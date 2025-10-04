หอภาพยนตร์ ประกาศ 10 มรดกภาพยนตร์ชาติ ปี 68 อยู่กับก๋ง-คู่กรรม-หลานม่า ติดโผ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม หอภาพยนตร์ Thai Film Archive ได้ประกาศรายชื่อ ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2568 มีดังนี้
1. เสด็จประพาศชะวา พ.ศ.๒๔๗๒ (2472)
2. [รวมเหตุการณ์งานสวนสนามสัมพันธมิตรในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2489] (2489)
3. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระเมรุมาศ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๙๓ (2493)
4. แผนการณ์ภาคพายัพ (2489)
5. เก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2503 (2503)
6. [ประมวลฉากเพลง 35 มม. ในหนังไทย 16 มม.] (2508-2510)
7. อยู่กับก๋ง (2522)
8. วันประวัติศาสตร์ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 1 ธ.ค. 2525 ที่บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (2525)
9. คู่กรรม (2531)
10. หลานม่า (2567)