ต้นสังกัด ‘เบิร์ด ธงไชย’ ร่อนจดหมายเตือนมิจฉาชีพ หยุดปล่อยเฟคนิวส์ หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีที่ศิลปินชื่อดัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไดย์ โดนมิจฉาชีพสร้างเฟคนิวส์กล่าวหาว่าศิลปินดังกล่าวถูกจับกุมในเรื่องพนันออนไลน์และบัญชีม้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ล่าสุดฝ่ายกฎหมายบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่อนจดหมายแถลงการณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า
“ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตรวจพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพจงใจกระทำการผลิตบิดเบือน และนำเข้าข่าวปลอม (Fake News) ของศิลปิน “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” (“ศิลปิน”) เกี่ยวกับการถูกจับกุมในเรื่องพนันออนไลน์ และบัญชีม้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยประการที่น่าจะทำให้ศิลปินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายจากการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ศิลปินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการพนันออนไลน์และบัญชีม้าดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น และบริษัทขอให้ท่านระงับ หยุดเผยแพร่ และลบข่าวปลอม (Fake News) ดังกล่าว ออกจากบัญชีสื่อโซเชียลของท่านทันที นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าท่านไม่ได้ดำเนินการตามการแจ้งเตือนครั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินคดีต่อท่านตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนคดีถึงที่สุดต่อไป”