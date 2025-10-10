‘แบงค์ ศรราม’ ลั่นคิวงานแน่นถึงปี 2571 ชี้การทำงานคือความสุข เผยยังไม่คิดมีครอบครัว
งานหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายจริงๆ สำหรับ แบงค์ ศรราม น้ำเพชร พระเอกลิเกสุดฮอตของคณะ ศรราม น้ำเพชร ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต หรืองานลิเก ที่ตอนนี้บอกเลยว่าโดนจองคิวยาวไปถึงปี 2571 กันเลยทีเดียว เมื่อเจอหนุ่มแบงค์ ศรราม ที่มาร่วมงานเเถลงข่าว “คอนเสิร์ต 86 ปี สุนทรีย์ สุนทราภรณ์” ณ ห้องเกลนบาร์ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ก็ได้เปิดใจให้ฟังว่า
ทั้งลิเก ทั้งคอนเสิร์ตไม่ว่างเว้นเลยสำหรับแบงค์ ศรราม?
“เรียกได้ว่ารับหมดทุกงานเลยครับตอนนี้ (แบ่งเวลายังไง?) งานลิเกกลางคืนเรามีทุกวันอยู่แล้ว แต่ว่าช่วงเช้าตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มเราสามารถที่จะมาทำงานอื่นๆ ได้”
แต่ช่วงนี้เห็นขึ้นเวทีคอนเสิร์ตบ่อยมาก?
“เรียกว่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ แล้วก็แบงค์ก็ได้รับโอกาสดีๆ เข้ามาเรื่อยๆ แล้วก็รู้สึกสนุก ชอบ เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดี”
บาลานซ์ชีวิตยังไงให้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ เพราะว่าเราแทบจะไม่มีเวลา?
“ไม่ยากมากนะครับ เพราะว่าแบงค์รู้ว่าการทำงานของแบงค์คือความสุข เหมือนว่าเราทำงานหนัก เราก็ต้องหาความสุขให้ได้ แต่พอการทำงานมันคือความสุขของแบงค์ไปแล้ว มันก็สามารถที่จะทำงานแบบหนักๆ ได้เลย แล้วก็มีความสุขกับการได้ทำงาน”
ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อย?
“ไม่มีครับ เพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนั้นมันจะทำให้คุณภาพงานของเรามันดร็อปแล้วเอเนอร์จี้ของเรามันก็จะลดลงไปด้วย ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะไม่รู้สึกแบบนั้น คือเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆ แน่นอนว่าร่างกายมันอาจจะมีอ่อนล้า เพลียบ้าง ถ้าเรานอนน้อยหลายๆ วันติดกัน แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันพักผ่อนน้อย แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกับเอเนอร์จี้ในการทำงานเลย (บูสต์เอเนอร์จี้ยังไง?) ไม่ได้มีวิธีบูสต์เอเนอร์จี้อะไรนะครับ เราแค่เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมกับการทำงานใหม่ๆ วันนี้เราต้องไปทำอะไร และเราจะต้องทำออกมาให้ดีได้ยังไง เพราะว่าทุกๆ งาน เพราะเราทำออกไปแล้วคนที่เสพงานเรา เอฟซีแบงค์ ถ้างานเราออกมาดีทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มีความสุข”
ทุกวันนี้นอนกี่ชั่วโมง?
“(ยิ้ม) อย่างน้อยสุดเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ 2 ชั่วโมง ถ้ามากสุดถ้ากลางวันไม่มีงานเลยอย่างล่าสุดเลยก็ 10 ชั่วโมง ก็พอมาไลฟ์ก็บอกทุกคนวันนี้แบงค์นอน 10 ชั่วโมงเลยนะ คือสารภาพให้ทุกคนรู้เลย แล้วทุกคนในด้อมก็บอกว่าอันนี้คือนอนเผื่อวันอื่นด้วยใช่ไหม ก็บอกว่าประมาณนั้น”
เวลาขึ้นเวทีมีจังหวะลืมบทร้องลิเกไหม?
“ก็มีบ้างมีเบลอๆ บ้าง แต่ก็ไม่ได้บ่อย นานๆ ที ก็คงเป็นปัญหาเดียวแบบนอนน้อยมากๆ บางทีสมองมันอื้อ หรือง่วงแต่ก็พยายามไม่ให้หลุด”
ตอนนี้เราก็ต้องดูแลจัดการดูคนเดียว?
“คือแบงค์มีพี่สาว มีคุณแม่ แล้วก็มีพี่เขยช่วยดู อย่างคุณแม่ดวงแก้วก็จะดูในเรื่องของรายได้ บัญชีของคณะ การลงทุนต่างๆ พี่สาวพี่เขยก็จะดูแลในส่วนของบุคลากร คอนวอย เด็ก เวที เครื่องเสียง ส่วนของแบงค์ก็จะเป็นในเรื่องของผลงานด้านหน้าเวที”
กี่ชีวิตที่ต้องดูแล?
“ร่วมร้อย สมาชิกในทีมงานก็ร่วมร้อยแล้ว ก็ยังไม่ได้รวมแต่ละครอบครัวว่ามีอีกกี่ชีวิต”
สรุปค่าใช้จ่ายให้หน่อยแต่ละเดือนงบค่าใช้จ่ายเท่าไร?
“ทั้งวงคืนหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ 6 หลัก เพราะว่าการจ่ายค่าแรงเราให้ตามความเหมาะสม ตามที่คุณพ่อให้มาตลอด ก็นั่นแหละครับ เราไม่ได้เอาเปรียบลูกน้อง ถ้าเราเอาเปรียบป่านนี้แบงค์น่าจะรวยมากๆ ไปแล้ว ก็คงจะมีเงินเยอะไปแล้ว แต่ว่าเราก็ทำงานชนิดที่ว่าเราก็สร้างครอบครัวไปด้วยกัน เราสบาย ลูกน้องก็ต้องสบาย เราไม่เอาเปรียบทีมงานอยู่แล้ว”
หลักๆ เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านเลยนะค่าใช้จ่าย?
“ใช่ (มันหนักเกินไปไหมสำหรับแบงค์?) ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไป เพราะว่ารายจ่ายแล้วก็ภาระแต่ละครอบครัวก็ไม่เท่ากัน แต่แบงค์ก็เชื่อว่าทุกๆ ครอบครัวมันก็มีค่าใช้จ่ายที่พอสมควร หมายถึงว่าทุกคนก็อยากจะมีรถอยากจะมีบ้าน อยากจะมีฐานะที่ดี เลี้ยงดูครอบครัวที่ดี แบงค์รู้สึกว่าเต็มที่กับการทำงาน คือไม่เคยโฟกัสว่าแต่ละเดือนมันต้องเท่านี้ เราจะต้องหาให้ได้เท่านี้ แต่รู้แค่ว่าแต่ละคืนเราจะต้องเล่นให้แล้วก็จะมีงานเข้ามาให้เราทำต่อเอง”
แต่มันกดดันไหม เหมือนเราเป็นเสาหลัก ถ้าเกิดคณะลิเกศรรามวันไหนไม่มีศรรามขึ้นแสดงมันอาจจะมีปัญหา?
“อันนี้ก็จริง ก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี หลายๆ คนก็เป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อน ทำงานหนักเกินไป เพราะว่าถ้าแบงค์ล้มไปคนหนึ่งมันก็จะอาจจะกระทบในหลายๆ ด้าน แต่แบงค์ก็รู้ตัว ก็เลยต้องมาโฟกัสสุขภาพถ้ามีเวลาว่างก็ต้องนอน ดื่มน้ำเยอะๆ ถ้ารู้สึกไม่สบายก็ต้องรีบไปหาหมอ รีบไปตรวจ รีบไปรับยา ก็ต้องใส่ใจมากขึ้น เพราะว่าในขณะที่อายุเรามากขึ้น เขาเรียกว่าเราเริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำงานหนักขึ้นไปด้วย ทำงานหนักมากขึ้น อายุก็เพิ่มมากขึ้น ร่างกายมันก็อาจจะถดถอยลง แต่เรายังอยากทำงานอยู่ แล้วก็ยังมีเป้าหมายอีกหลายเป้าหมายเลย มันมีความฝันอีกเยอะที่อยากจะทำให้สำเร็จ”
ศรรามจะมีโอกาสมีครอบครัวไหม?
“ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนแล้วกันครับ”
ถามจริงๆ มีโอกาสจะแต่งงานไหม?
“โห อันนี้บอกไม่ได้ด้วยครับ มันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่ได้มีเป้าหมาย อนาคตมันก็ไม่แน่นอน แต่ที่สำคัญตอนนี้เลยที่เราต้องโฟกัสคือเรื่องของการทำงาน แล้วก็ครอบครัวของแบงค์ ถ้าเราไม่มีครอบครัวสุดท้ายแล้วสมบัติต่างๆ ที่เราสร้างมาก็เป็นของลูกหลาน เป็นของหลานชายอยู่แล้ว”
แฟนคลับหวงไหม?
“ก็ทั้งหวงแล้วก็ห่วงล่ะครับ แต่ว่าแบงค์ก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องห่วง ยังไงศรรามก็ยังเป็นสมบัติของด้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆ”
คิวงานยาวถึงเมื่อไหร่ตอนนี้?
“คิวงานตอนนี้มีไปถึงปี’71 แล้วที่แบบจองข้ามปีไปเรื่อยๆ เพราะว่าแต่ละวัดเขาก็จะมีงานประจำปี พอเราแสดงปุ๊บเขาก็จะจองต่อเลย อาจจะจองปีหน้าหรือจอง 2 ปีล่วงหน้าเลย แล้วบางงานก็อยากจะได้วันที่อยากได้แต่ว่าอาจจะต้องรอปี’72 เขาก็ทำสัญญารอปี’72”
มีคิวแทรกไหม?
“คิวแทรกจริงๆ ก็มี แต่อาจจะต้องรองานไหนที่แอคซิเดนท์ มีการเลื่อนงาน หรือมีการแคนเซิล”