เอลฟ์ไทยพร้อมหรือยัง! SUPER JUNIOR จัดเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต เปิดจองบัตร 11-13 ตุลาคมนี้
SM True (เอสเอ็ม ทรู) ร่วมเป็นประจักษ์พยาน 20 ปีแห่งตำนานของ SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ‘SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in BANGKOK’ (ซูเปอร์จูเนียร์ ทเวนตี้ แอนิเวอร์ซารีย์ ทัวร์ <ซูเปอร์โชว์ เท็น> อิน แบงค็อก) ที่จะพาทุกคนเฉลิมฉลองเส้นทางตลอดสองทศวรรษของวงที่ขึ้นแท่นเป็น ‘ตำนานแห่งเค-ป็อป’ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
จากระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา SUPER JUNIOR ถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกกระแสเพลงเกาหลีไปสู่ระดับสากล และสร้างปรากฏการณ์เค-ป็อปให้เป็นที่รักของแฟนคลับทั่วโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พวกเขาสร้างสรรค์เพลงฮิตออกมาอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับการชื่นชมว่าเป็น “กลุ่มศิลปินมากความสามารถ” ที่สมาชิกแต่ละคนต่างมีเสน่ห์และความสามารถเฉพาะตัวอันโดดเด่น ทั้ง 9 สมาชิกอย่าง LEETEUK (อีทึก), HEECHUL (ฮีชอล), YESUNG (เยซอง), SHINDONG (ชินดง), EUNHYUK (อึนฮยอก), DONGHAE (ทงเฮ), SIWON (ชีวอน), RYEOWOOK (เรียวอุค) และ KYUHYUN (คยูฮยอน) ที่ได้เชิญชวน E.L.F. (เอลฟ์ : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) มาย้อนความทรงจำแสนล้ำค่า ผ่านโชว์ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนเรื่องราวของวงในทุกยุคสมัย
คอนเสิร์ต ‘SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in BANGKOK’ เปิดจำหน่ายบัตรรอบสมาชิก “E.L.F.” Membership (GL) Pre-Sale ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 11:00 น. – 15:59 น. และรอบสมาชิก JOY CLUB Pre-Sale ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 11:00 น. – 15:59 น. และรอบบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ Allticket บัตรราคา 6,800 (VIP PACKAGE บัตรนั่ง) / 6,500 (VIP PACKAGE บัตรยืน) / 5,900 / 4,900 (บัตรยืน) / 4,000 / 3,200 / 2,500 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตร ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ SM True