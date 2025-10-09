‘ยูกิ ไหทองคำ’ รับรู้สึกอาย ปมดราม่าชุดรัดรูป ‘พีพรี’ ตอบชัดสถานะหัวใจ เรียกแฟนได้เต็มปาก
กลายเป็นดราม่าทันที หลังจากที่นักร้องสาว ยูกิ ไหทองคำ ได้ใส่ชุดจั๊มสูทกำมะหยี่สีครีมไปร่วมรายการนึง แต่กระนั้นก็มิวายโดนชาวเน็ตดราม่าว่าชุดที่นักร้องสาวใส่นั้นดูรัดรูปจนเกินไป จนเจ้าตัวต้องมาชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวว่าเกิดจากความผิดพลาดในการเตรียมชุด เพราะงานด่วนจริงๆ และไม่ได้เป็นชุดที่คิดไว้ล่วงหน้าว่าจะใส่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ยูกิ ได้ควงหวานใจ พีพรี ไหทองคำ มาร่วมโชว์พิเศษบนเวทีใน “งานไหทองคำแฟร์ มันส์ ม่วน แซ่บ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงดราม่าชุดรัดรูป พร้อมกันนี้ยังได้เผยถึงสถานะหัวใจกับแดนซ์เซอร์หนุ่ม พีพรี ไหทองคำ อีกด้วย
กับดราม่าเรื่องชุดรัดรูปที่โดนวิจารณ์คิดว่ายังไง?
“ก็อย่างที่หนูบอกไปว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ภาพออกมาแบบนั้น เพราะว่าลุคเราไม่ใช่สายดาร์กที่จะโชว์ตรงนั้นอยู่แล้ว ถ้ามีนิดหน่อยก็ยังพอได้ แต่อันนี้มันหนักจริงๆ หนูยอมรับและอันนี้มันไม่ได้ฟิตติ้งด้วย เพราะว่าเด็กน่าจะดูรายการนี้เยอะ ก็เลยอยากจะปิดให้มิดชิด พยายามไม่อยากให้เปิดตรงไหนเลย”
จะบอกว่าในรูปกับการใส่จริงมันไม่เหมือนกัน?
“ใช่ค่ะ เพราะว่าดูในรูปมันเป็นผ้าทิ้งตัว ไม่ได้รัดขนาดนั้น แต่ลืมคิดไปว่าคนเราสรีระไม่เหมือนกัน เพราะนางแบบเขาใส่อาจจะดูอีกอย่างนึง”
พอเจอดราม่าแบบนี้รู้สึกอย่างไร?
“รู้สึกอายค่ะ เพราะจริงๆ เราลงภาพนั้นท้ายๆ เลยด้วย ประเด็นมา เพราะอาจารย์เอามาลงโพสต์ พร้อมกับแฮชแท็กว่า “ยูกิเบาได้เบา” และบอกว่าเย็นเตรียมตัวเลย แล้วก็มาจริงๆ ซึ่งมันก็อายอยู่ เพราะว่าตอนที่เราใส่เสร็จ พี่เขามาบอกว่าไปบ็อคกิ้งเวทีได้มั้ย เราเลยยังไม่ได้ส่องกระจก ซึ่งเราก็พยายามจะยืนเอามือมาปิดไว้ตลอด เพราะสถานการณ์ตอนนั้นมันเปลี่ยนไม่ทันแล้ว”
ต่อจากนี้การแต่งตัวจะระมัดระวังขึ้นไหม?
“ก็น่าจะต้องลองก่อน และดูให้ดีว่ามันเหมาะสมกับงานไหม ปกติเราไม่เคยมีปัญหากับเรื่องชุดเลยอันนี้เป็นงานแรก ส่วนใหญ่การตัดสินใจจะเป็นเรากับคุณแม่เลือกช่วยกัน”
แต่ยิ่งดราม่าทำให้ได้โอกาสจากงานมากขึ้นจริงไหม?
“(ยกมือไหว้) ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณนะคะ”
พอเกิดดราม่าแบบนี้ คนข้างกายว่าอย่างไรบ้าง?
“ตอนนั้นเขาอยู่ญี่ปุ่น เขาก็สายตรงมาแล้วบอกว่ากำลังดูข่าวอยู่ มันต้องถามเขาเอง เราตอบน่าจะไม่คือนะ (พีพรี เดินเข้ามาในวงสื่อ)”
ตอนที่สายตรงหาเพราะว่าอะไร?
พีพรี : “ก็แซวว่าตุงๆ ตอนแรกคิดว่าเป็นแอป แต่ดูแล้วบอกว่าไม่น่าใช่ ถามว่าเป็นเอไอหรือเปล่า”
ยูกิ: คือตัวจริงค่ะ แล้วความรู้สึกของตัวเองคือกำลังอายอยู่ ไม่กล้าเปิดดูตัวเองเลย”
พอเจอวิจารณ์แบบนี้ เป็นห่วงอย่างไรบ้าง?
พีพรี : “ก็พยายามทำให้เขายิ้ม ให้คิดเรื่องอื่น อย่าไปสนใจอะไรมาก เพราะเรื่องมันออกไปแล้วกลับไปแก้อะไรไม่ได้ ก็พยายามบอกน้องอย่าเสพเยอะ พยายามตลกเข้าไว้”
ยูกิ : “ก็ไม่ได้อ่านเลย ก็มีผ่านๆ บ้าง แต่ที่มีแฟนคลับแทกมาก็พอเห็น”
ถามว่าหวงไหม พอมีคนมาแซวแบบนี้?
พีพรี : “ก็ห่วงอยู่แล้ว (หวง กับ ห่วง เอาใหม่?) ก็หวงครับ เพราะว่ากลัวสภาพจิตใจเขา”
พอเจอดราม่าจากโซเชียลแบบนี้ เขาให้กำลังใจยังไงบ้าง?
ยูกิ : “ก็เหมือนกับเรื่องนี้ เขาจะพูดให้เราขำ ก็ดีค่ะ ดีกว่าอยู่คนเดียว”
แล้วตอนนี้ให้สถานะกันว่าอะไร?
ยูกิ : “ก็ตอบไปแล้วนะเมื่อสองเดือนที่แล้ว (เขิน หัวเราะ)”
สรุปเป็นคนรู้ใจหรือเรียกแฟนได้แล้ว?
พีพรี : “แฟนครับ (เสียงกรี๊ด) ขอโทษครับ ผมเขินครับ มันใหม่สำหรับผมมาก”
พอมีคนจับจ้องรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้?
ยูกิ: “เขินอ่ะ เพราะก็ไม่ชินเหมือนกัน”
พอให้สถานะแบบนี้ รู้สึกโล่งใจขึ้นไหม?
ยูกิ : “หนูไม่ได้ฟังโซเชียลมากกว่าฟังแค่เรา ไม่ได้อ่านหรอก เดี๋ยวมันคิดไปไกล”
ถ้าเขาชัดเจนสถานะแบบนี้ เราสามารถใช้กลับเลยไหม?
พีพรี : “นี่สัมภาษณ์อะไรครับ สวมแหวนเลยไหม (หัวเราะ)”
ยูกิ : “เขิน แบบนี้รู้หรือยัง”
คุณแม่ว่ายังไง เมื่อเขาชัดเจนแบบนี้?
ยูกิ : “อันนี้คือไม่เลย อาจจะเป็นพูดแซวเล่นเฉยๆ เพราะส่วนใหญ่คือปล่อย ที่แม่เข้าใจเพราะว่าเขาเข้าทางแม่ตั้งแต่ทีแรก”
พีพรี : “อยู่เป็นครับ”
แบบนี้จะมีผลงานคู่ด้วยกันไหม?
ยูกิ : “อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะทำเพลงคู่ให้”
พีพรี : “ฝากติดตามด้วยนะครับ”
ยูกิ : “เป็นแนวลูกทุ่ง แล้วให้เขาแร็ป”
อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับไหม?
ยูกิ : “ (ยกมือไหว้) ก็ขอบคุณนะคะ รู้สึกว่าโชคดีที่สุดในชีวิต ไม่ว่าจะทำอะไรที่แม่ๆ แฟนคลับก็จะซัพพอร์ตทุกเรื่องเลย แม้แต่เรื่องนี้ด้วย ก็ขอบคุณที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ด้วย”
พีพรี : “ขอบคุณนะครับ ที่ซัพพอร์ตผมและน้อง ก็ฝากติดตามผลงานของเราทั้งคู่ด้วย ขอบคุณที่รักในความเป็นเราของกันและกัน”