แหม่ม อลิษา อดีตนางเอกดัง ยิ้มสู้มะเร็งปอดลาม สุดซึ้งแฟนโกนผมเป็นเพื่อน
หลังจากอดีตนางเอกดัง แหม่ม อลิษา ขจรไชยกุล ออกมาแจ้งข่าวถึงอาการป่วยว่ากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองอก 2 ข้าง ซึ่งหมอบอกว่าตอนนี้คือระยะที่ 3 กำลังไประยะที่ 4 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษา โดยให้คีโมพร้อมกับฉายแสง ทั้งนี้อดีตนางเอกดังก็ได้ออกมาอัพเดตอาการป่วยของตัวเองผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่ได้ทำการโกนผมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีหวานใจที่โกนผมเป็นเพื่อน พร้อมระบุข้อความว่า “ถึงเวลา.#ผมช้าน…ก็ต้องจากกันสักพักนะขอเวลาไปรักษาตัวก่อนนร้า…แล้วเธอก็ต้องกลับมายาว ให้ฉันเหมือนเดิมนะจ๊ะ. #ก็สวยไปอีกแบบเนอะ.ขอบคุณคุณเก่งที่โกนเป็นเพื่อนนร้า ขอบคุณคุณไก่ที่โกนฟรีไม่คิดตังด้วยนะจ๊ะ…….#ยิ้มสู้แล้วไปต่อนะ….#มะระมะเร็งมะเส็งบรรยาย” ท่ามกลางแฟนๆ ที่ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลาม