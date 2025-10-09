‘แม่เกตุ’ รับหนี้สินยังเคลียร์ไม่ลงตัว ‘เจนนี่’ เผยทั้งน้ำตา ปัญหาเรื่องเงินของแม่ทำเกือบเลิก ‘ยิว’
จากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าในครอบครัว หลังจากที่ เจนนี่ รัชนก ออกมาโพสต์ตัดพ้อถึงปัญหาหนี้สินของ แม่เกตุ ก่อนที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา (9.ต.ค.) แม่เกตุได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทั้งน้ำตาถึงประเด็นดังกล่าวว่า โดยยอมรับว่าตัวเองมีหนี้สินที่ยังเคลียร์ไม่จบจริงๆ
“เรื่องหนี้สิน 3 ปี เคลียร์ไม่ลงตัว แม่เกตุเป็นหนี้จริงๆ ไม่จบสักที เป็นหนี้เก่ามา 3 ปี แต่มีช่วงหนึ่งแม่เกตุหาตังค์ได้ด้วยตัวเอง อยากมีบ้าน ไปซื้อบ้าน ผ่อนมาตลอด ก็เริ่มเป็นหนี้เหมือนกัน มีบ้าน 1 หลัง สร้างอยากเปิดร้านผ้า
ที่คนพูดว่าแม่เกตุเข้าบ่อน แม่เกตุไม่เคยเข้าบ่อนเลย มีคนมาพูด มาเมนต์ แม่อดทนมาตั้งแต่ปี 66 แม่เกตุผิดพลาดเพราะเป็นหนี้ แม่เกตุไปลงทุนเรื่องหวย 3-4 ปีที่ผ่านมา แล้วก็ซื้อด้วย ยอมรับ แต่มันเป็นหนี้มาจน มันไม่หมด เมื่อทุกคนอยากรู้ (ร้องไห้)
แม่เกตุอยากมีบ้าน เป็นเรื่องผิดเหรอ รถไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้เลย เบนซ์ คืนเขาไปแล้ว แล้วทุกวันนี้แม่เกตุขอรถลูกมาใช้อยู่ บ้านที่แม่อยู่ก็เป็นของลูก เงินได้เดือนละแสนจริง 3 ปีที่แล้ว หลังมีเรื่องมา หยุดเงินเดือนไปสักพักใหญ่เลย ใช่ค่ะทำตัวเองทั้งนั้น ทั้งหมดทำตัวเอง อยากมีบ้าน มีรถ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย สิ่งที่แม่เกตุได้รับอยู่ตอนนี้ คำพูด รู้ผลที่ตอบรับอยู่แล้ว ว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้น
เลี้ยงหลานเหรอ แม่เกตุแทบไม่ได้ไปเลี้ยงหลานดูหลานเลย เพราะเขาไม่ให้ไป เอาความจริง คิดถึงหลานก็ไม่ได้ไป สุดท้ายก็ต้องตอบว่าแม่ไปบ้านหลังนั้นไม่ได้ เพราะแม่ทำตัวเองไง ถ้าแม่เป็นคนดีแล้วทำไมเขาจะไม่ให้ไปละ แม่เกตุทำตัวเอง ทำให้ไม่ได้ไปหาหลาน
พูดทีเดียวจบดีกว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งด่านั่งว่าแม่เกตุ ไม่มีใครอยากให้คนมาด่าตัวเองหรอก โดนโพสต์โดนว่าทุกอย่างมาตลอด 3 ปี แม่เกตุแค่เอาความจริงมาพูด เพราะโดนฝ่ายเดียว อดทนมาตลอด วันนี้ลูกเปิดแล้ว ก็เปิด เรื่องรถมินิ ก็เหมือนกัน ทำไมว่าแม่เกตุเอาไปจำนำ มันเป็นรถแม่เกตุซื้อให้ ลิลลี่ แม่เกตุ ดาวน์ให้ลิลลี่ แม่ผ่อนสลับกับลิลลี่ แม่อยากซื้อของขวัญให้ลูก แม่ไปดาวน์
ส่วนเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ ส่วนที่ทำก็คือทำ แม่พูดอะไรก็ผิดหมด ผิดทุกอย่าง แต่ก็อยากจะพูดอยู่ดี ไม่รู้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้แม่ได้พูด
คนว่าลูกให้เงินเดือนเป็นแสน บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ แต่แม่เกตุปกป้อง ใครถามแม่ก็บอกว่าได้เดือนละแสน ไม่ได้นะ ยิ่งพูดยิ่งเสีย แต่คนเข้าใจว่าแม่เกตุอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ได้ประชดใคร มันเป็นความจริงที่ต้องพูด ร้านผ้าแม่ลงทุนเอง ยืมเขามาลงทุน อยากมีร้านผ้าของตัวเอง ยืมเขาหมด ซื้อรถก็ยืมเขามา แม่เกตุซื้อรถเบนซ์ ซีวิค ยืมเขามา”
ด้านฝั่งเจนนี่ ที่ได้ไลฟ์สดขายของ ก็ได้พูดถึงปมเรื่องเงินของแม่เกตุ เช่นเดียวกันว่า
“หนูมีสติดีและหนูผ่านการใจเย็นมาหมดแล้วที่หนูตัดสินใจมาพูดเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อเสนอที่ต้องมานั่งประชดประชันกันหรือต้องมาเหมือนคู่กัน คือวันนี้สามารถพูดได้ทุกเรื่องเลยกับผู้หญิงคนนี้ และหลังจากนี้คือแม่จะรักหนูหรือไม่รักหนูก็ตามแต่ แต่ขอให้แม่รู้ไว้ว่าสุดท้ายที่หนูแก้ปัญหา ณ วันนี้ หรือทางออกมันเป็นแบบนี้มันดีที่สุดแล้ว (ปาดน้ำตา)
หนูรู้ว่าการที่เรื่องราวเป็นแบบนี้แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวด ลิลลี่เจ็บปวด ทุกคนเจ็บปวดหมด ไม่มีใครอยากให้มาด่าแม่ของตัวเองแม้กระทั่งเจนนี่เอง แต่ที่เราต้องทำเพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว ทุกเช้าก่อนนอนตอนบ่าย ตอนเที่ยง หนูทะเลาะกับแม่เรื่องเงินตลอด คุยดีกันไม่เกิน 3 คำ 4 คำ ปัดเข้าเรื่องเงินตลอด
หนูกับยิวเกือบเลิกกันก็เพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอด ยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็เพราะเรื่องเงิน หนูเป็นคนกลาง หนูรักแม่ หนูรักยิว หนูไม่อยากให้ยูจินต้องขาดพ่อ หนูต้องเป็นคนอดทนกับเรื่องนี้มาตลอด ทุกวันนี้หนูต้องทำยังไงก็ได้ให้แม่ไม่เจอยิว ต้องทำยังไงก็ได้ให้ยิวไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่ ต้องปิดบังไว้ในใจตลอด เพราะหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกัน เพราะเวลาที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ ทุกครั้งที่ลิลลี่ร้องไห้ทะเลาะกับแม่คนที่เจ็บปวดก็คือหนู การที่หนูเอามาพูดอะไรแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือหนูเหมือนกัน จนถึงตอนนี้หนูก็ยังบอกว่าหนูรักแม่ที่สุด หลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิต บอกว่าให้หนูเลิกคุยกับแม่ หนูทำไม่เคยได้ สุดท้ายหนูก็แพ้แล้วก็ใจอ่อนกับแม่มาตลอด เพราะหนูรักแม่ อยากให้แม่ดีขึ้นอยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่อยากให้แม่หลงผิด ไม่อยากให้แม่ไลฟ์สด ไม่อยากให้แม่โพสต์ ไม่อยากให้แม่ยืมเงินคนนั้น ไม่อยากให้แม่มีแฟน ไม่อยากให้แม่ยุ่งกับคนนี้ หนูเป็นห่วงแม่มาตลอด
เรื่องบ้านลิลลี่ก็เหมือนกัน บ้านหลังแรกของลิลลี่ที่เขาซื้อด้วยเงินของเขาเอง เขาไม่มีแล้ว เพราะแม่เอาไปจำนำ แล้วเจนนี่เอาเงินให้ 5 ล้าน เอาไปไถ่บ้าน แต่แกก็ไม่ได้ไถ่ จนสุดท้ายบ้านหลังนั้นเป็นชื่อคนอื่น และตอนนี้มันขาดแล้ว นี่คือเหตุผลที่ทำไมเจนนี่ถึงซื้อบ้านให้น้องที่หาดใหญ่ แล้วเป็นชื่อของเจนนี่ เพราะถ้ามันเป็นชื่อเจนนี่ใครก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ ตอนนี้ได้หมดถ้าสดชื่นมันมี 4 หลัง แล้วมันถูกตัดเป็น 1 หลังเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ แล้วอีก 3 หลังยังอยู่เหมือนเดิม แม่เสียใจ แม่ร้องไห้ แม่อยากได้คนให้กำลังใจ หนูทำทุกอย่างมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะให้กำลังใจ ไม่ว่าจะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทำอะไร หนูทำทุกอย่างมาหมดแล้ว แต่สุดท้ายหนูก็ยังเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาแม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครไม่ดีสักคนมันสามารถเป็นเจนนี่ได้เลยถ้าทุกอย่างมันดีขึ้น ถ้าลิลลี่ไม่ต้องมา ซัพพอร์ต ฝอะไรแบบนี้อีก ถ้าไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนมาให้แม่ยืมเงินอีก
ใครก็แล้วแต่ที่กำลังสงสารแม่ ถูกต้องแล้วที่คุณกำลังจะสงสารคนที่กำลังล้ม แต่มันผิดที่คุณจะให้เขายืมเงิน คุณต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงให้เขายืมเงินทั้งๆ ที่ลูกเขามีเงินขนาดนี้ ลิลลี่ประสบความสำเร็จ เจนนี่ประสบความสำเร็จ ทำไมคุณต้องไปเอาเงินให้เขายืม คุณต้องคิดให้มากๆ หนูไม่ได้บอกว่าคุณผิด หนูอยากเตือนสติเพราะเจ้าหนี้ที่แม่กำลังเป็น บางเจ้าหนูจ่ายไปแล้วรอบสองรอบ หนูจ่ายไปเป็นล้าน สองล้าน สามล้าน หนูจ่ายไปหมดแล้ว หรือมันอาจจะเป็นค่าหวยหรือเปล่า พอไม่มีค่าหวย คุณก็เลยมาปรับเป็นสัญญาเงินกู้”