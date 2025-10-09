‘แหม่ม วิชุดา’ หวนคืนช่อง7 ในรอบ 20 ปี เผยเคล็ดลับความสวย ยันไม่ได้เสพติดศัลยกรรม
แม้อายุเข้าวัยเลข 4 แต่ก็ยังคงสวย เป๊ะ ปังอยู่ตลอด สำหรับ นักแสดงสาวมากฝีมือ แหม่ม วิชุดา พินดั้ม ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงาน Exclusive Press Interview ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ช่อง 7HD กับผลงานเรื่องใหม่ “ลวง” ที่เป็นการหวนคืนจออีกครั้งในรอบ 20 ปีของเจ้าตัว พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้เปิดใจถึงเคล็ดความสวยให้ฟังว่า
ห่างหายการร่วมงานกับช่อง 7 ไปนานมากแค่ไหน?
“นานมาก น่าจะมี 20 ปี โชคดีมากที่เป็นพี่เติ้ล ตะวัน ทีมงานในกองถ่ายทำให้เรารู้สึกไม่เขินอาย กองนี้บอกเลยว่าน่ารักมาก สนุกกับการทำงาน คุยกันได้หมดทุกอย่าง พี่เติ้ลเป็นผู้กำกับพี่เก่ง ต้องขอบคุณมากที่เขานึกถึงเราให้เรามารับบทตัวละครนี้”
ฝากเรื่อง “ลวง” หน่อย?
“แหม่มอยากให้ทุกคนที่ยังมีโอกาสได้ดูตอนแรกหรือได้ดูตอนแรกไปแล้ว ได้ดูต่อ จะไม่มีคำว่าอ้อยอิ่ง ต้องดูตลอดว่าไปถึงไหน ถ้าดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังใน Netflix เรื่องมันดำเนินเร็วและสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ดู ไม่ใช่แค่ความสนุก แต่จะทำให้เราย้อนสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่อยากแก้แค้น ใครสักอย่าง อยู่ในจุดที่ หยุดได้หรือยัง”
พูดถึงความสวยพี่แหม่มสวยตลอด เคล็ดลับความสวยคืออะไร?
“ดึงหน้าค่ะ ตอนแรกโคม่ามาก เทอร์มาจเอาไม่อยู่แล้ว เพราะพี่ปล่อยตัวเองมารู้สึกว่าตัวเองแก่เกินวัย ตอนนี้พี่ 48 ตอนนั้น 41 มันร่วงเร็วกว่าคนที่อายุ 41 เป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองเลย ครีมไม่ทา เจอแดดออกแดด กินเหล้า เที่ยว ตอนวัยรุ่นไม่ดูแลตัวเองเอาซะเลย เราคิดว่าต้นทุนเราดี พอมันไปแล้ว มันกู่ไม่กลับ วิธีแก้ของพี่ก็คืออยากเร็วหน่อย ก็คือดึงเลย ดึงประมาณปี 2561-2562 แล้วหลังจากนั้นพี่รู้แล้วว่าคนเราไม่ใช่จะดึงทุกปี ดึงหน้าทุกหกเดือนไม่ได้ มันต้องหล่อเลี้ยงให้ยาวๆ 10-20 ปี หลังจากนั้นก็เริ่มดูแลตัวเอง ทาครีม ดื่มน้อยลง ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ มาร่วงอีกทีตอนวัยทอง พี่วัยทองเมื่อปีที่แล้ว หนักมาก”
รู้ตัวเองเลยใช่ไหม?
“ใช่ เป็นเรื่องของสุขภาพแล้ว อินเนอร์ข้างใน โชคดีมากที่ไปดึงหน้ามาแล้ว นอกจากศัลยกรรมแล้ว เราก็ดูแลตัวเองจากภายใน”
ตอนนี้ยังไปพบคุณหมออยู่ไหม?
“มันต้องบินเกาหลี เลยต้องปีละครั้ง มากสุดก็สองครั้ง (แสดงว่าถ้าเห็นไปเกาหลีก็แปลว่าแน่นอนใช่ไหม?) (หัวเราะ) พยายามบอกว่าไม่ทำอะไร มีแพลนแล้วจะไปทำสะดือ ตอนเด็กพี่สะดือจุ่น พอหมอตัดเสร็จก็เป็นรูโบ๋ ตอนวัยรุ่นพี่ก็พยายามไม่ใส่เอวลอย พยายามสักใส่ตุ้มหูใส่จิว พอโตเป็นผู้ใหญ่ เรามาใส่จิว เอวลอย มันก็ไม่ได้ เลยพยามใส่กางเกงเอวสูง แต่มีบางช่วงที่หลุดลงไป มีเด็กๆ พิมพ์ถามว่า พี่ครับสะดือพี่เป็นอะไรครับ ได้ไปถามหมอก่อนว่าทำได้ไหม หมอบอกทำได้”
จะต้องแก้ยังไง?
“มีสามแบบ หนึ่งฉีดฟิลเลอร์ แต่ค่อยๆ ไปเติมสองปีครั้ง แบบที่สองคือเย็บเก็บ แบบที่สามคือย้ายสะดือ บางคนอาจจะอยู่ต่ำไป ของพี่เป็นแบบรูใหญ่หมออาจจะเย็บให้”
เป็นการดูแลตัวเองใช่ไหม ไม่ใช่การคลั่งศัลยกรรมแต่อย่างใด?
“ดูแลตัวเองค่ะ น้องที่มาถามเราจะได้ไม่มีคำถามอะไรแบบนี้”
หลังจากที่ดูแลตัวเอง ชีวิตดียังไง?
“งานได้ทำงานในแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทำแล้ว พี่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นส่วนสำคัญมาก การทำงานในวงการบันเทิงสำคัญจริงนะ ต่อให้เราเล่นเป็นบทแม่ แม่ก็หน้าตึงได้ค่ะ หมดสมัยแล้วที่คิดว่าเล่นเป็นแม่ต้องเหี่ยว ความเป็นจริงทุกวันนี้ คนทั่วไปอายุ 50 บางคนเด็กกว่าพี่อีก ไม่เป็นไรสวยไว้ก่อน เป็นแม่ได้”
พี่แหม่มมองว่าเสพติดไหม?
“เสพติดไหมเหรอ พี่ต้องบอกว่าไม่เสพติดอยู่แล้วในส่วนตัว เพราะถ้าบอกว่าเสพติด พี่มีตัวอย่างการเสพติดในหัวอยู่ ตัวเองยังไม่ถึง พยายามบอกตัวเองตลอดเวลานะว่าเรามีลิมิตไหม ซึ่งโชคดีมากที่คุณหมอไม่สักแต่ว่าทำ หมอจะบอกเดี๋ยวรอบหน้าค่อยทำไหม”