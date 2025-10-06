6 ปีรักสุกงอม มิลลี่ คามิลล่า ประกาศข่าวดี สวมแหวนเตรียมวิวาห์ลูกชาย ‘อากู๋ แกรมมี่’
เตรียมสละโสดไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับนักแสดงสาว มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์ พี่น้องฝาแฝด นิกกี้ นิโคล กิตติวัฒน์ หลังจากถูกแฟนหนุ่ม ระฟ้า ดํารงชัยธรรม ทายาทหมื่นล้านของ อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม บิ๊กบอสแห่งค่ายแกรมมี่ ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 6 ปี เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเรียบง่าย
โดยมิลลี่ได้โพสต์ภาพคู่กับหวานใจ พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วนางข้างซ้าย ระบุข้อความว่า It was simple, but it honestly felt like the whole world paused for a second. Sometimes the sweetest things really do come softly. (มันเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งไปชั่วขณะ บางครั้งสิ่งที่แสนหวานที่สุดก็อ่อนโยนจริงๆ) #6YearsDownForeverToGo #ilysm โดยมีเพื่อนในวงการและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลาม