‘นก สินจัย’ ชิมลางงานผู้กำกับครั้งแรก พร้อมอัพเดตอาการป่วย ‘นก ฉัตรชัย’
ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงอย่างมาก หลังจากที่ ผู้จัดละครและนักแสดงรุ่นใหญ่ นก ฉัตรชัย ต้องยกเลิกงานอีเวนต์เพราะป่วยกระทันหัน เมื่อเจอนักแสดงรุ่นใหญ่ นก สินจัย ภรรยาของ นก ฉัตรชัย มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 2 เรื่อง ได้แก่ “รักเธอที่ เธอใจดี” และ “Just Let Me Be” ณ SF Cinema @Central World ชั้น 7 เจ้าตัวก็อัพเดตอาการป่วยของสามี พร้อมเปิดใจถึงการนั่งเก้าอี้ผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกอีกด้วย
เปิดตัวภาพยนตร์สั้น 2 เรื่องได้แก่ “รักเธอที่ เธอใจดี” และ “Just Let Me Be” ในฐานะผู้กำกับ รู้สึกอย่างไร?
“เป็นโปรเจ็กต์ที่พิเศษจริงๆ เพราะมีนักแสดงเป็นน้องๆ ที่มีความบกพร่องสติปัญญา น้องๆ ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ให้เขาได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของตัวเอง นอกจากทำงานศิลปะได้แล้ว น้องๆ ก็ยังเล่นหนังได้ด้วย เป็นโอกาสที่ดีของนกมากๆ ที่ได้ร่วมโปรเจ็กต์กับน้องๆ คำหนึ่งที่นกรู้สึกคือ ปอ อรรนพ เขาเคยมาช่วยงาน สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา มาวาดรูปกับน้องๆ เขาก็เล่าให้เราฟังว่าตอนแรกที่ถูกติดต่อมา เราก็คิดว่าเรามาเป็นผู้ให้ มาให้ความสุขกับน้องๆ แต่พอทำงานแล้วกลับบ้านไปเขากลับรู้สึกว่าเขามาเป็นผู้รับมากกว่า น้องๆ ต่างหากที่เป็นผู้ให้ ขณะที่อยู่ร่วมกันเขารู้สึกว่าเขาเหมือนได้รับพลังพิเศษ
พลังที่มันไม่มีความชิงดีชิงเด่น พลังที่ไม่มีความอิจฉาริษยา ไม่มีพลังงานลบเลย มีแต่พลังของความสุข ตรงนี้แหละพอนกฟังนกก็รู้สึกว่านกอยากได้บ้าง อยากลองทำงานแล้วรู้สึกได้อย่างที่ปอรู้สึก แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วที่นกทึ่งคือเขาทำงานได้ดีมาก เขาทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เรารู้สึกดีจังเลย ทีมงานก็แฮปปี้มากๆ จะกี่เทคกี่อะไรเขาก็ไม่บ่น ยินดีทำ
นกกำกับ แล้วก็ให้พี่นกชายตัดต่อให้ แกก็ตรวจงานละเอียดมาก ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ของเรา ทำให้ได้รู้ว่าทำไมคนที่เป็นผู้กำกับเขาถึงดื้อนัก จะเอาอันนี้อันนั้นให้ได้ นกก็อ๋อแล้ว เป็นเพราะเวลางานมาถึงห้องตัดงานมันต้องมากพอที่จะตัดต่อได้ กับงานผู้กำกับถ้ามีโอกาสก็อยากทำอีกค่ะ”
พี่นกชายป่วย?
“เขาก็พยายามดูแลตัวเองอย่างมากที่สุดแล้ว เราก็ต้องเข้าใจว่าอายุเราก็เพิ่มมากขึ้น ตัวพี่เองก็พยายามดูแลตัวเอง เขาก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องของสุขภาพ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง เราก็พยายามดูแลตัวเองกันตลอด”
งานก่อนหน้านี้ก็ต้องแคนเซิลเพราะแกป่วย?
”แกมีเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุเอด้วย อีก 2 วันจะไปงานแล้วเลยบอกว่างั้นอย่าไปเลย พักก่อนดีกว่า“
แฟนๆ เป็นกลัวจะเป็นเยอะ?
“ไม่หนักค่ะ โอเคอยู่ ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพอยู่ กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่ ก็ดูแลกันไป ที่จะเป็นห่วงคือความดื้อ พอป่วยก็จะไม่ยอมรับว่าป่วย จะพยายามทำนู่นทำนี่ออกกำลัง เราก็บอกไม่ได้นะมันต้องพัก เขาก็พยายามอยากจะออกกำลังกายตลอดเวลา เราก็ต้องคอยบอกต้องหยุดก่อนนะ ป่วยอยู่แต่ก็ยังจะทำงานก็มีค่ะ มีประชุมซูมกับพี่อ๊อฟ ประชุมซูมกับทีมงาน แกก็ยังทำงานอยู่ ตรงนี้พี่นกก็มองว่าก็ดีกว่าให้เขาอยู่นิ่งๆ เขาก็ยังได้คิดได้ทำอะไร ถือเป็นการออกกำลังไปในตัว”
มีต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหม?
“ยังไม่มีอะไร ก็กินยาที่ต้องกินตามปกติ สักเดือนหน้าคิดกว่าคงจะกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้ว ก็ขอพักสักเดือนนึง ที่ผ่านมาพี่นกชายรับงานเยอะมาก มีซีรีส์ 4-5 เรื่องได้ ถือถ่ายไม่หยุดเลย ใจเราอยากให้เขาพัก ก็บอกเขาว่าถือเป็นการพักแล้วกัน อย่างน้อยได้พักตั้ง 1 เดือน พี่นกชายยังแข็งแรงดีอยู่นะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะดื้อนิดหน่อย ยังไม่ยอมพัก ตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกาย ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา เดือนหน้าคิดว่าคงจะเล่นละครได้แล้วค่ะ”