาไปทำกรรมฐานเถอะ แล้วตัวเธอเป็นอย่างไร ตอนเป็นพระเคยทำวัตรปฏิบัติธรรมบ้างมั้ย ไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศสภาพเลย ไม่เคยเหยียดเพศสภาพเหมือนกัน แต่บอกตรงๆ บุคคลเหล่านี้คือบุคคลต้องห้าม มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ เพราะร่างของเขาเป็นชาย แต่ใจของเขาเป็นหญิง หมายถึงเขาชอบผู้ชาย เมื่อเขามาบวชในศาสนาเขาก็จะมากวนพระที่เป็นผู้ชาย?
แพรรี่ : มันก็บวชแบบท่านอุเทนนั่นแหละ ตอนนั้นท่านบวชทำไมล่ะ ก็บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน มันก็อย่างเดียวกัน อย่าไปพูดเลย ดิฉันก็เปรียญ 9 เท่ากับท่าน บัณเฑาะก์บวชได้บวชไม่ได้ ย้ำว่าท่านอุเทนไม่ใช่พระอุปัชฌาย์ดิฉันนะคะ แล้วท่านพระอุปัชฌาย์ของดิฉันก็ทรงภูมิกว่าท่านอุเทนหลายเท่า คนบวชให้หนูมีภูมิธรรมทั้งนั้น ตอนบวชหนูก็ทำความดีมากมาย มีลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือเยอะแยะ จะบอกว่าหนูไปบวชแล้วกวนพระกวนเณร กวนใคร มีแต่ท่านนี่แหละกวนคนอื่น ทุกคนก็มีกุฏิ อยู่ใครอยู่มัน วิธีการพูดของท่านคือการพูดแบบคนมีมานะ คือถือตัว ถือตน อวดตัวเองว่าดีกว่าคนอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติมีแต่อ่อนน้อมถ่อมตน คนที่ว่าอ.เบียร์ว่าหนู ไม่ได้มีแค่ท่านอุเทน รูปอื่นท่านก็มีตำหนิติเตียน แต่เวลาท่านตำหนิติเตียน อันไหนดีท่านชม อันไหนไม่ดีท่านให้แก้ไข อย่างอ.สมบูรณ์ หรืออ.วัฒนา ซึ่งเคยมานั่งในรายการ ก็ได้เห็นด้วยกับหนูกับอาจารย์เบียร์ทุกอย่าง แต่ทำไมเราถึงไม่มีปัญหากับท่านเหล่านั้น เพราะท่านไม่ได้ใช้วิธีการกระแนะกระแหน ท่านไม่พูดเรื่องอื่นเลย พูดแค่เรื่องมีปัญหากันในธรรมข้อนี้ สอนผิดแบบนี้ให้ไปแก้ไขตรงนี้ ส่วนเพศสภาพไม่ไปแตะไม่ไปยุ่ง เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องในทางธรรม แต่พระอุเทน พูดธรรมก่อน แล้วด่าทิ้งท้าย
ท่านฝากคลิปมาให้คุณโดยเฉพาะ?
พระอุเทน : ได้ยินข่าวว่าไปล้วงของพระที่เป็นบุรุษชาย เมื่อเห็นว่าออกตัวชัดขนาดนี้ จะไม่ยอมรับว่าตนเป็นกะเทย คนพวกนี้เขาไม่ยอมรับอยู่แล้ว ไปว่าเขาไม่ได้นะ อีตุ๊ดอีแต๋วเขาจะโกรธ ต้องเรียกเขาว่าคนสวย เขาจะชอบมาก ยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียม เมื่อออกตัวชัดขนาดนี้ ใส่วิก แต่งหน้าแต่งตาแต่งสวย ซึ่งเป็นภาพเอไอไม่ใช่ภาพจริง พุงย้อยสักหน่อย ก็บอกว่าเอาให้ชัดเจน ไปผ่าตัดแปลงเพศเสีย (หัวเราะ) เขามีขลำอยู่เต็มนั่นแหละ (หัวเราะ) มีหลายคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเต็มๆ เลย ก็พูดให้ขำๆ ไปผ่าตัดเอาขลำทั้งปวงออกเต๊าะ นี่พูดขำๆ (หัวเราะ)
แพรรี่ : แล้วใช่เรื่องของพระหรือเปล่า แล้วมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ตลก มันเหมาะสมหรือเปล่า หนูว่าใครฟังร้อยทั้งร้อยต้องรู้สึกว่าไม่เหมาะสม พูดเรื่องเพศสภาพให้กลายเป็นตลก มันพูดได้ไง มันไม่ควร
อ.เบียร์ : เมื่อกี้ก็บูลลี่ คนสอนธรรมะทำไมหน้าดำคร่ำเครียดจังเลย ถ้ากูเป็นนิโกรล่ะ กูจะทำยังไงให้ผิวพรรณดี จะเอาผิวพรรณมาวัดกันได้ยังไง มันไม่ได้มั้ยล่ะ ตัวท่านเองยิ้มแย้มแจ่มใส ปากบอกว่าใจไม่มีโทสะ แต่คำพูดเหมือนกัดฟันพูดออกมาแต่ละคำ คำแต่ละคำดูรุนแรง ดูบูลลี่ เพศสภาพ ท่านบอกว่าให้ไปดูต้นคลิปก่อนว่าคลิปจริงๆ คืออะไร ไม่ใช่ตัดเฉพาะคำด่าออกมา อ้าว ทุกอย่างที่อาจารย์สอน ทำไมไม่ฟังล่ะ อาจารย์ก็สอนมีธรรมะหมด ด่ากิเลสตัณหา ไม่เคยเอ่ยชื่อเอ่ยนามใคร ถ้าไม่อยากโดนด่าก็อย่าสาระแนเข้ามาถาม แต่คำถาม ท่านกำลังสาระแนอย่างที่ท่านว่าอาจารย์หรือเปล่า สุดท้ายอาจารย์ไม่เคยไปถามท่านนะ อย่างที่แพรรี่พูด พระมหาวัฒนาเอย พระสมบูรณ์เอย แต่ละคนที่ติอาจารย์ อาจารย์ไม่เคยไปด่าทอต่อว่าท่านกลับคืน อาจารย์ไปขอขมาท่าน ขอความรู้จากท่าน ท่านติอาจารย์จริงแต่ติเป็นธรรม แต่นี่คือติด่า ติทำลาย ยกตนข่มคนอื่น ติให้อาจารย์ดูแย่ แต่ตัวเองดูดี นี่ยังไม่รวมพูดถึงที่ว่า ท่านอยู่ในฐานะที่ติไม่ได้ ท่านบอกพระธาตุเสด็จมาอยู่กับท่าน ถ้าท่านทำตัวชั่วเลว พระธาตุต้องเสด็จหนีแล้ว พระธาตุบ้านอาจารย์ก็มีนะ ถ้าอาจารย์ชั่วจริง พระธาตุก็ต้องเสด็จหนีอาจารย์เหมือนกัน แล้วหลังบ้านอาจารย์ มีตุ๊กตานางฟ้าอยู่ ถ้าอาจารย์ชั่วจริง ทำไมนางฟ้าไม่บินหนีอาจารย์ สุดท้ายแล้วเราทำทุกวันนี้อยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคล ท่านบอกว่าท่านทนไม่ได้ เห็นอาจารย์สอนธรรมะผิด ท่านก็บอกอาจารย์สิว่าเรื่องนี้ผิด อาจารย์จะรีบรับและแก้ไขให้ แต่คำถามท่านสอนแบบไหน เตือนแบบไหน เตือนแบบบูลลี่ เหยียดหยาม ซ้ำเติม แต่ละอย่างไม่มีอะไรดี ท่านยิ้ม แต่สายตาเชือดเฉือนมาก อาจารย์เคยทะเลาะกับพระปีนเสาไฟ ออกรายการอาจารย์กราบท่าน ถวายหนังสือท่าน ทะเลาะกันในรายการก็จริง แต่หลังรายการ อาจารย์ทำด้วยความนอบน้อม อาจารย์เคยบอกท่านแล้วว่าผมจะขอขมาท่าน ออกหน้าสื่อกันเราทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นสังคม แต่นอกรายการเราอยากคุยกันให้รู้เรื่องว่าจริงๆ เราตอบโต้กันเป็นเรื่องกระแสสังคมโซเชียล แต่หลังไมค์เราจะดีต่อกัน เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อกัน แต่นี่บอกว่าไม่โกรธ แต่ไม่ยอมให้เข้าไปขอขมา ไม่โกรธแต่ไม่ยอมพูดคุยด้วย ไม่รับอะไรสักอย่าง แล้วจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จบกี่โมง
เรื่องนี้แพรรี่จะฟ้องมั้ย?
แพรรี่ : ฟ้องท่านไม่ลงหรอก ท่านไปทึกทักคิดเอาเองว่าเป็นคำธรรมดาสามัญ ท่านอาจมีความรู้ทางธรรมท่วมหัวนะคะ แต่ความรู้ด้านกฎหมายท่านอาจไม่มีเลย คำที่ท่านด่าเข้าหมด กเฬวราก แปลว่าเลวทรามต่ำช้า คำว่าอัปปรีย์จัญไร มันเคยมีศาลฎีกาด้วยซ้ำมันเข้าข่ายหมิ่นประมาท ถ้าหนูฟ้องกรรมนึง อ.เบียร์ฟ้องกรรมนึง มันจะใช่เรื่องมั้ย แทนที่ท่านจะเอาเวลาไปสอนธรรมะ ไปปฏิบัติธรรม ท่านต้องเดินขึ้นโรงขึ้นศาล มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะ ท่านอุเทน อย่าไปทึกทักเอาเองว่ามันคือคำสามัญ มันไม่ใช่ มันเป็นคำหมิ่นประมาทเลยคำว่าอัปปรีย์จัญไรเนี่ย ใครเป็นนักกฎหมายก็ไปถวายความรู้ให้ท่านบ้างไป
แล้วเรื่องที่แต่งกลอนว่าเป็นกะเทยได้มั้ย?
แพรรี่ : มันก็เหยียดทั้งนั้นแหละค่ะ แล้วท่านเข้าใจผิด ท่านบอกว่าคนเป็นกะเทย ต้องพูดว่าคนสวย ไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่ว่ากะเทยต้องการให้ใครมาบอกว่าเป็นหญิงแท้ กะเทยต้องการให้คนเคารพความเป็นกะเทยในตัวเขา มีชื่อทำไมไม่เรียกล่ะ ไม่โกรธหรอก จะไปพูดถึงเพศสภาพทำไม เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่เข้าใจเลย จะไปวิปัสสนาทำไม ตื้นเขิน
“อ.จตุรงค์” อยู่ในสาย?
จตุรงค์ : สวัสดีทุกท่านนะ ยกเว้นอุเทน
ทำไมไม่เรียกท่าน?
จตุรงค์ : โห ผมไม่เรียกไอ้เหี้xx ก็บุญแล้ว เกรงใจผ้าเหลืองสุดๆ แล้วนะ ผมนั่งทำขนมแทบเป็นแทบตาย อยู่ดีๆ มีคนเอาคุณหนุ่มมาแซว ว่าวันนี้ผู้ประกาศภาษามือทำงานเหนื่อยมาก ต้องไปรอดูนะ
คิดยังไงที่มีคำกลอนแต่งมา?
จตุรงค์ : ถ้าเขาจะไปตอแหลหน้าบัลลังก์ก็ตอแหลได้ว่าอาจพูดถึงจตุรงค์อื่น ผมเลยประกาศหน้าเฟซบุ๊กว่าใครมีหลักฐานชัดๆ มั้ย เช่นเอาหน้าผมไปใส่แล้วด่าผมเก่าๆ หรือผมจำได้ว่ามีคนมาฟ้องผมว่าแกเคยเทศน์ฟ้องนะ ถ้าใครเจอ รบกวนตัดคลิปนั้นมาที ผมจะให้ทนายดำเนินการ ถ้ามีนะครับ ตอนนี้ผมมองว่าหลักฐานดิ้นได้ ถ้าคนจะตอแหลก็ตอแหลหน้าบัลลังก์ได้ ผมคิดว่าหลักฐานชิ้นเดียวยังไม่แน่นพอ หากผู้ชมท่านใดมีหรือมั่นใจว่าอดีตที่ผ่านมาเขาเคยบริภาษผมต่ำๆ ทรามๆ ยังไง ช่วยแคปมาเลยครับ เพราะผมดูไม่ไหว ดูไม่หมดครับ
อาจารย์โพสต์เรื่องกลอน?
จตุรงค์ : เป็นการแต่งกลอนที่อ่อนด้อยเรื่องภาษาไทยมาก ไม่แน่ใจครูประถมสอนมาหรือเปล่า แต่งเอาสะใจ เชื่อมไม่ได้ จำนวนคำก็ไม่ได้ กลอนสุภาพต้องมี 8 หรือ 9 คำ เยิ้นเย้อไม่เกิน 10 แต่นี่ยัดไป 12 คำ ผมไม่สนใจเนื้อหา ผมมองว่าเนี่ยเหรอ จบปธ.9 แต่งกลอนได้แค่นี้เหรอ ถ้าแต่งได้แค่นี้ก็บ่งบอกถึงวุฒิปัญญา วุฒิภาวะ ถ้าแต่งได้แค่นี้ก็แค่นี้ ทำใจกับเขา ผมเตือนนะครับ ถ้าผมเจอหลักฐานเก่าๆ ท่านลบได้ก็รีบลบ แต่ถ้าผมเจอ มีใครส่งมาให้ผมได้ย้อนหลังไปในอดีต เพราะผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขาเอาผมไปว่าเสียๆ หายๆ ยังไงบ้าง ถ้าใครเจอส่งมาได้เลยครับ เฟซบุ๊กจตุรงค์ จงอาษา ผมจะไปดำเนินคดีกับเขาเอง เพราะถ้าแพรรี่ใจอ่อนเห็นแก่พรรคพวกนาคหลวงด้วยกัน เลือดนาคหลวงเข้มกว่าประชาชนก็ช่างหัวแพรรี่ แพรรี่ใจอ่อนเพราะเห็นว่าเป็นนาคหลวงด้วยกัน สงสารแหละ เห็นว่าคนเก็บกดไม่มีทางออก ระบายไม่ได้ คนพวกนี้ไม่มีที่ระบาย บางวันก็นั่งด่ารองศาสตราจารย์ดนัยบ้าง บางวันก็ด่าพระมหาวัฒนาบ้าง บางวันก็นั่งด่าผม บางวันก็นั่งด่าอาจารย์เบียร์ ถามหน่อยเถอะ พระวินัยเขาก็สอน เทศน์ต้องมีคนอาราธนา กูถามมึงหน่อยเถอะ ใครอาราธนาให้มึงเทศน์วะ เทศน์ไม่มีอาราธนา หมานะครบ มึงอาบัตินะครับ จริงมั้ยอาจารย์เบียร์ อาจารย์ไพรวัลย์ มึงนึกอยากตั้งกล้อง 3 กล้อง 8 กล้อง กดออน กดออฟแข่งกับแม่ลีน่า จัง มึงว่างมากขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่เข้าใจเป็นภิกษุแบบไหน ผมเคยพูดถึงเขาอย่าว่าแต่เป็นพระเลย เป็นคนสุจริตชนยังเป็นไม่ได้เลย
ไม่กลัวท่านฟ้องเหรอ?
จตุรงค์ : ผมสิจะฟ้องเขา เขามีสิทธิ์อะไรมาฟ้องผมครับ นี่ผมใช้สิทธิ์ตอบโต้เขาอยู่นะครับ ผมนั่งทำงานโดยสุจริตชนอยู่ดีๆ จนมีคนบอกแม่xฮา ปรากฏว่าผมถูกพาดพิงเต็มไปหมด ผมเป็นคนสร้างเรื่องเหรอครับ มีแต่มันเป็นคนสร้างเรื่อง จนทำให้สื่อมวลชนเอาหน้าเฟซผมไปด่า มันก็เอาข้อความมันมาด่า มันด่าเอง มันคิดเหรอว่าจะพ้น ถ้าทนายเขามือเจ๋งๆ ต่อให้ไม่ใส่นามสกุล ต่อให้ไม่ใส่รูปหน้า ก็ไม่พ้นหมิ่นนะ ทุกวันนี้แพรรี่ อ.เบียร์เมตตานะ ถ้าวันนึงพวกกูไม่เมตตาเมื่อไหร่ แท็กทีมกันมึงจะตาย มึงจะไม่มีแม้กระทั่งผ้าเหลือง เรารู้สึกว่าเราไม่แฟร์ เราทำมาหากินปกติ แต่นี่วันๆ ไม่ทำอะไร นั่งเปิดกล้องแล้วด่ากูบ้าง ด่าอ.เบียร์คืออะไร ใครจะไปหาแสงกับมึง คนไทยรู้จักมึงกี่คน มึงหาแสงกับแพรรี่หรือเปล่า แพรรี่มีฟอลโลเวอร์ 3-4 ล้านคน อาจารย์เบียร์มีฟอลโลเวอร์หลักล้าน ใครหาแสงกับใคร คนพวกนี้บิดข้อเท็จจริง บิดทุกอย่าง พอถึงเวลาก็ไปร้องไห้บีบน้ำตาหน้าบัลลังก์ เห็นมาเยอะแล้วนะคนประเภทนี้
แต่ท่านบอกว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ควรถูกตำหนิ ท่านควรถูกชมเชย?
แพรรี่ : ไม่ควรถูกตำหนิ แต่ควรได้ส้นตีx น่าเอาส้นตีxล้วงคอมาก คำนี้เป็นคำที่พ่อผมสอนเลยนะ พระแบบนี้เอาส้นตีxล้วงคอ พ่อผมเคยด่าพระเทพศิรินทร์รูปนึงแบบนี้เลยนะ ผมก็สืบสันดานพ่อผมมา ใช้คำด่าอย่างบรรพบุรุษผม คนพวกนี้ควรเอาส้นตีxล้วงคอ แต่บอกตรงๆ ผมเซ็งมาก ผมนั่งทำมาหากินโดยสุจริต แต่ประชาชนค่อนประเภทขบขัน ผมกลายเป็นมีม แต่ผมไม่แคร์ แต่ที่แคร์คือขณะที่คนๆ นึงวันๆ ไม่ทำมาหากิน แต่มานั่งด่าคนที่ทำมาหากิน แล้วส่งเสบียงบำรุงกำลังพระพุทธศาสนา คนอย่างมันกล้ามาเดินบาลีสนาม 7-8 ก้าวเหมือนผมมั้ย คนอย่างมันไม่กล้ามา เพราะกลัวโดนส้นตีx หรือแม้แต่โยมที่ทำกับข้าวเขาก็รอถวายปังตอให้ท่านอยู่ ท่านไม่กล้าปรากฏตัว เพราะคนอย่างท่านสันดานเป็นแบบนี้ไง พระผู้ใหญ่ก็ไม่เอา พระผู้น้อยก็ไม่เอา ก็เป็นอย่างนี้ไง
อาจารย์เดือดมากนะ?
จตุรงค์ : ไม่เดือดได้ไง ผมโดนหลายทีแล้วนะ แล้วผมก็ปล่อยผ่านมาหลายรอบ ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เราพูดด้วยความหวังดี พูดด้วยความถูกต้อง ว่าหน้าที่ของความเป็นพระ จะเทศน์อะไรก็เทศน์ไป ไม่ใช่มานั่งด่าชาวบ้าน แล้วอ้างว่าฉันเทศน์นะ ฉันจะด่าใครก็ได้ ผมว่ามันไม่ถูก คนเราจะเทศน์ก็เทศน์ไป ผมสนับสนุนการแสดงธรรมบนโลกอินเตอร์เน็ต ผมไม่เถียง แต่การที่จะมานั่งด่าเบียร์อย่างนั้น เบียร์อย่างนี้ แล้วลำเลิกบุญคุณว่าตัวเองดีวิเศษกว่าชาวบ้านเขาหมด ผมถามมาดูถูกผิวพรรณอ.เบียร์ ผิวพรรณมึงดีขนาดนั้นเลยเหรอวะ มึงใช้โรจูคิสเหรอ หรือมึงใช้ ไลโอเหรอ หน้ามึงถึงดี การไปบูลลี่หน้าอาจารย์เบียร์ มึงใช้โรจูคิสหรือเปล่า มึงก็ไม่ได้ใช้โรจูคิส หน้ามึงอย่างเหี้x ผมมึงก็ไม่มี ก็ไม่เขาใจว่ามานั่งด่าอ.เบียร์ ด่าแพรรี่ อ้างว่าฉันเทศน์ ผมว่ามันไม่แฟร์
คำว่าสลิดดก มองยังไง?
จตุรงค์ : มันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎก แล้วมาพูดได้ไง ผมบอกเลยถ้าในทางกลับกัน ผมเป็นพระ แล้วแพรรี่หันมาหาผม ผมจะแซวเจ้าภาพ ถ้ามีความคุ้นเคยกัน เล่นได้โดยเจ้าภาพไม่โกรธ ผมไม่มีปัญหานะ แต่นี่คนไปอาราธนามึงก็ไม่มี คนไปบอกให้มึงเทศน์ก็ไม่มี แต่มึงมานั่งด่าโยมฉอยๆ ตามใจตัวเอง มันถูกเหรอ ก็ฝากถึงเจ้าคณะใหญ่ รวมถึงไปถึงไอ้เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มึงเป็นอะไรกันวะวัดนี้ มึงบริหารจัดการพระในวัดไม่ได้เหรอ ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไป มึงลาออกไปซะเลยไป ถ้าคุมหมาตัวเดียวในวัดให้หยุดเห่าไม่ได้ คนบอกผมลามปามเจ้าอาวาส ก็ด่าอีนี่รอบที่ล้านแล้วมั้ง เรื่องที่มันชอบไปกระแนะกระแหนญาติโยม ไปว่าคนนั้นแขวะคนนี้ ไปแขวะอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ แขวะอาจารย์ที่มจร. เป็นอะไรมากหรือเปล่า ผมว่าเขาควรสงบปากสงบคำ แล้วก็ไม่ควรแช่งชักหักกระดูกชาวบ้านอะไรเขาเลย ผมว่ามันเข้าตัว อย่างเช่นเบียร์ผิวพรรณไม่ดี แล้วหน้ามึงดีนักนี่
ท่านนั่งดูอยู่นะ?
จตุรงค์ : กำลังจะเรียกมอเตอร์ไซค์วินไปวัดชนะสงครามเนี่ย ถือรองเท้าแตะไปอันนึง ตะโกนเรียกมันลงมา อยากเอารองเท้าเตะตบปากสักที จะได้สงบปากสงบคำ
นั่นพระนะ บาปนะ?
จตุรงค์ : สำหรับผมไม่ใช่พระแล้วนะ เอาตรงไหนมาหลงเหลือความเป็นพระ อย่าเรียกตัวเองว่าพระเลย จีบปากจีบคอเบอร์นั้น สลิดดกปานนั้น ตะแล๊ดแต๊ดแต๋ขนาดนั้น สะใจมั้ยล่ะ ว่าคนอื่นสลิดดก ตัวเองสลิดดกมั้ยล่ะ
ท่านบอกว่าท่านแมนนะ?
จตุรงค์ : โหย ชายแท้ฉิxหาย จีบปากจีบคอ
เปิดคลิปพระอุเทนบอกว่าแมนเต็มตัว น้ำเสียงไม่เหมือนแพรรี่ ไม่เหมือนผู้ชายสักเท่าไหร่ เบียร์ก็เคยด่าจีบปากจีบคอพูด หลวงพี่แมนเต็มตัว ไม่มีทางเป็นไปอย่างนั้นได้เลย แม้เพียงเศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์?
จตุรงค์ : จะชายแท้ไม่แท้ มันขึ้นอยู่กับบริบทบนเตียงครับ ตราบใดที่ตัวเองไม่เคยขึ้นก็อย่ามาพูด หรือเคยขึ้นแล้วมั่นใจเรื่องเพศสภาพ เพศวิถีของตัวเองขนาดนั้น ถ้าไม่เคยก็อย่าพูด สองการวิจารณ์อะไรใคร สุภาพ บุรุษ ก็มาจากคำสองคำ สุภาพก็คือสุภาพ บุรุษคือความเป็นชาย แต่มึงไม่ได้สักข้อนึง ถ้าจะติเตียนเขาก็ติเตียนโดยสุภาพ การเทศน์แบบไหนใช้คำว่าสลิดดก ตะแล๊ดแต๊ดแต๋ ถ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามได้ยิน โหย หัวอกแตกตาย ผมไม่แน่ใจนะที่เขาอยู่ได้ทุกวันนี้ เพราะพึ่งบารมีเจ้าพระคุณสมเด็จในอดีตอยู่หรือเปล่า แต่เจ้าพระคุณสมเด็จมรณภาพไปนานแล้วนะ แล้วญาติโยมสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อน คนสมัยก่อนอาจเกรงใจเจ้าพระคุณสมเด็จ แต่วันนี้หมดเจ้าพระคุณสมเด็จไปเป็น 10ๆ ปีแล้วนะ ที่เหลือมีแต่รองเท้าแตะนะครับ เตือนไว้ก่อน อย่าให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอารองเท้าแตะไปประเคนให้ที่ปากเลย
คุณอาร์มอยู่กับพระอุเทน?
พระอุเทน : ฝากบอกคุณหนุ่มว่าอาตมาฟังไปหัวเราะไป ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไร ขำมากกว่า ฟังไปก็รู้สึกขำไป หัวเราะไป ไม่ได้รู้สึกว่าคำสำรากพวกนั้นไม่ได้เสียดแทงจิตใจหลวงพี่ได้เลย
ฝากถามท่านหน่อย ทำไมต้องไปบูลลี่เพศสภาพแพรรี่ กับอ.จตุรงค์ ไปโพสต์กลอนด่าอ.จตุรงค์ทำไม
พระอุเทน : เพราะเขาเคยด่าหลวงพี่มาก่อน แล้วมายุ่งเรื่องนี้อีกทีนึง หลวงพี่ก็ไม่เคยใส่ใจเขาเลย เลยเขียนกลอนตอบโต้กลับ
หลายคนมองว่าไม่เหมาะกับพระ?
พระอุเทน : ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
เรื่องนี้กังวลใจมั้ย หลายคนจะฟ้องท่าน?
พระอุเทน : ไม่ได้กังวลใจ
อาจารย์เบียร์อยากเข้าไปกราบไปทำความเข้าใจกับท่าน ท่านยินดีมั้ย อาร์มร่างทรงพระ พูดแทน?
อาร์ม : ท่านบอกว่าให้กลับไปดูคลิปของท่านอีกที ว่าการทำกรรมแต่ละอย่าง การไถ่โทษมีวิธีการอย่างไรบ้าง สำหรับอาจารย์เบียร์ต้องให้เข้ากรรมฐาน 7 วัน ไม่ถึง 7 วันก็ได้ เป็นบทลงโทษทางวินัย ให้อาจารย์เบียร์ทำแบบนั้นก่อน ถึงเข้ามาขอขมากรรมได้
รู้สึกยังไง อ.จตุรงค์บอกแต่งกลอนตื้นเขินมาก?
อาร์ม : ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์กลอน 8 ถูกประการ
ใช่เหรอ?
จตุรงค์ : สัมผัสก็ไม่ได้ ฉันทลักษณ์ก็ไม่ได้ ไม่อายเหรอที่สำรอกออกมาเนี่ย เชื่อมก็ไม่ได้
(อ่านกลอนท่านให้ฟังอีกที) นี่พ้องตรงไหนบ้าง ขอโทษจริงๆ กราบขอขมากรรมท่านเลย อาร์มถามให้หน่อย พ้องตรงไหน?
อาร์ม : พ้องตามกลอน 8 นั่นแหละ มีสัมผัสนอก สัมผัสใน
สัมผัสหมด เอาของจตุรงค์มา ท่านแต่งกลอนสวน สู้กันด้วยกลอน เหมือนคนโบร่ำโบราณ (อ่านของอ.จตุรงค์) อันนี้เข้ามั้ยครับท่าน?
พระอุเทน : สัมผัสนอกสัมผัสในได้อยู่ ขอชมว่าด่าได้ดีมาก
จตุรงค์ : ขอบคุณมากค่ะ ขอฝากนิดนึง ก่อนจะว่าใครกะเทยแก่ ตกสบงดูก่อนนะครับ ว่าใครหมxยหงอกกว่ากัน จตุรงค์หมxยยังไม่หงอกนะคะ ใครหมxยหงอกก็ถกสบงดูบ้างค่ะ ก่อนมาว่าจตุรงค์เป็นกะเทยแก่ ฝากแค่นี้ ขอไปทำขนมแล้วค่ะ เดี๋ยวส่งเขาไม่ทัน
แพรรี่มีอะไรอยากฝากท่าน?
แพรรี่ : หนูอยากเตือนท่านอุเทนว่าถ้าท่านยังอยู่ในผ้าเหลืองท่านอาจมีคุณูปการกับศาสนาอีกเยอะ แต่ถ้ารักษาผ้าเหลืองไม่ได้ เพราะก่อวิวาทะ ด่ากับโยมยังไง พระก็เสียเปรียบ โยมด่าพระ พระมีธรรม ธรรมรักษาพระ คนจะเห็นใจพระ ถ้าพระถูกด่าไม่มีเหตุผล แต่นี่ท่านไม่เอาธรรมรักษาท่าน ท่านเอาปากกับปากชนกัน ท่านก็เรียนธรรมบทมา ดิฉันก็เรียนธรรมบทมา ดิฉันก็เป็นรุ่นลูกศิษย์ท่านด้วยซ้ำ ท่านน่าจะรู้คำพูดที่ก่อให้เกิดวิวาทะมันไม่จบไม่สิ้น แล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดความงาม แถมตอนนี้ท่านเจ้าคณะ ผู้ช่วยวัดชนะสงคราม เป็นเจ้าคณะ 9 ที่ปกครองดูแลท่านก็เตือนแล้วว่าท่านได้ทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำซาก จากที่เคยเตือนกันด้วยวาจามาแล้วครั้งนึง ถ้าท่านไม่เห็นแก่ดิฉัน ไม่เห็นแก่อาจารย์เบียร์ ไม่เห็นแก่อาจารย์จตุรงค์ ซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราฝีปากเป็นแบบนี้ ท่านต้องดูว่าท่านนุ่งสบง โยมนุ่งเสื้อผ้ามันต่างกัน ท่านอยู่ในที่สูงกว่า ท่านก็ต้องมีขันติคุณมากกว่า ถ้าท่านไม่เห็นแก่พวกเรา 3 คน ท่านก็ต้องเห็นแก่พระวัดชนะสงคราม ซึ่งตอนนี้เดือดร้อนจากการที่ถูกใช้คำพูดไม่ดีไม่งาม ก็ควรเห็นแก้ลูกพระลูกเณรในวัดท่าน สงบปากสงบคำ แล้วกรรมฐานจริงๆ สักทีเถอะค่ะ ท่านทุบกล้องทิ้งซะ จะได้นิพพานเร็วขึ้น ตราบใดที่ท่านมีกล้อง 3-4 ตัวรายล้อมอยู่ มีแม็กบุ๊กอยู่ ท่านไม่นิพพานหรอกค่ะ ท่านอุเทน ท่านทุบกล้องทิ้งเลย ท่านจะนิพพานง่ายขึ้น จิตท่านจะสงบค่ะ ไม่ต้องมานั่งต่อล้อต่อเถียง คำพูดที่เขียนในกลอนมันคือคำด่าค่ะ ถ้าท่านจะโกหกว่าจิตใจอาตมาเย็นมาก อ่านแล้วก็ขำ แต่ท่านโกหกจิตใจตัวเองไม่ได้ค่ะ ทุกครั้งที่ท่านได้ยินคำด่าแล้วท่านออกมาสวน นั่นคือท่านเดือดดาล ท่านถือมานะในตัวว่าเป็นครูอาจารย์ เป็นผู้สูงส่งที่ใครแตะต้องไม่ได้เลย ตักเตือนไม่ได้เลย ซึ่งดิฉันมองว่าไม่ใช่วิถีครูบาอาจารย์ค่ะ แต่ถ้าท่านกลับไปเป็นพระมหาอุเทนอย่างเก่าก่อน ดิฉันก็จะนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ นับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีรูปนึงนะคะ อยากฝากเตือนไว้อย่างกัลยาณมิตร ซึ่งท่านจะคิดได้หรือไม่นั่นก็สุดแล้วแต่สติปัญญาที่มีอยู่ ขอบคุณค่ะ
อาจารย์เบียร์?
อ.เบียร์ : ผมไม่มีอะไร ใจผมก็ไม่มีอะไรติดค้างตัวท่านแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองใจ อาจมีบ้างที่ตอบโต้ไปตามคอนเทนต์ ตามกระแสสังคมโลก ซึ่งผมก็อยากฝากว่าจริงๆ ผมไม่ได้อยู่ในฐานะจะไปสั่งสอนหรือติติงท่านได้ แต่อยากฝากชี้โทษไว้เพียงเล็กน้อยว่าสุดท้ายแล้วผมก็ทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนา ท่านก็ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน แต่วิถีทางหรือแนวทางแตกต่างกัน ผมใช้ทักษะทางภาษา วาจา หรืออิริยาบถในการสอนธรรมของผมแบบนี้ ซึ่งเข้ากับคนรุ่นใหม่ เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันมากกว่า ภาษาที่ผมใช้คือภาษาโดยทั่วไป ภาษาสามัญอย่างที่ท่านว่า แต่ผมมีสามัญสำนึก ผิดชอบชั่วดีในการใช้คำ เลือกเฉพาะคนที่ขอให้ผมตั้งคำถาม ตอบคำถามกับเขา เป็นรายๆ ในออนไลน์เท่านั้นเอง ผมแยกบริบทชัดเจน สุดท้ายเมื่อผมไปบรรยาย ผมใช้ภาษานึง ผมไลฟ์สดจะใช้ภาษานึง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผมเลยอยากให้ตัวท่านพระมหาเมตตาดูว่าถ้าผมสอนผิดตรงไหน ให้ติติงชี้โทษกล่าวโทษผลทางธรรม ผมจะนำไปปฏิบัติตาม ผมไม่ใช่ผู้ว่ายาก ดื้อด้าน หรือสอนไม่ได้ ผมสอนได้ ปฏิบัติตามได้ เดี๋ยวให้เบอร์แอดมินไว้ก็ได้ ผมจะคุยกับท่าน แล้วท่านตำหนิติติงผมส่วนตัวได้เลย ไม่จำเป็นต้องเอาผมมาประจานในสาธารณะ ว่าผมเป็นคนสันดานอย่างนี้ ชั่ว เลว กเฬวรากยังไง มันเป็นการประจานต่อธารกำนัล ต่อประชาชนทั่วไป คนที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้มองว่าผมแย่ เขามองว่าท่านแย่ เวลานี้ศาสนาของเรา ในมุมพระภิกษุสงฆ์เป็นช่วงลงต่ำ เป็นช่วงขาลง โดนตี ทำร้ายทำลาย ใส่ร้ายป้ายสีมามากพอแล้ว ช่วงเวลานี้ควรมีพระดีๆ ซึ่งผมก็มองว่าท่านก็ยังเป็นพระที่ดี แต่อาจเป็นช่วงเวลาของการตำหนิติติงกันแล้วเกิดความผิดพลาดในวาจากันเท่านั้นเอง ผมฝากท่านว่าผมอยากมีพระดีๆ ไว้กราบไหว้ อย่างพระมหาอุเทนเอง ผมก็มองว่าวัตรปฏิบัติของท่านก็เป็นวัตรปฏิบัติที่ดี การสอนธรรมะก็ดี ผมอยากให้ท่านอยู่ในฐานะแห่งความเคารพ อยู่ในปธ.9 สอนธรรมะ จรรโลงพระศาสนาให้เอื้อประโยชน์ การมาตีฆราวาสไม่เป็นผลดีอย่างที่คุณแพรรี่บอกไปก่อนหน้านี้ เพราะผมมองว่าพระภิกษุเข้าสู่อาชีพของผู้ขอ ขอข้าว ขออาหาร ขอยารักษาโรค ขอฆราวาสเขากิน การทะเลาะเบาะแว้งกับคฤหัสถ์ที่ใส่บาตร ท่านคือพระในคณะสงฆ์ เราช่วยกันบำรุงคณะสงฆ์ ท่านเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์ ท่านก็ควรรับผิดชอบคณะสงฆ์ท่านเองด้วย ฉะนั้นถ้าผมทำอะไรผิดพลาดจาบจ้วงล่วงเกิน ผมขอขมาขออภัยท่านในโอกาสนี้ด้วย หลังจากนี้ถ้าท่านมีโอกาสมีเมตตาเรื่องการรับผลจากการกระทำ ขอให้เป็นเรื่องของผมเอง ฉะนั้นถ้าท่านมีเมตตาต่อผม จะเปิดโอกาสให้ผมเข้าไปกราบขอขมาท่าน ผมจะเข้าไปด้วยความเคารพศรัทธา ทำความเข้าใจต่อกันและกัน และผมจะออกมาประกาศต่อทุกคนว่าความเป็นจริง ท่านมีฐานะแห่งความน่าเคารพ มีเพศบรรพชิตน่าเคารพมากขนาดไหน ผมขอแค่นี้
พระอุเทน : เบียร์พูดได้ดีมาก น่ารับฟัง ขอรับฟังไว้นะ
ท่านมีอะไรจะฝาก?
พระอุเทน : ไม่มีอะไรจะฝากนะ ต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ดีต่อไปก็แล้วกัน
ท่านจะหยุดด่าทั้งสองท่านมั้ย?
พระอุเทน : มันไม่ใช่การด่า ก็บอกไปแล้ว เป็นการแสดงธรรม
แล้วท่านจะแสดงธรรมโดยว่าเขาเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอีกมั้ย?
พระอุเทน : ไม่ๆ ที่พูดถึงในคลิปนี้ ที่อาร์มมาสัมภาษณ์ หลวงพี่ก็เห็นโทษในการพูดในทางผู้หญิงผู้ชาย เห็นโทษเป็นที่ประจักษ์แล้ว ถ้าหลวงพี่เป็นพระโซเชียลดูแต่มือถือมัวแต่ด่าว่าใคร ไม่ทำจิตของตนให้บริบูรณ์ ตำหนิหลวงพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่หลวงพี่ก็ยังทำหน้าที่ของพระ ร่ำเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ชี้แจง แสดงทางธรรมเสมอมา ไม่เคยว่างเว้น จะตำหนิหลวงพี่อย่างนี้ไม่ได้ หลวงพี่ไม่ได้มานั่งดูมือถือแล้วจ้องจะด่าใคร ไม่ใช่ฐานะความเป็นพระอยู่แล้ว แต่มีเหตุมีปัจจัยให้พูดให้แสดง ก็พูดก็แสดงตามเหตุตามปัจจัยตามที่กล่าวให้ฟังแล้วนั้น ไม่มีเจตนาร้ายต่อใครหรอก
ท่านจะลดโซเชียลลงถูกมั้ย?
พระอุเทน : ก็จะแสดงธรรมเหมือนเดิม แต่ว่าแสดงธรรมในเนื้อหาที่เคยแสดง หลวงพี่ก็เห็นโทษภัยเรื่องนี้แล้ว จะไม่พูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอีกแล้ว ก็พูดทางธรรมต่อไป
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกไม่ได้ว่าอ.จตุรงค์จะว่ายังไงเรื่องข้อกฎหมาย?
พระอุเทน : แล้วแต่ทางเขานะ แล้วแต่เขาจะพิจารณาเอง ว่าเป็นอย่างไร
ถ้าท่านไม่เล่นโซเชียล ผมอยากได้กล้องท่าน 2 ตัวนั้น?
พระอุเทน : มาจากปัจจัยญาติโยมที่เขาถวายให้จากการไปสอนกรรมฐานเพื่อเผยแผ่ หลวงพี่ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ ต้องทำหน้าที่ส่วนนี้ด้วย ถ้าฉลาดในการฟังหลวงพี่ ถ้าจะฟังเนื้อหาทั้งหมดจะมีธรรมะอยู่ในนั้นมากมาย ส่วนที่พาดพิงตัวบุคคลก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าฉลาดจริงก็ไปฟังเอาธรรมะให้ได้
ตายแล้วโง่ซะด้วย?
พระอุเทน : ส่วนมากฟังกันไม่จบ ฟังเฉพาะที่เป็นข่าวแล้วเอาไปขยายผล ถ้าฟังได้ทั้งหมดจะรู้ว่าหลวงพี่มีเจตนาอย่างไรในการพูดการแสดง
ทั้งหมดมีเรื่องคดีความมาเกี่ยวข้องมั้ย?
ทนายแก้ว : ไม่ได้มองว่าคนที่จะพูดจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือใครก็ตาม เมื่อมีการเหยียดหยามดูถูกถือว่าบุคคลนั้นต้องคดี มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าพิจารณาว่าคำที่พระอาจารย์พูด เข้าข่ายมั้ย มันเข้าข่ายเรื่องการด่า ใช้คำว่าอัปปรีย์ก็ตาม จัญไรก็ตาม หรือว่าให้ไปตัดแปลงเพศก็ตาม ทำนองแบบนี้ เมื่อบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าดูถูกเหยียดหยามใครก็ตาม บุคคลนั้นถือเป็นผู้เสียหาย ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 มีโทษจำคุก 2 ปีปรับ 6 หมื่นได้อยู่แล้วครับ จะมาอ้างว่าตัวเองถูกด่าก่อนถึงด่าคนอื่น มันแยกมาอ้างอย่างนั้นไม่ได้ครับ ถ้าเราถูกด่าก็แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่มาด่าเรา ไม่ใช่เราจะไปด่าสวนเขา กฎหมายแยกเป็นช่วงๆ ครับ
พระอุเทน : เข้าใจๆ ถ้าว่าอย่างนี้ก็ถือว่าอาจารย์พลาดไป น่าเสียใจที่พลาดกฎหมายข้อนี้ได้ แม้ไม่มีเจตนาชั่วร้ายแต่อย่างไร เขารู้สึกว่าเขาเสียหาย อย่างนี้ก็พลาดไป ถ้าเช่นนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในการพูดแสดงออกไปเป็นสื่อสาธารณะไปแล้ว ต้องขออภัยคุณแพรรี่ และเบียร์ ถ้าทำให้ขุ่นเคืองใจ รู้สึกว่าเสียหาย เสียเครดิต ไม่น่าเชื่อถือ แม้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นก็ตาม ถ้าทำให้เขาเกิดความรู้สึกอับอาย ก็ขออภัยด้วยนะแพรรี่นะ หลวงพี่ก็ขออภัยด้วย ทั้งเบียร์ด้วยที่แซะว่ากเฬวรากตรงนั้นไป แม้มีข้อมูลความจริงรองรับข้อมูลเหล่านั้น แต่ทำให้ทั้งแพรรี่และเบียร์ไม่สบายใจ หลวงพี่ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกัน ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะ
อ.เบียร์ : ขอบพระคุณที่เมตตาครับ
ท่านก็เข้าใจแล้วในมุมนั้น ไม่น่าจะมีการพาดพิงถึงอีก?
แพรรี่ : ต้องไม่มี เพราะเจ้าคณะ 9 ท่านออกคำสั่งมาแล้วค่ะ เป็นหนังสือคำสั่งตักเตือน ท่านทำผิดซ้ำครั้งที่สองแล้ว ครั้งแรกมีการบอกโดยวาจา ตอนพิพาทใหม่ๆ ตอนนี้ที่ปรากฏตามสื่อโทรทัศน์ รายละเอียดบอกว่าพาดพิงถึงฆราวาสด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่เหมาะสม เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของฆราวาส ถือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สมควรอย่างยิ่งต่อผู้เป็นสมณะ สร้างความวุ่นวายในสังคม จนก่อความเดือดร้อนถึงพระสงฆ์ สามเณรวัดชนะสงคราม รวมถึงพระถูกด่าทอ บริภาษด้วยคำหยาบคาย ก็เลยมีคำสั่งให้พระอุเทน หยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวทันที รวมถึงห้ามก่อวิวาทและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวฆราวาสซ้ำอีก เพื่อความสงบของพระภิกษุสามเณรวัดชนะสงคราม เพื่อความเป็นสมณะของท่านสืบต่อไป ประมาณนี้ค่ะ ก็ควรหยุดค่ะ หยุดเถอะ เสียดายนะถ้าท่านต้องสึก ถ้าท่านถูกทำโทษหลายๆ ครั้ง สุดท้ายท่านไม่มีวัดอยู่ เขาขับออกจากวัดชนะ แล้วท่านหาวัดอยู่ไม่ได้ หนูเสียดาย เพราะพระอุเทน เป็นพระที่ยังมีวัตรปฏิบัติ และมีสติปัญญา เป็นนาคหลวงเปรียญ 9 เหมือนกัน มีภูมิธรรมภูมิความรู้เยอะอยู่ ถ้าไม่รวมเรื่องความอคติ
เมื่อวานวันเกิด?
แพรรี่ : แล้วต้องมาพูดเรื่องพระหลังวันเกิด เป็นมงคลชีวิตมากเลยค่ะ (หัวเราะ) ทนายแก้วให้ความรู้ทางกฎหมายดีมาก เพราะพระท่านไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมาย ท่านก็ไปทึกทักเอาเองว่ามันได้
ไม่ใช่แค่พระนะ ทุกคน บางคนอาจคิดว่าไม่ได้เอ่ยชื่อ ไม่ได้โน่นนี่นั่น ไม่ใช่นะ ทุกวันนี้กฎหมายเมืองไทยเขาเชื่อมโยง โดยวิญญูชน บุคคลใดบุคคลนึงสามารถชี้ได้ว่าสิ่งที่คุณพูดถึง รู้ว่าเป็นใคร คุณโดนทันทีนะ กฎหมายมีถึงฎีกาเลยนะ อย่าไปชะล่าใจว่าฉันไม่ได้พูดถึงใคร ฉันพูดลอยๆ ไม่ใช่นะ เข้าใจกฎหมายใหม่นะ กฎหมายไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้น?