เจนนี่ รัชนก พ้อ เหนื่อยแล้ว รักแม่แต่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน โพสต์แจงทุกเรื่อง ทั้งบ้าน-รถ
หลังจากที่นักร้องสาว เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ได้ออกมาโพสต์ถึงปัญหาครอบครัวว่ามีกันทุกบ้าน ทางออกที่ดีที่สุด คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกัน บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวด แต่ถ้าแก้ปัญหาตรงจุด มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำซากแน่นอน
ทั้งนี้ล่าสุด เจนนี่ได้แคปแชตของแม่เกตุมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเนื้อหาในแชต แม่เกตุได้ทักมาหาเจนนี่ พร้อมบอกว่า “ลูก แม่ขอถามลูกอีกครั้ง ว่าลูกรับได้ใช่มั้ยถ้าแม่จะต้องถูกคนอื่นโพสต์ประจาน ถึงลูกยังยืนยันคำที่ลูกพูดใช่มั้ยว่าจะให้แม่รับเวรรับกรรมของแม่ ถึงข่าววันนี้มีแต่คนด่าแม่ ลูกไม่รู้สึกอะไรเลยใช่มั้ย ถ้าน้องรับได้แล้วน้องยังยืนยันคำพูดเหมือนเดิม แม่จะขอออกมาพูดความจริงทั้งหมดที่แม่ผิดทั้งหมด และที่แม่โดนมาทั้งหมดเหมือนกัน ตอนเช้าแม่จะไลฟ์บอกเรื่องทั้งหมดที่แม่ผิดและสิ่งที่แม่เจอทุกเรื่องตอนนี้ ที่ไม่ได้เข้าบ้าน ที่ไม่ได้รับเงินเดือน แม่จะขอปกป้องตัวเองบ้าง”
โดยเจนนี่ยังได้เขียนข้อความในโพสต์ดังกล่าวอีกว่า
“ล่าสุด มีคู่กรณีเป็นแม่ !!!! เอาเลยแม่ แหลงให้แหมดเรื่องในบ้าน มันได้จบแบบจริงๆสักที เหนื่อยแล้วเหมือน ขี้คร้านอีมาปิดบังสร้างภาพอะไรแล้ว ถ้าแม่ทำแล้วบายใจแม่ทำเลย หนุกกันนิ ไม่ต้องหยุด เอาให้สุด ให้เพื่อนได้แหลงทั่วประเทศไปเลย 11 โมง เริ่มมมม .. เจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ต้องทักมาหาเจนนี่นะคะ ไม่รับเคสแล้วค่ะ ถึงใครที่อีให้ยืมหลาวกะพิจารณาเอาเองค่ะ ในส่วนเจนนี่ให้จบเทียมวันนี้ หลังจากนี้จะไม่แตะไม่ต้อง ไม่อะไรกับเรื่องพันนี้แล้ว แขบเคลียร์ให้จบ ก่อนเด็กๆ 2 คนโตขึ้นมาถ้าเค้ารู้เรื่อง ได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งสิ้นอีก รักแม่นะรักมาก รักมาตลอด แต่ไม่ไหวละ เฝ้าเลยวันนี้โพสต์ทั้งวัน แลก่อนว่าแกแหลงไหรมั้ง เอาให้จบบบบ ไม่ต้องเที่ยวรบกันอยู่”
นอกจากนี้เจนนี่ ยังได้ออกมาโพสต์ถึงแม่เกตุในอีกหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องรถ เรื่องเงินเดือน และเรื่องบ้านของลิลลี่ โดยได้เผยว่า “รถเบนซ์ซื้อให้แรกวันเกิดราคาไม่ถึงล้าน มีปัญหา เพราะเป็นรถมือ 2 คืนบริษัทไปแล้ว เจนนี่เลยให้เลือกว่าแม่จะให้เจนนี่ซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งให้ หรือเอามินิคูเปอร์ไปใช้แทน มินิเป็นรถที่แม่กับแฟนคนเก่าแม่ซื้อในนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่น และเจนนี่รีบภาระผ่อนเองมาตลอด หลังจากแม่เอาไปจำนำ 2 ครั้ง เจนนี่ไถ่กลับมา 2 ครั้ง และเห็นว่าครั้งนี้แกไม่มีรถเลยให้กลับไปใช้อีกรอบ เพราะอยากให้แม่มีรถขับ แต่ที่ไม่โอนเป็นชื่อแม่เพราะกลัวเหตุการณ์เดิมๆ จะเกิดขึ้น”
“เงินเดือนเคยให้เดือนละแสน แม่ขอเบิกล่วงหน้าตลอด ให้ทีเป็นล้าน หลังๆ ขอใหม่ ลดเหลือ 50,000 ล่าสุดลดเหลือ 20,000 แม่เป็นคนประชดเอง ว่าไม่เอาแล้ว เมื่อเดือนล่าสุด โดยเจนนี่ยังได้แคปแชตของแม่เกตุมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก โดยเนื้อหาในแชตแม่เกตุได้เผยว่า “เงินเดือนแม่ 20000 ลูกไม่ต้องโอนนะคะ แม่จะไม่รับเงินเดือนจากลูกแล้วค่ะ ขอบคุณทุกอย่างนะ”
และเจนนี่ยังโพสต์อีกว่า “บ้านลิลลี่แม่จำนำ เจนนี่ไถ่ให้ 1 รอบ 5 ล้าน แต่แม่ไม่ได้เอาเงินไปไถ่ จนตอนนี้บ้านหลังนั้นเป็นชื่อคนอื่น ส่วนลิลลี่อยู่บ้านใหม่ที่เจนนี่ซื้อให้ที่หาดใหญ่ เอาให้จบวันนี้ เจ็บกันให้สุด ได้ไม่ต้องมีใครมาเจ็บอีก”