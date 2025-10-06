นุสบา สุดดีใจ น้องปุณณ์ ลูกชาย รับปริญญา แพทย์ รามา เผย ไม่มีสุขไหนเท่าได้ยืนมองลูกเติบโต
เรียกว่าคนเป็นแม่อย่าง นุสบา ปลื้มปริ่มสุดๆ กับความสำเร็จของลูกชาย น้องปุณณ์ ปุณณกันต์ ลูกชายคนโตของ คุณนุสบา และ บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
ที่ล่าสุด คุณแม่โพสต์ภาพยินดีลูกชาย ที่จะเข้ารับปริญญา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล โดยว่า
“Can’t wait to congratulate you tomorrow ไม่มีความสุขไหนที่ได้ยืนมองดูลูกเติบโตในทุกวัน พยายามมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่สุด เพื่อวันที่ลูกสำเร็จการศึกษา เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆแต่เล็กจนโตคงรู้สึกร่วมเหมือนนุสว่า เวลาผ่านไปไวมาก พรุ่งนี้เจอกันครับ @punnpunnakanta M.D.
พิธีรับปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 6 ต.ค โรงพยาบาลรามาฯ 9 ต.ค มหิดล ศาลายา”
ซึ่งน้องปุณณ์ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “love you mom!”
โดยมีเหล่าคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ยินดี อาทิ เสนาลิง ที่ว่า “ยินดีด้วยครับเห็นตัวเล็กๆโตเป็นหนุ่มและเก่ง สุดยอดครับ”
ด้านนาเดีย ก็ว่า “เก่งที่สุด ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่มากๆค่ะ” หรือดาว พอฤทัย ก็ว่า “เก่งมากๆค่ะ congratulations naka”