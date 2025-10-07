‘มารีญา‘ เปลื้องความจริงอันโหดร้าย จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ในแคมเปญใหม่ของ ‘พีต้า’
มารีญา พูลเลิศลาภ นางแบบ นักแสดง เมนเทอร์จาก The Face Thailand และอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้จับมือกับ PETA ส่งเสริมให้คนเลือกตัวเลือกที่ใจดีต่อสัตว์ โดยออกมาแชร์ประสบการณ์ถึงความทุกข์ทรมานที่วัวและสัตว์อื่น ๆ ต้องเผชิญในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผ่านแคมเปญใหม่ล่าสุดของพีต้า ที่เพิ่งปล่อยออกมา
โดยมารีญาเผยว่าสมัยที่ตนยังเป็นนางแบบ ตนเคยสวมเครื่องหนังเหมือนกันแต่ในตอนนั้นตนไม่เคยนึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวก่อนที่จะมาเป็นกระเป๋า เข็มขัด หรือรองเท้าของเธอเลย
“พอเราได้เห็นว่า สัตว์ต้องทรมานขนาดไหน การที่เราต้องฆ่าชีวิต หยุดชีวิตของสิ่งตัวนึงเพื่อที่จะเอามาใส่ สำหรับแฟชั่น มันเริ่มรู้สึกไม่ใช่ละ พอเรารู้กระบวนการเบื้องหลัง ความทุกข์ของสัตว์อย่างงี้ มันทำให้เราสงสัยมากเลยว่าคนทำแบบนั้นได้ยังไง” มารีญายังกล่าวไว้ว่า “มีคนสามารถคิดค้นเปลือกสับปะรด หรือกระบองเพชรมาเป็นหนังได้ ซึ่งถ้าเราต้องการลุคกับฟีล มันก็เหมือนมาก ดูแทบไม่ออกเลย There are so many choices now!”
มารีญาเผยอีกว่า วัวก็มีเพื่อนเหมือนกันกับเรา และต่างก็ซึมเศร้าเมื่อเสียเพื่อนหรือต้องแยกออกมาจากตัวอื่นๆ แต่วัวที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังนั้นต้องเผชิญกับความทารุณอย่างถึงที่สุด ซึ่งรวมถึงการถูกค้อนทุบกลางหัว โดนเหล็กร้อนๆ จี้ที่กลางหน้า หรือแม้แต่โดนช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า
“ถ้าเทียบกันแล้วเครื่องหนังแบบวีแกน ไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือแบบแพลนต์เบสนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำในการผลิต และปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยกว่าเครื่องหนังจากสัตว์มาก” มารีญากล่าว