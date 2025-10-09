เอ ศุภชัย ลั่นไม่คิดแข่งกับใครนอกจาก อั้ม พัชราภา ชมเป็นน้องใหม่ตลาดงานแฟร์แต่เป๊ะสุดๆ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ฮอตที่คนในวงการบันเทิงหันมาเปิดตลาดจัดงานออกร้านขายอาหารกันไม่น้อย หนึ่งในเจ้าขงตลาดสุดฮอตก็คือ เอ ศุภชัย ที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตลาด “A fair” อร่อยเกรดเอ ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6 แล้ว แต่เมื่อถามถึงคู่แข่งในธุรกิจนี้ เจ้าตัวก็ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวคือเจ้าของตลาด อั้มอั้ม อย่าง อั้ม พัชราภา นั่นเอง
ช่วงนี้การแข่งขันสูงคนดังเปิดตลาดเยอะมาก?
“คู่แข่งน่ากลัวจริงๆ ค่ะ โดยเฉพาะที่ชื่อ อั้มอั้ม น่ากลัวมาก คือครั้งนี้เราเป็นครั้งที่6 แล้ว ไม่ได้คิดอะไรเยอะคู่แข่งมีแค่คนเดียว คือ อั้มอั้ม ไม่เคยมองคนอื่นเลย มำยังไงให้สู้เขาได้แค่นั้นเองค่ะ พี่เอไม่ได้มองคนอื่นมองแค่พี่อั้มคนเดียวเพราะมาตรฐานแกสูงมากเราเลยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ อาจจะคนละสไตล์กัน ของพี่เอเป็น A fair ของพี่อั้มก็จะมีสไตล์ของตัวเองแกเป๊ะทุกอย่าง เราก็เอาความเป๊ะของพี่อั้มมาพัฒนา พี่เอมองแค่นี้มองคนที่อยู่ใกล้ตัว ไม่มองคนที่อยู่ไกลตัว แต่ว่าก็อยากไปเดินให้ทุกคน ได้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ขายค่ะ”
กระแสตลาดก็ดี?
“ใช่ ดีใจ มันเป็นธุรกิจร่วมกันได้ เอนเตอร์เทนกับแฟร์ อย่างศิลปินที่เราสนิทเรารู้จักเราก็เอามาเอนเตอร์เทนคนที่อยู่ในงานแฟร์ ศิลปินก็มีรายได้ คนเดินงานแฟร์ก็มีความสุข ไปด้วยกัน ทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้น การช่วยพ่อค้าแม่ขายสำคัญมากเลย ตอนนี้เราก็พยายามติดต่อ OTOP ด้วยค่ะ เพื่อมาวางขายในงานได้ช่วยเหลือชุมชน CSR ได้เราก็จะทำด้วย”
คุ้มไหมเล่นใหญ่ตลอด?
“ไม่ค่อยคุ้มเลย แต่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราจะดรอปลงไม่ได้ มีแต่จะเติมขึ้นๆ อย่างไลน์อัพศิลปินที่จะมา วันนี้เป็น เจมส์ มาร์ กับ น้องพาย วันที่ 14 เป็นน้องเก่ง-น้ำปิง มีก้านตอง ทุ่งเงิน ด้วย วันที่ 17 มีน้องอู๋-องศา มีน้องต้นข้าว จากไมค์ทองคำ แต่ลวันก็จะให้มีศิลปินหลากหลายรูปแบบ แฟนคลับหลากหลายมากันในงาน”
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดต่างของ A fair ไหม?
“พี่ก็ไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นยังไง อันนี้พี่เอคิดของพี่เอเอง พ่อชอบศิลปินคนนึงแม่ชอบคนนึงลูกชอบคนนึง เอ ศุภชัย ก็จัดให้ทุกคนเลย มางานเดียวก็จะได้เจอทุกคน เราก็พยายามจัดมาให้”
ขนศิลปินมาขนาดนี้เอากำไรมาจากไหน?
“ตอนนี้กำไรไม่ต้องพูดถึง เห็นคนมาขายในงานแล้วมาขอบคุณมางานพี่เอแล้วเหลือเงินกลับบ้านไปส่งลูกเรียน ไปผ่อนบ้านผ่อนรถ แค่นี้คือความสุขของพี่เอแล้ว พี่เอชอบแบ่งปัน”
มองธุรกิจนี้ยาวๆ ยังไงบ้าง?
“พี่เอว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนปั้นนักแสดง เราต้องมีสิ่งใหม่ๆ แล้วก็พัฒนาอยู่เสมอ ของที่เราทำต้องเป็นสิ่งที่ดี ร้านค้าที่มาก็ต้องเป็นอาหารอร่อย แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ ถ้าอันไหนไม่ดีก็ต้องให้เขาพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาเราก็ต้องสอน สอนวิธีการทำวิธีการขาย ถ้าไม่ได้จริงๆ เราก็ต้องเอาร้านอื่นมาแทน มันต้องเป็นแบบนี้ ถ้าเราใจดียอมทุกอย่าง ร้านไม่ดียังเอามาเดี๋ยววันนึงคนก็จะเบื่อ อย่าให้เสียชื่อเรา เราก็อยากจะอุดหนุนน้องๆ ร้านค้าทุกร้าน เขามาอยู่เราก็เอ็นดู เราไม่ใช่แค่เจ้าของตลาดเราเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วย เราเลยมีความรู้ทั้งสองด้านแบ่งปันกัน เราหวังดีก็พูดตรงๆ อย่างบางร้านเอาแค่บูธตัวเองแล้วบังร้านอื่นทำเขาขายไม่ได้ พี่เอก็จะบอกเขาให้เอาป้ายออกให้มันมองทะลุไปเห็นร้านอื่นด้วย คุณจะขายได้อยู่ร้านเดียวแต่ร้านติดกันขายไม่ได้ พี่เอแนะนำทุกอย่าง เดินตรวจตลาดเอง ดูกวาดขยะหรือยัง ดูทุกอย่างเลย”
คนที่มาขายในงานเราเขาก็คาดหวังยอดขาย?
“คือมันต้องควบคู่กันไปทั้งสองอย่าง ตัวคุณก็ต้องพัฒนาสร้างตัวตนตัวเองให้เป็นที่รู้จักด้วย ส่วนเราก็จะดูดคนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทเราจะทำได้ แล้วเราก็จะพัฒนาทุกอย่าง เดี๋ยวก็จะจ้างดีเจมาเปิด EDM ด้วย เปิดเพลงสากลจะได้ไม่ต้องหลอนว่า เอแฟร์ๆ เสียงพี่เอ”
ตลาดน้องใหม่อั้มอั้มเขามาปรึกษาเราไหม?
“เขาเก่งมากคนนั้น ตอนนี้มีแต่เราปรึกษาเขา เดี๋ยวพี่อั้มก็จะมาให้นะคะที่นี่ ส่วนพี่เอก็มาเกือบทุกวันค่ะ”
จะมี อั้มเอมาร์เก็ต บ้างไหม?
“อย่างนี้แหละค่ะดีแล้ว เดี๋ยวพี่เอเหนื่อย พี่อั้มแกเป๊ะ 100% พี่เออาจจะเป๊ะ 50% ค่ะ”
ถามถึงซีรีส์ รัก สาป สูญ ออนแอร์ไปแล้ว?
“เมื่อวานออนแอร์วันแรกเป็นยังไงกันบ้างคะ แต่กระแสที่ทุกคนบอกพี่เอดีค่ะ ทุกคนชอบ แต่พี่เอก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไง ก็ดีใจค่ะ คุ้มกับค่าเหนื่อยทุกเราตั้งใจลงทุนทุกอย่าง คนบอกว่าทพไมละครจบเร็ว จริงๆ เท่ากับคนอื่นเลยนะคะ แต่เวลาละครสนุกดูก็ลืมไปเลย แป๊บเดียวจบแล้ว แล้วจเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เลยค่ะ ตอน 1 นี่เข้มข้นน้อยสุดแล้ว ต่อไปจะเข้มข้นแบบเข้าห้องน้ำไม่ได้หายใจไม่ทัน”
ฉากเลิฟซีนจะมีทุกอีพีเลยไหม?
“ฉากเลิฟซีนนี่บู๊กันดุเดือดมากเลยค่ะ แต่ไม่ทราบว่าฟรีทีวีจะออนแอร์ได้มากแค่ไหน ถ้าได้ไม่เยอะเดี๋ยวไปติดตามในแฟลตฟอร์มอื่นๆ เดี๋ยวจะประกาศให้ทุกคนทราบอีกทีว่าทางไหน ตอนนี้ออนแอร์ทุกวันพุธ ช่อง3 เวลา 22.30 น. นะคะ”