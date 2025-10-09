เจมส์-พาย หวานสุดๆ ออกปากถ้าแต่งงานต้องเป็นคนนี้ รับงานยุ่งแต่ยังมีเวลาให้กันเสมอ
ทำเอาแฟนๆ ลุ้นกันหนัก เมื่อ พระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์ ออกมาประกาสเตรียมมีข่าวดี ที่หลายคนก็ก็แอบสงสัยว่าข่าวดีที่ว่าใช่งานวิวาห์กับแฟนสาว พาย รินรดา แก้วบัวสาย หรือเปล่า แต่สุดท้ายก็เฉลยออกมาว่าเป็นการโปรโมทผลงานละครวทีเรื่องล่าสุดที่ เจมส์ ได้ร่วมงานเท่านั้น โดยล่าสุด ทั้งคู่ที่มาร่วมงานเปิดตลาด “A fair” อร่อยเกรดเอ ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B ก้ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมอัพเดตวาจะมีข่าวดีจริงๆ หรือยังว่า
ล่าสุดที่เจมส์ประกาศจะมีข่าวดี?
เจมส์ : ใช่ครับ สำหรับละครเวทีครับ วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล ครับ นั่นคือข่าวดีของเราว่าได้เล่นละครเวทีแล้ว
มีคนเข้าใจผิด?
พาย : คนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันค่ะ คนมาถามหนูเยอะมาก บางคนเดินเข้ามา ยินดีด้วยนะลูก หนูก็ยินดีเรื่องอะไรคะ จะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอ หนูก็ยังค่ะ (หัวเราะ)
เจมส์ : แล้วก็คอมเมนต์ด้วย จะมีผู้ใหญ่หลายท่านที่เรารู้สึกอยากจะบอก แต่ว่าช่วงนั้นยังบอกไม่ได้ รวมถึงชีวิตจริงก็อย่างที่น้องบอก เพื่อนๆ ผู้ใหญ่หลายๆ คน ก็ไลน์มา ทั้งยินดีด้วย ถามว่าเมื่อไหร่
รู้สึกยังไงบ้างที่สร้างเรื่อง?
เจมส์ : (หัวเราะ) มันคือการโปรโมทครับทุกคน แต่เราก็รู้แหละว่าจะมีฟีลแบบนี้ แต่ไม่คิดว่าฟีดแบ็กมันจะใหญ่ขนาดนี้แค่นั้น
เพราะหลายคนก็ลุ้นข่าวดีคู่เราจริงๆ?
เจมส์ : ก็คิดว่าหลายๆ คนก็ลุ้นครับ เพราะว่ามันเป็นคำถามที่เรามักจะเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เจอผู้ใหญ่ เจอเพื่อน ก็จะถามอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ถามด้วยความเอ็นดู
งั้นถามเลยว่าตกลงเมื่อไหร่?
เจมส์ : ยังไม่มีกำหนด (หันไปมองหน้าพาย) ยังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งเลย เพราะรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ เราเพิ่ง 2 ปีครึ่ง มีงานที่ต้องรับผิดชอบ แล้วก็ยังอยากใช้ชีวิตไปก่อน
มีวางแพลนไหมว่าอีกกี่ปีดี?
เจมส์ : ไม่เคยวางว่ากี่ปี ไม่เคยวางเรื่องของระยะเวลาครับ แต่ว่าผมก็พูดเสมอว่าถ้าผมจะมีวันนั้นก็อยากให้เป็นเขา เราชัดเจนมาตลอดว่าถ้าจะมีวันนั้นก็อยากให้เป็นเขา แต่เราไม่เคยวางแพลนว่าเมื่อไหร่ ถ้าวางแพลนหรือเวลามันบังคับเรานิดนึง
เจมส์บอกว่าเป็นเราแน่ๆ รู้สึกยังไงบ้าง?
พาย : (ยิ้ม) แอบเขินนิดนึง ก็ดีใจ ขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราขนาดนี้ ก็ขอบคุณค่ะ อย่างที่พี่เจมส์บอกว่ายังไม่ได้ฟิกไว้ เพราะอยากให้มันเปนไปตามเวลาธรรมชาติมากกว่า ดีใจและขอบคุณที่เขาคิดว่าเป็นเรา ถ้าวันนึงจะแต่งงานก็เป็นเขานี่แหละค่ะ
ระยะเวลา 2 ปีกว่านี่เริ่มใช่หรือยัง?
เจมส์ : เราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในฐานะของคนเป็นแฟน และเริ่มเห็น คือในวันที่ดีมันดีหมดแหละครับ ในวันที่ไม่ดีมีปัญหา เหนื่อย เราเห็นว่าเขาอยู่กับเราได้ เขาซัพพอร์ทเราได้ เขาอาจจะไม่เข้าใจเรา 100% แต่อย่างน้อยเขาอยู่กับเราได้ เวลาเถียงกันเป็นยังไง เวลามีปัญหาแล้วเคลียร์ปัญหากันยังไง มันเริ่มเห็นไปในอนาคตมากขึ้น แต่เราแค่ไม่อยากไปฟิกมันเท่านั้นเอง เพราะตั้งแต่วันแรกผมก็ไม่ได้ฟิกตัวเองว่าจะต้องเมื่อไหร่ยังไง แล้วผมก็ได้มาเจอเขา ผมก็ใช้วิธีนี้ต่อเนื่องครับ
คู่เรายังมีอะไรที่ต้องปรับจูนไหม?
เจมส์ : ผมว่าก็มีเรื่อยๆ แหละด้วยอายุที่เรามากขึ้น หน้าที่การงานที่เยอะขึ้น ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลา ก็พยายามบาลานซ์หาวันที่จะเจอกัน
พาย : แต่เขาน่ารักมากเลยนะ คือตั้งแต่คบกันมา ช่วงนี้เขาจะมีเวลาให้พายน้อยลง เนื่องด้วยงานของเขา แต่ว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าเขาหายไป เขาสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้ หนูเองก็ได้เรียนรู้ว่ามีการทำงาน มีการแยกกัน ซึ่งหนูโอเค หนูแฮปปี้ที่เห็นเขาไปทำงานแล้วมีความสุข
เขาน่ารักแล้วรักมากขึ้นไหม?
พาย : ทุกวันเลยค่ะ
เจมส์ : ขอบคุณค่ะ ล่าสุดก็พาไปกินข้าว ลงสตอรี่อะไรไป
ละครเวทีก็ซ้อมหนักแบ่งเวลายังไง?
เจมส์ : วันไหนที่กองละครนัดเลทหน่อย ตอนเช้าก็จะพาเขาไปกินอาหารเช้า วันไหนไม่ได้ซ้อมทั้งวันก็จะไปกินข้าวกับเขา (หวานทุกวัน?) เมื่อไหร่ที่เราว่างก็ให้เวลาเขา แต่ช่วงนี้ทั้งมีละคร ทั้งซ้อมละครเวทีด้วย
มีกลัวเขางอนไหม?
เจมส์ : ลึกๆ ผมก็ต้องคิดนะว่าเขาจะโอเคไหม พอเราไม่ได้ให้เวลาปกติ ซึ่งเขาอาจจะไม่คิดหรอกแต่ว่าเราต้องคิดเผื่อไว้ เพราะเรื่องแบบนี้มันสำคัญคือการแพลนวัน การหาวันที่มันลงตัว แล้วไปที่ไหนยังไงให้วันที่เราว่างมันมีความสุขที่สุด
รู้สึกยังไงที่เขาก็พยายามหาเวลาให้เรา?
พาย : หนูอ่ะเกรงใจเขา หนูรู้ว่าเขาทั้งถ่ายละคร ทั้งละครเวทีด้วย มันเป็นอะไรที่เหนื่ยมากๆ ก็เป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาคิดว่ามาเป็นห่วงเราอีก อยากให้เขาเต็มที่กับงานของเขา เราก็พยายามซัพพอร์ตให้เต็มที่
เป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้าง?
พาย : อยากให้เขาพักผ่อน แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่เขาสนุกกับงานที่สุด ดีใจที่เขามีประสบการณ์แบบนี้ (มีไปดูแลที่กองบ้างไหม?) ไม่ได้ไปเลย เขามีคนดูแลแล้ว พี่อ๋า (ผู้จัดการส่วนตัว) ก็อยู่ เราก็เป็นฝ่ายให้กำลังใจจากทางบ้าน
เจมส์ : เราก็จะเล่าให้ขาฟังว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้าง ซ้อมอะไรมาบ้าง เล่นยังไง ก็จะมาเล่าให้เขาฟัง
พาย : หนูร้องเพลงได้แล้วอ่ะ
มีการรายงานตัว?
เจมส์ : เป็นการกลับมาคุยกันครับ ไม่ว่าเราเจออะไรในแต่ละวันก็อยากกลับมาเล่าให้เขาฟัง มันสนุกอ่ะครับ เราสนุกก็อยากให้เขาสนุกด้วย งานละครเวทีก็ดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ คือผมได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น การเล่น การร้อง การเต้น แล้วก็โชว์ที่ผมไม่เคยทำมาก่อนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นมู้ดแอนด์โทน คืออยากให้ทุกคนมาดูจริงๆ ที่ทุกคนเห็นว่าผมทำงานมา 13 ปี สิ่งที่ทุกคนเห็นมาผมไม่ได้เอามาใช้ในละครเวทีเรื่องนี้เลย ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับในละครเวทีเรื่องนี้
ยากมากไหม?
เจมส์ : ยากครับ เพราะมันเป็นสิ่งใหม่ๆ เราก็เอ็นจอยและเปิดรับมัน แล้วก็พยายามทำทุกโจทก์ที่เราต้องทำให้ดีที่สุด (อย่างเรื่องร้องเพลง?) ก็มีเบสิคที่ต้องไปเรียน การเต้นก็เช่นกัน การตีความตัวละคร ข้อสำคัญคือบทของ นพ มันเป็นผู้ชายเจ้าชู้ เราก็ต้องตีว่าผู้ชายคนนี้จะเจ้าชู้ยังไง น่ารักยังไง พอเจอโจทก์แต่ละคนต้องทำยังไง
ต้องเจ้าชู้ยากไหม?
เจมส์ : (หัวเราะ) จริงๆ ไม่ยากครับ คำว่าเจ้าชู้เนี่ยมันเล่นได้หลายแบบ มันมีเรฟเฟอร์เรนจ์ให้ได้ดูเยอะ ทีนี้เราเลือกแบบไหนมาที่มันตรงกับตัวละครและเราแค่นั้นเอง รับรองว่าไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้แน่นอน (แล้วเราเจ้าชู้ไหม?) ชีวิตจริงไม่เจ้าชู้ครับ แต่ตัวละคร นพ เจ้าชู้ครับ
เขามีติดมาไหม?
พาย : ไม่ๆ ค่ะ เขาเรียบร้อยค่ะ เขาเรียบร้อยกว่าหนูอีกอ่ะ
เจมส์ : ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดู ขนาดเราซ้อมทุกวัน กลับมาเล่าให้เขาฟังเรายังตื่นเต้นเลย เราเลยอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้จริงๆ ถ้ามีโอกาส
กดดันไหมมาเล่นละครเวที?
เจมส์ : มันกดดันอยู่แล้ว ด้วยชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่ เหมือนเข้าโรงเรียนวันแรก กลับเข้าวงการวันแรก ทุกอย่างมันใหม่หมด เราเอ็นจอยกับมัน นั่นคือสิ่งที่พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) กับพี่อ้า (สันติ ต่อวิวรรธน์) ผู้กำกับเขาบอกผม คือขอแค่ความจอยๆ แล้วตัวละครตัวนี้มันจะไปของมันเอง
ไปปรึกษา ณเดชน์ บ้างไหม?
เจมส์ : มีครับ เรื่องของการดูแลร่างกาย พี่แกก็ซื้อวิตามินมาให้ผมเป็นแผงเลย แทบจะบังคับกิน กินอย่างนี้นะ ออกกำลังกายอย่างนี้นะ ละครอีกเรื่องนึงที่ต้องเล่นกับแกก็เจอกันตลอด แกก็จะคอยดูแลเรื่องการกิน ซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินตลอด (มีเทคนิคอะไรให้บ้าง?) หลักๆ ก็การพักผ่อนและร่างกายที่ต้องดูแลให้แข็งแรง แล้วก็ฟิตเพื่อที่จะเล่นให้ได้ตลอด ที่เหลือก็บอกว่าจอยๆ กับมัน อย่าไปคิดมาก
ตอนนี้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?
เจมส์ : ถ้าในมุมของการทำงานก็ 60-70% แล้ว ก็ฝากละครเวทีเรื่อง วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล ด้วยนะครับ เป็นบทที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อน ใครที่อยากเห็นผมทำอะไรใหม่ๆ มาดูในละครเวทีเรื่องนี้ได้เลยนะครับ ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ