แจ็คสัน หวัง คืนบัลลังก์ โชว์ฟอร์ม MAGICMAN 2 สมมงเปิดเวิลด์ทัวร์ที่กรุงเทพฯ
ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) คืนบัลลังก์กลับมายืนบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand ทั้ง 2 รอบการแสดงสุดร้อนแรงบัตรขายหมดเกลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด iMe Thailand พร้อมโปรดักชันสุดอลังการระดับโลกที่จัดเต็มทั้งความยิ่งใหญ่ และความคิดสร้างสรรค์ สมศักดิ์ศรีที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเมืองแรกในการเปิดเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ ตอกย้ำพลังความเป็นซูเปอร์สตาร์ และเสน่ห์ระดับนานาชาติของแจ็คสันอย่างแท้จริง
คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาจัดเวิลด์ทัวร์อีกครั้งของแจ็คสันในรอบกว่า 1 ปีครึ่ง เจ้าของฉายา “Magic Man” กลับมาพร้อมการแสดงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าดนตรี เพราะเขาพาผู้ชมดำดิ่งสู่การเดินทางสุดลึกซึ้งที่ผสานเสียง เพลง ภาพ และการเล่าเรื่องเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบราวกับภาพยนตร์
งานนี้เปิดฉากขึ้นอย่างอลังการตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนที่แจ็คสันจะปรากฏตัวขึ้นด้วยซีนห้อยตัว ท่ามกลางเสียงกรี๊ดอย่างถล่มทลาย จากนั้น แจ็คสัน พาแฟนคลับนับหมื่นคนในฮอลล์ (ต่อรอบการแสดง) เดินทางเข้าสู่โลกของเขาที่เต็มไปด้วยแพสชั่น เสน่ห์ และความทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโชว์ MM2 ออกมาดีที่สุดอย่างจริงใจ ตลอดโชว์การแสดงผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องและศิลปะได้อย่างลงตัว เพลง ‘High Alone’ , ‘Access’ , ‘Hate To Love’ ทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ก่อนที่ “พี่แจ็ค” จะประกาศก้องว่า “ผมกลับมาแล้ว!!” เรียกว่าแค่พาร์ทเปิดเวทีก็สะกดทั้งฮอลล์ให้เกือบหยุดหายใจ สำหรับไฮไลต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดทะลุฮอลล์ คือโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์เมื่อแฟนคลับด้านล่าง ถูกเชิญขึ้นเวทีมาเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ ในเพลง ‘Shadows in the wall’ , ‘Contact’ และ ‘Closer’ แบบใกล้ชิด การคัมแบคบนเวทีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย แจ็คสันใส่รายละเอียดความพิเศษไว้มากมายด้วยตัวของเขาเอง ใช้ดนตรีไต่ระดับความมันส์แบบต่อเนื่อง จากการขนเพลงฮิต ‘Not For Me’ , ‘Everything’ , ‘Long Gone’ , ‘Dopamine’ โชว์ผสานโปรดักชันสุดอลังการ และการถ่ายทอดตัวตนของแจ็คสันอย่างแท้จริง การเติบโตและการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจากใจ ที่ผู้ชมทุกคนสัมผัสได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้
ภาพแจ็คสันของแฟนๆ ชัดขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแดนซ์เบรกเจ้าตัวสาดความเท่ไม่ยั้ง เสริมความโซฮอตจนคนดูทั้งฮอลล์ลุกขึ้นมา hype ตามแบบหยุดไม่อยู่ กับเพลง ‘BUCK’ , ‘Let Loose’ , TITANIC บัตรนั่งที่ไม่ได้นั่งมีอยู่จริง เวลายิ่งผ่านไป แฟนๆ ก็ยิ่งคาดเดาไม่ออกว่าแจ็คสันจะพาเข้าสู่โหมดไหนต่อ จนมาถึงช่วงซึ้งกินใจกับเพลง ‘Sophie Ricky’ ที่แจ็คสันตั้งชื่อตามคุณพ่อคุณแม่ เขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาอย่างจริงใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ แฟนๆ ในฮอลล์ก็น้ำตาซึมตามอย่างไม่รู้ตัว และปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วย ‘Made Me A Man’ เพลงที่เปรียบเสมือนการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต เพื่อหล่อหลอมให้กลายเป็น “แจ็คสัน” ที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ ในช่วงท้ายไม่มีใครอยากให้คอนเสิร์ตจบลง แฟนๆ ไม่มีก้าวขาออกจากฮอลล์ รอให้แจ็คสันกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง ไม่นานแจ็คสันก็ปรากฏตัวตามคำเรียกร้อง พร้อมพลังที่ยังเหลือล้นหลังเติมเอเนอร์จี้จากเสียงเรียกของแฟนๆ ที่ดังไม่มีแผ่ว ทิ้งท้ายแบบไม่ออมแรง จัด EDM ฮอลล์เดือด
ถือได้ว่าทุกโชว์ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านแรงบันดาลใจจาก MAGICMAN 2 อัลบั้มที่สะท้อนตัวตน และความรู้สึกจากใจของแจ็คสันมากที่สุด การแสดงถูกออกแบบให้ดำเนินไปเสมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แบ่งเป็นบทต่าง ๆ ของอารมณ์ ตั้งแต่พลังล้นทะลักของ Strength ความเย้ายวนของ Seduction ความเปราะบางของ Emotional ความบ้าคลั่งของ Wild จนถึงบทสรุปแห่งการ Acceptance (การยอมรับ) ทุกช่วงล้วนถูกถ่ายทอดด้วยความละเอียดอ่อนในระดับภาพยนตร์ ทำให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของแต่ละเพลงได้อย่างลึกซึ้งและเป็นส่วนตัว การออกแบบเวที แสง และระบบเสียงถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมการเล่าเรื่องของแจ็คสัน ถ่ายทอดอารมณ์ของแต่ละเพลงได้ทรงพลังยิ่งขึ้น และเน้นย้ำความจริงใจที่อยู่เบื้องหลังการแสดงทุกช่วง นอกจากนี้ แต่ละโชว์ยังสะท้อนเส้นทางชีวิตที่หลากหลายของแจ็คสัน ถ่ายทอดประสบการณ์ และการเติบโตในเส้นทางศิลปินให้แฟน ๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
ปิดฉากคอนเสิร์ตที่ไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหลังจากนี้แจ็คสัน เตรียมเดินทางระเบิดความมันส์กับ MAGICMAN 2 WORLD TOUR ต่อที่ มาเก๊า, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา, โตเกียว, ลอนดอน, ลอสแอนเจลิส, ริโอเดจาเนโร, ซิดนีย์ และอีกหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของแจ็คสันในการตอกย้ำความเป็นศิลปินระดับโลกตัวจริง