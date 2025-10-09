16 หนุ่ม “THE RAMPAGE” ซุ่มฟิต พร้อมบินตรงสู่ไทยครั้งแรก จัดเต็มความมันระดับโลก
เหล่า “RAVERS” ชาวไทยเตรียมรับแรงกระแทก 16 หนุ่มซูเปอร์กรุ๊ปจากญี่ปุ่น “THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE” (เดอะแรมเพจ ฟรอม เอ็กไซล์ ไทรบ์) เจ้าของซิงเกิลฮิตใหม่ล่าสุดอย่าง Running Running Running THE RAMPAGE feat.SHONAN NO KAZE ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ได้ฟังได้กัน ตอนนี้ พร้อมแล้วกับการเตรียมบินตรงมาระเบิดความมัน กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย “THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 PRIMAL SPIDER BORDERLESS THREADS IN BANGKOK” พร้อมเซอร์ไพรส์ไฮไลท์เด็ด ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.00 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่แฟนเพลงชาวไทยจะได้สัมผัส “PRIMAL SPIDER” ทัวร์ที่ถ่ายทอดพลังและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของทัวร์จากญี่ปุ่นโดยไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสามประเทศจุดหมายปลายทางของเอเชียทัวร์
เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนชาวไทย สมาชิกทั้ง 16 คน นำโดย LIKIYA, ZIN, RIKU, KENTA, RUI, YAMASHO, KAZUMA, HOKUTO, SHOGO, SHOHEI, ITSUKI, KAISEI, MAKOTO, RYU, TAKAHIDE และ TAKUMA ได้เตรียมความพร้อมมาในทุกมิติ กับพลังและความสามารถแบบจัดเต็ม อัดแน่นครบทุกอารมณ์ ให้ได้เก็บความประทับใจครั้งแรกกันแบบเต็มอิ่ม เริ่มกันตั้งแต่โปรดักชันที่จัดเต็มทั้ง แสง สี เสียง ที่การันตีความยิ่งใหญ่อลังการ ต่อกันด้วยเซ็ตลิสต์เพลงสุดพิเศษ แบบปังปัง !! อัดแน่นทุกความฟิน และอีกหนึ่งความพิเศษ ที่เสิร์ฟกันให้แบบจุก ๆ กับการเข้าถึงอีกหนึ่งมิติ นั่นก็คือ “ผังเวทีใหม่” ที่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ชมทุกคนสามารถมองเห็นการแสดงของศิลปินได้อย่างชัดเจน พร้อมกับไฮไลท์เด็ดให้ได้ลุ้นกัน เพื่อแฟนชาวไทยเท่านั้น
และ 3 สมาชิกก็ได้มาการันตีความเดือด เป็นตัวแทนสมาชิกได้ฝากข้อความถึงแฟนชาวไทยเพื่อยืนยันความมันด้วยตัวเอง โดย HOKUTO ฝากถึงชาวไทยว่า “ไฮไลท์ของคอนเสิร์ตที่ไทย ครั้งนี้ PRIMAL SPIDER นี้นะครับ จะเอา SETLIST ปังๆไปให้ที่ไทยครับ จะโชว์ให้สุดพลังไปเลยครับ ทุกคนจะสนุกไปกับผมใช่มั้ยครับ จริงๆแฟนไทยทุกคนคอยช่วยร้องเพลง เอ็นจอยไปกับพวกเราเสมอมา ครั้งนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับ มาสนุกไปด้วยกันวันคอนนะครับ”
ตามกันมาด้วย KAZUMA ที่ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าแฟน ๆ พร้อมกับชวนทุกคนมาสนุกไปกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกว่า “ผมเคยได้รับโอกาสให้มาแสดงไลฟ์ที่ประเทศไทยก็จริง แต่การแสดงทัวร์แบบแพ็คเกจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่จัดขึ้นที่ไทย สิ่งนี้แหละครับที่ห้ามพลาดเลย มาสนุกด้วยกัน คิดว่าทุกคนคงไม่เคยได้ดูกัน รอชมได้เลยนะครับ”
ปิดท้ายกันที่ “YONAMINE RUI” ที่มาตอกย้ำความความมันของคอนเสิร์ตนี้อีกเสียง “สิ่งที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างเลยครับกับ “Dance Battle” เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่พวกเราฝึกซ้อมกันอย่างหนักมาก เพราะอยากให้โชว์ออกมาดีที่สุด เชื่อว่าจะถูกใจ RAVERS ไทย ที่ชื่นชอบการเต้นอย่างแน่นอน”
RAVERS ไทย สามารถซื้อบัตร เพื่อมาระเบิดความมันไปพร้อมกันทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-ELEVEN และเว็บไซต์ https://www.allticket.com/event/THERAMPAGE_PRIMALSPIDER_BKK2025ในราคา VIP 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท
แอบกระซิบนิดนึงนะจ๊ะ .. ผู้ถือบัตร VIP จะได้รับ Mini Greeting สุดพิเศษ แต่จะพิเศษขนาดไหน ไปลุ้นที่งานกันได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ X : Brite_Panther และ FACEBOOK : BritePanther