‘กัน นภัทร’ รับอยากมีคนดูแล ตั้งเป้าอีก 5 ปีแต่งงาน สถานะ ‘ฐิสา’ หยุดแค่เพื่อน
ใช้ชีวิตโสดมาพักใหญ่ๆ แล้ว สำหรับนักร้องหนุ่ม กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ แต่กระนั้นก็มีแฟนๆ ไม่น้อยที่จับตาลุ้นความสัมพันธ์กับนางเอกสาว ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร หลังจากที่ทั้งคู่หวนมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 10 ปี แต่ถึงอย่างนั้นนักร้องหนุ่มก็ยังคงยืนยันว่าสถานะของทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกัน ล่าสุดหนุ่มกัน มาร่วมงานเเถลงข่าว “คอนเสิร์ต 86 ปี สุนทรีย์ สุนทราภรณ์” ณ ห้องเกลนบาร์ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ก็ได้ยืนยันถึงสถานะกับนางเอกสาวฐิสาอีกครั้ง พร้อมทั้งอัพเดตผลงาน และเผยถึงเรื่องที่เจ้าตัวแพลนจะขายบ้านหลังเก่าอีกด้วย
อัพเดตผลงานหน่อย?
“ตอนนี้รายการ 4 โพดำกลับมาแล้วนะในรูปแบบออนไลน์ หลายคนก็คิดถึง เราเองก็คิดถึงกัน พอเรากลับมาอยู่กัน 4 คน เหมือนต่างคนต่างไปโตมาแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้น คนนึงก็เป็นนายห้าง เป็นเจ้าของบริษัท คนนึงก็ตลกโปกฮาขึ้นเรื่อยๆ แต่งหญิงสวยขึ้นตลอด พี่แก้มก็สตรองเสมอ แล้วพอเรามาเจอกันในพ.ศ.นี้ ผมรู้สึกว่าเราก็โตขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์ แล้วล่าสุดเรามีแขกรับเชิญต่างๆ ที่เป็นเจนใหม่ เจนซีมาร่วมด้วย ก็ทำให้ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเขาเองก็มีเราเป็นไอดอลในยุคนั้น และพอเรามาอยู่กับยุคเขาเราก็ชื่นชมเขามาก”
พอมารวมตัวกัน 4 คนมันมีเรื่องให้อำมากขึ้นไหม?
“มันก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อน เพราะเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันตลอด แบบทุกวันคือเป็นปี 3-4 ปีที่ทำงานต่อเนื่อง แต่พอเราห่างกันไปมันก็แค่อัพเดต คืออย่างตั้มกับโดมเขาจะอยู่ด้วยกันบ่อย เขาจะอำกันบ่อย แต่ผมก็ต้องคอยหาวิตามินมาบำรุงสมองเพื่อให้ทันเขา”
พอเรากลับมาอยู่ในแบบออนไลน์มันสามารถเล่นได้มากกว่าเดิม?
“ใช่ครับ เล่นได้มากกว่าเดิมแล้วก็ต้องคุยกับทีมงานว่าทำยังไงให้รูปแบบมันอยู่ในยุคนี้แล้วมันตอบสนองกับเจนใหม่ด้วย แล้วก็เจนเก่าที่เป็นแฟนเพลงของ 4 โพดำด้วย ตอนแรกก็มีการเวิร์คช็อปกันหลายขั้นตอนว่าจะยังไงดี จะเป็นรูปแบบเก่าเหมือนเดิมไหมละครล้วนๆ ยาวๆ แล้วก็มาจบที่เวอร์ชั่นที่ทุกคนได้เห็นกันทางช่องอโศกมนตรี ก็ฝากติดตามว่าแขกรับเชิญแต่ละอาทิตย์จะเป็นใครบ้าง”
แขกรับเชิญรอบหน้าจะมีฐิสามาร่วมแจมด้วยไหม?
“อยากเหมือนกันนะ (ยิ้ม) แต่ต้องถามทีมงานว่าคิวแขกรับเชิญไปถึงไหนแล้ว”
เป็นยังไงความสัมพันธ์พัฒนาจากตอนนู้นไหม?
“โอ้โหเหมือนเดิม (ยิ้ม) นิ่งๆ เพื่อนกัน (เพื่อนเหรอ?) เพื่อนกัน”
ก็มีภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องกิ่งแก้วของพ่อเอกชัย ศรีวิชัย ซึ่งถ่ายทำเกือบเสร็จแล้ว ก็คิดว่าต้นปีหน้าได้ชมกัน แล้วก็จะมี ซิงเกิ้ล ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่ด้วย”
อย่างหลายๆ คนก็ลุ้นว่ากับฐิสายังมีโอกาสอยู่?
“ตอนนี้แฮปปี้ที่สถานะแบบนี้ครับ คือความเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่า จริงๆ ก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่ ต่างคนต่างก็ทำงาน แต่ว่านานๆ ทีกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ เขานัดกันก็จะส่งไปถามว่าว่างไหมอะไรอย่างนี้เท่านั้นเอง”
ก่อนหน้านี้ที่ประกาศขายบ้านขายได้หรือยัง?
“ยังครับ ผมยังไม่ได้ประกาศจริงจังเลย เพราะว่ายังเก็บของไม่หมด ถ้าเกิดว่าเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมคงจะอัพเดตทางโซเชียล ก็ฝากด้วยครับบ้านแถวอ่อนนุช แถวภัสสร”
ที่จะขายเพราะว่าอะไร?
“พอดีหลังนั้นเราอยู่มาตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วครับ 15 ปีได้ ซื้อตอนเป็นเดอะสตาร์ใหม่ๆ เลยซื้อเอาไว้ แล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่เขาก็หลายปีแล้ว เราก็อยากจะได้บ้านหลังใหม่ อยากขยับขยาย ก็เลยคิดว่าคงจะต้องขายหลังเก่า เพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ ตอนนี้ก็มาอยู่คอนโดเป็นหลัก”
แสดงว่าเราไม่ได้เร่งที่จะปล่อยออกไป?
“ไม่ได้เร่งเลยครับ เอาธรรมชาติเลย เพราะว่าเราก็ได้เรื่อยๆ ถ้าได้ก็ได้ หรือจะเช่าก็ได้ หรือจะปล่อยขายทีเดียวก็ได้ ก็รอดูว่าความเหมาะสมกับราคากับคนที่เขาอยากจะมาเช่ามาซื้อเป็นยังไง”
แพลนแต่งงานเมื่อไหร่?
“อีก 5 ปี (อันนี้เตรียมไว้?) อีก 5 ปีผมก็ 40 แล้วนะ”
แสดงว่าเราอยากมีครอบครัวก่อนอายุ 40?
“ก็อยากแหละ คือผมเป็นคนที่ชอบความเป็นครอบครัวใหญ่ เวลากลับสุพรรณ หรือว่าเวลารวมญาติๆ หรือปาร์ตี้ ผมเป็นคนขี้เหงา พอมาอยู่คนเดียวก็แฮปปี้อีกแบบนึง แต่ถามว่าเมื่อก่อนตั้งปณิธานเลยว่าถ้าเราโสด เราไม่แต่งงาน เราอยู่ไม่ได้แน่นอน แต่พอทุกวันนี้พอมันโตขึ้นมันก็ต้องอยู่ตามความเป็นจริง มันก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะต้องแล้วแต่บุญวาสนา มันคงไปบังคับหรือว่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้ว่าเราต้องมีคู่ เราต้องแต่งงาน หรือไปกดดันตัวเองให้เราเครียดไม่ได้”
เวลากลับไปสุพรรณพ่อกับแม่ถามไหม?
“ไม่ถามเลย แต่ก็เป็นห่วงแหละ เขาก็อยากให้ผมมีคนดูแล”
แล้วเราอยากมีคนดูแลไหม?
“อยาก (แล้วตอนนี้มียัง?) ไม่มี (เหงาไหม?) 5 ปีที่ผมอยากจะเต็มที่กับมันก่อนจะไป 40 แล้วผมคิดว่าพอหลัง 40 ของผมมันคงจะเป็นช่วงที่อาจจะกินบุญเก่าแล้ว อาจจะไม่ได้ทำผลงานใดๆ มากขึ้นเท่าตอนนี้ ก็เลยอยากเต็มที่กับเขาก่อน ก็เลยไม่รู้สึกเหงาคือตื่นมาอยากจะไปประชุมเพลง อยากไปทำนู่นทำนี่ ก็เลยแอคทีฟมากๆ”
ตอนเดอะสตาร์ยังไม่เต็มที่อีกเหรอแทบจะไม่มีวันหยุดแล้วนะ?
“เข้าใจครับ แต่พอเราโตขึ้นเราก็ไม่ได้อยากอยู่แค่นี้ไง เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราแน่นอนแค่ไหน ต้องใช้เงิน บางทีพ่อแม่เจ็บป่วย หรือเราเองเจ็บป่วยเราก็ต้องใช้เงินสูงกะทันหัน เราก็ต้องมั่นคงเอาไว้ก่อน ก็เลยจะเก็บ 5 ปีนี้ให้เต็มที่ก่อน”
เผื่อมีลูก?
“ใช่ เผื่อปุปปับ เพราะเราก็มีตัวอย่างน้องเราที่เขาแต่งงานแล้วมีลูก แล้วพอส่งค่าเทอมมาให้พี่ชายช่วยดู เราก็โห ค่าเทอมคนนึงขนาดนี้เลยเหรอ เราเองยังไม่สูงขนาดนี้สมัยก่อน เดี๋ยวนี้มันมีคนจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐาน หรือว่าอิงลิชโปรแกรมมันก็จะสูงขึ้นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา ก็นั่นแหละก็ทำงานเต็มที่”
เหมือนจะเกษียณตอนอายุ 40 เลย ไม่อยากทำงานเยอะแล้ว?
“ก็ยังคงทำอยู่นะครับ แต่ว่าความแอคทีฟในการที่จะทำต้นน้ำใหม่ๆ มันคงจะไม่เท่าช่วงนี้”
หรือว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นเจ้าสาวตอนแต่งงานเลย?
“ไม่หรอก พี่ๆ ต้องรู้ก่อนอยู่แล้ว”