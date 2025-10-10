ลิลลี่ รับเสียใจ ออกมาไลฟ์สด พูดถึงปม เจนนี่-แม่เกตุ ตอบชัดหลังเจอคนถามถึงพี่เขย

ลิลลี่ รับเสียใจ ออกมาไลฟ์สด พูดถึงปม เจนนี่-แม่เกตุ ตอบชัดหลังเจอคนถาม เกลียดพี่เขยไหม
กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ กับ ปัญหาภายในครอบครัว ที่ล่าสุด ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ ลิลลี่ นารีนาท น้องสาว เจนนี่ รัชนก ออกมาไลฟ์หลังเหตุการณ์ดราม่าทะเลาะแตกหักของ เจนนี่ พี่สาว กับ แม่เกตุ บางช่วงบางตอนได้พูดถึงเรื่องนี้ พร้อมทั้งตอบชัดๆ กับคนที่มาถามว่าเกลียด ยิว ฉัตรมงคล พี่เขยจริงหรือไม่
“หนูจะไม่พูดซ้ำ หนูคุยกับแม่ กับแม่ได้โทรคุยกัน ถ้าจะเอาคำตอบอะไรจากหนู นอกเหนือจากสิ่งที่ทุกคนได้ยินไปแล้ว หนูไม่มีให้นะ”
“ตอนนั้นหนูรับสายพี่เจนแบบหนูง่วง (เจนนี่โทรไปบอกน้องหลังทะเลาะแม่ออกสื่อ) แต่หนูรู้เกิดอะไรขึ้น หนูก็นอนต่อเพราะว่าปวดหัว หนูปวดหัวมาก”
“หนูเพิ่งคุยกับแม่และทักไปหาพี่เจน หนูไม่โกรธใครเลย แต่อยากให้เข้าใจว่าหนูก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะหนูคือน้อง เรื่องระหว่างพี่เจน พี่เจนก็เป็นคนกลาง อันนี้แม่อันนี้แฟน ส่วนหนูก็อันนี้พี่อันนี้แม่ หนูเป็นคนกลางในบ้าน หนูรู้มากกว่าทุกคน หนูไม่คิดว่าไง หนูเสียใจแต่หนูไม่เป็นไร”
“ทุกบ้านมีเกือบหมดปัญหานี้ แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหา ไม่เหมือนกัน แล้วบางคนอาจจะน้อยของบางคนนะ แต่ว่าบ้านเราก็เยอะ แต่หนูว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง แต่ว่าหนูไม่เป็นไร อาจจะมีเสียใจบ้างแต่ไม่เป็นไร ไม่ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่า ลิลลี่ เป็นคนกลาง เจอบ่อยแล้วเลยมีภูมิก็ส่วนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราอยู่แบบไม่มีตังค์ตั้งแต่เด็ก อาจจะมีภูมิก็ส่วนหนึ่ง”
“แต่ถ้าคนจะให้ลิลลี่เลือกอยู่กับพี่เจนนะ อยู่กับแม่นะ ลิลลี่ จะไม่เลือก หนูจะอยู่ตรงนี้ของหนู ทุกคนอย่าคาดหวังว่าหนูจะต้องโกรธคนนี้ต้องดีกับคนนี้ หนูเลือกฝั่งไม่ได้ พี่เจนก็เข้าใจ พี่เจนไม่ได้โกรธหนู หนูก็เข้าใจพี่เจน หนูรักทุกคน รักทั้งแม่รักทั้งพี่เจน โอ๊ยจะร้องไห้แล้ว”
โดยตอนหนึ่งอ่านคอมเมนต์คนถาม “ลิลลี่เกลียดพี่ยิวมั้ย” เจ้าตัวก็ตอบเองทันทีว่า “ไม่เกลียด เกลียดทำไม (เกลียดไปโกรธไปก็แค่นั้น) ใช่ๆ เกลียดโกรธจิตใจเราก็ไม่มีความสุข แต่หนูขี้งอน งอนแบบเด็ก แต่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้งอนนะ แต่นิสัยเป็นคนขี้งอน ทำโน่นทำนี่ไม่ถูกใจก็งอน แต่งอนแบบเด็กๆ ไม่ได้อาฆาตแค้นต้องด่าชี้หน้า”
ขณะที่บางช่วงบางตอน ลิลลี่ ก็ขึ้นไลฟ์กับ เจนนี่ และ ยิว ด้วย พูดคุยขายของกันสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้แฟนคลับ โดยขณะไลฟ์ขายของ เจนนี่ ก็ยังได้ถามความรู้สึกน้องด้วยว่า “ลิลลี่โอเคมั้ย” น้องสาวก็ตอบเสียงอ่อยๆว่า “โอเค” ซึ่งพี่สาวก็ยกนิ้วชมว่า “เก่งมาก” และบอกน้องด้วยว่า “พี่รักลี่นะ”