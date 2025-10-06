เตรียมสละโสด มะเหมี่ยว พรชดา ซึ้งน้ำตาไหล ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานใต้น้ำสุดโรแมนติก

เตรียมสละโสด นางเอกสาว ‘มะเหมี่ยว พรชดา’ ซึ้งน้ำตาไหล ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานใต้น้ำสุดโรแมนติก
อีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการบันเทิง ที่เตรียมสละโสดอย่างเป็นทางการ สำหรับ มะเหมี่ยว พรชดา นางเอกช่อง 7 ที่ล่าสุดก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยูู่ หลังจากถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใต้น้ำ ขณะไปทริปดำน้ำเกาะราชา จ.ภูเก็ต ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก โดยมีเพื่อนร่วมทริปร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่ โดยนางเอกสาวได้โพสต์ภาพ พร้อมระบุข้อความว่า
“ขอบคุณในความทุลักทุเลของทุกคนนะคะ มาถามพี่แบ้งทีหลังถึงได้รู้ว่า…ขอบคุณ @mvscubanet @golf_scubanet สำหรับการเปิดทริปนี้.. มารู้ทีหลังว่า ถึงเปิดทริปนี้แล้วขาดทุน พี่กอล์ฟก็จะดันให้เรือออกทริป เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วง ขอบคุณ @letsdivethailand สำหรับ ป้าย Will you marry me นะคะ อลังการมาก ขอบคุณพี่ @mrpetee ที่แทบจะทำทุกอย่างให้พี่แบ้งอยู่แล้ว อย่างกับเลขาส่วนตัว ขอเองได้แทบจะช่วยขอเองแลัว เดี๋ยวหลังจากนี้ จะมีคลิปและภาพรัวๆ เตรียมรับมือเลยยขอบคุณ @pumpavaris91 ที่เคลียร์งานมาจนได้ ขอบคุณ @goodtoseeyou_dive ที่อุตส่าห์มาทริปนี้ และยังย่างและหมักสเต็ก เป็นเชฟอีก อ่าฮ๊าาาา~ และช่วยเป่าลูกโป่ง มีอีกหลายขอบคุณเลยยยย ถี่ยิบบบเดี๋ยวมาต่อ โพสต์ต่อไป @bank.phakkhawat @pamwushu ตากล้องกิติมาศักดิ์
ทั้งนี้นางเอกสาวยังได้โพสต์คลิปวินาทีที่แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใต้น้ำให้ได้ชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความสั้นๆ ว่า “Yes” ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม
