‘แจ็ค’ ยอมรับผิดทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว ‘ใบหม่อน’ เผยฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกือบแยกทางกัน
หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตครอบครัวมีปัญหา ถึงขั้นเกือบเลิกรากับภรรยาสาว ใบหม่อน กิตติยา ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือขอเคลียร์ใจกันในรายการ Club Friday Show โดยได้เผยสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเกือบจะแตกแยก เพราะน้อยใจสามีที่ไม่มีเวลาให้ และปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกที่ทำให้ทะเลาะกันเกือบบ้านแตก พร้อมเผยฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ใบหม่อน ตัดสินใจขอแยกทางกับ แจ็ค
มีเรื่องของการจะเลิกเกิดอะไรขึ้น ?
ใบหม่อน: “เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนจะดีแต่กลับไปก็ พูดเหมือนจำ แต่ทำเหมือนเดิม”
แจ็ค: “ผมบอกเลยว่าถ้าสมมุติพี่อ้อยพี่ฉอดฟันธงว่าใครผิดใครถูกคือจบ ผมเชื่อผู้มีประสบการณ์เรื่องความรักแล้วผมก็ขอพูดที่นี่ที่เดียวจบเลย ถ้าทะเลาะกันถ้าจะเลิกกันก็เลิกที่นี่เลย”
ปัญหาสำคัญที่ครอบครัวจะแตกแยกกัน?
แจ็ค: “เราคิดของเราเองว่าเราทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว จนวันหนึ่งเขาอึดอัด เขาเลยมาบอกผมว่าอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลย คือ เขาจะขอเลิก”
ใบหม่อน : “คือเขาจะชอบอ้างตลอดว่าทำงาน เขาทำงานไม่มีเวลา เราเลยมานั่งคิดว่าเขาไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่ให้เวลากับเรามากกว่า”
แจ็ค: “ยอมรับว่าตอนนั้นเราก็ผิดด้วยที่เราแบบไม่มีเวลาให้ทั้งลูก ให้ทั้งภรรยาเรา”
เมื่อรู้ว่าผิดแล้วแจ็คก็เปลี่ยนตัวเองมีเวลาให้ลูกและภรรยาจบเลยเรื่องนี้?
แจ็ค : “ยังเลยครับ”
ใบหม่อน : “ยังเลยค่ะ”
แจ็คก็ไม่เชื่อมือใบหม่อนว่าจะเลี้ยงลูกได้เหรอ?
ใบหม่อน : “เขาก็มาพูดต่อหน้าแม่เราและต่อหน้าแม่ของเขา แล้วคือความเป็นแม่ ผู้หญิงเป็นแม่สามคนอยู่ในบ้านหลังนั้น แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปจ้างพยาบาลมาเลี้ยงเลยดีกว่าไหม แต่สำหรับเราคือเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเลี้ยงลูกเอง อยากที่จะเรียนรู้ไปกับลูกด้วย แต่เขาพูดมาเหมือนเขาไม่ไว้ใจแม่เราด้วย ไม่ไว้ใจแม่เขาด้วย ไม่ไว้ใจเราด้วย”
ฟางเส้นสุดท้ายของใบหม่อนวันนั้นคือ?
ใบหม่อน: “ใบหม่อนโทรหาแม่บอกแม่ว่าไม่มีความสุขเลย ถึงขั้นเป็นแพนิคเลย เราต้องพบหมอจิตแพทย์ เพราะเราเครียดเรื่องเขาด้วย ทำไมเขาถึงต้องทำให้เราต้องมานั่งคิดเรื่องชีวิตคู่แบบนี้ด้วย ในเมื่อทุกอย่างก็ดูจะลงตัว ทำไมเราจะต้องมานั่งมีปัญหากับเขาตลอด ตัดสินใจแล้วนะจะขอแยกทางกับเขา”
แจ็ค: “ผมคุกเข่ากราบขอโทษใบหม่อนเลย”
เรื่องชีวิตคู่บนเตียง ?
ใบหม่อน: “จริงๆ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ มีส่วนนะคะ เรื่องชีวิตคู่บนเตียง”
แจ็ค: “พี่อ้อยพี่ฉอดช่วยผมได้ไหมครับ ผมอยากให้เขาจัดผมหน่อยคือเขาไม่ให้ผมเลยครับพี่”
ใบหม่อน: “คือมันมีมูลเหตุ บางครั้งผู้หญิงก็มีอารมณ์อะไรอย่างนี้ เราก็นัดกับเขา เรากุ๊กกิ๊กกันหน่อยไหม เขาบอกพี่เหนื่อย พี่ทำงานเหนื่อย พรุ่งนี้พี่ต้องตื่นเช้า ปฏิเสธเราสามรอบ ตอนนั้นเรารู้สึกแย่มากร้องไห้เลย”