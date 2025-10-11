แบมแบม โปรโมตเมืองไทย ผ่านอัลบั้ม Hometown ขอทำอะไรใหม่ๆ ไม่หยุดกับที่
จัดปาร์ตี้เปิดตัวอีพีอัลบั้มภาษาไทยชุดแรก HOMETOWN อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องเกาหลีสัญชาติไทย BamBam หรือ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ในงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY วันนี้(10ต.ค.68) ที่ UOB LIVE, EMSPHERE โดยก่อนเริ่มงาน แบมแบม ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวกันอย่างล้นหลามว่า
“ปาร์ตี้วันนี้ก็เตรียมหลายๆ ดีเทลครับ อยากจัดให้อำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุด ให้ทุกคนเอ็นจอยกันมากที่สุด ไหนๆ เขาก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันดีๆ ของผมก็อยากตอบแทนเขาครับ”
พูดถึงที่มาอัลบั้ม Hometown?
“เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับ อัลบั้มนี้เตรียมมาประมาณปีครึ่ง เตรียมนานที่สุดที่เคยทำมาเลยครับ มันทีหลายๆ ดีเทลที่ผมใส่ใจและอยากทำให้ออกมาดี ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกๆ คน ผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเอง อยากใส่ความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆ ไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเห็น ผมไม่ได้เลือกที่จะไปทำอะไรในที่ที่ดังในหมู่ชาวต่างชาติ ผมจะเลือกไปที่ที่ผมรู้สึกว่านี่แหละ ไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะรู้ว่านี่แหละประเทศไทย”
หลายคนบอกว่าเป็นการยกระดับ T-Pop ขึ้นไปอีก?
“เป็นเกียรติมาก ขอบคุณมากครับ จริงๆ ผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆ ทำด้วย เดี๋ยวนี้ T-Pop ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือดรามาไทย มันก็ตีตลาดโลกอยู่แล้ว ไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่ายกระดับได้ไหม ผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมครับ”
มันยากหรือต้องชาเลนจ์ตัวเองขนาดไหน ในการทำอัลบั้มภาษาไทยครั้งแรก?
“มันชาเลนจ์เพราะว่า ผมไม่รู้ว่าคนไทยเขาฟังเพลงแบบไหน ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไร การโปรโมตในประเทศไทยมันเป็นยังไง แล้วการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ย คือโอเคถึงผมจะพูดไทยได้ แต่ว่าการร้องไทย หรือการเขียนเนื้อไทย มันยากนิดหนึ่งครับ มันต้องร้องยังไงให้มีเสน่ห์ ซึ่งก็โชคดีที่มาหลายๆ คนเข้ามาช่วย เพื่อนผมอย่าง ไทแทน ก็มาช่วย เพราะผมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไง ผมก็เลยลองทำในวิธีที่เราคุ้นเคย เลยเอาระบบของ K-Pop มาทำที่ไทยดู อยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่ หรือเอ็นจอยกับสิ่งที่เราทำยังไงบ้าง”
ถือเป็นน้องใหม่ในวงการ T-Pop?
“อ๋อ นี่ผมเพิ่งเดบิวต์ T-Pop เหรอครับ (ยิ้ม) ผมเป็นน้องใหม่เลยเหรอ ก็ดีครับ แต่ผมว่า T-Pop หรือ K-Pop มันก็เป็นแค่มิวสิคครับ ทุกคนสามารถเอ็นจอยกับดนตรีได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษา ผมก็แฮปปี้ที่แฟนอินเตอร์เขามาฟัง แล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทย แล้วเขาก็ร้องกันได้ ผมก็แฮปปี้ที่ได้เห็นภาพนั้น”
การร่วมงานกับ 3 ศิลปิน “อิ้งค์-เจฟ-ธามไท”?
“ทุกคนชิลครับ แฮปปี้มากๆ ผมรู้สึกดีที่เราเริ่มต้นด้วยแบบ…พี่เรามาทำกันไหม แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ทุกคนให้ความร่วมมือมากๆ เหตุผลที่เลือก 3 คนนี้ ก็มีดีเทลที่ต่างกัน มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ต่างกัน เขาเป็นอาร์ทติสจริงๆ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำเพลงเอง มันควรได้คนที่สามารถทำได้แบบเรามาร่วมงานกับเรา พูดง่ายๆ ผมอยากทำงานกับคนที่มีความสามารถแค่นั้น”
ธามไทเขาพิเศษไหม เขาดูเป็นคนแรก?
“เขากวนตีน (หัวเราะ) แต่ผมรักเขามาก คือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน แล้วเพิ่งได้มาเจอกัน เข้าขากัน”
เอ็มวีเพลง WONDERING ก็ได้ ณิชา ณัฏฐณิชา มาเป็นนางเอกด้วย?
“ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆ ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเยอะ ไม่ต้องทำสีผม สีขาว สีแดง อีกแล้ว ผมอยากเป็นตัวเองจริงๆ ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไร ทำผมสีไหน อยากให้โฟกัสที่ผมอย่างเดียวเลยจริงๆ เอาความเว่อร์วังออกไปให้หมด เป็นแค่วัยรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ได้พี่ณิชามา เขาก็ทำให้เอ็มวีมันผมมันคอมพลีตขึ้นมาก”
คนบอกว่าอยากสิงร่าง “ณิชา” เยอะมาก?
“สู้ๆ นะครับพี่ณิชา (หัวเราะ) (อยากบอกทีมแม่กับทีมแฟนยังไง?) อยากจะบอกว่าผมก็ลองอะไรใหม่ๆ หลายคนอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่เหรอ ผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อน ถ้าทุกคนโอเค ก็อาจจะลีดไปถึงซีรีส์หรือละครก็ได้ ใครจะไปรู้ แต่ก็ลองดูอันนี้ก่อนแล้วกัน โอเคทุกคนเห็นผมตั้งแต่อายุ 17 เนาะ แต่ตอนนี้อีก 2 ปี ผม 30 แล้ว ผมไม่อยากหยุดอยู่กับที่ ไม่อยากทำอะไรที่มันอยู่กับที่ มันอาจจะมีหลายๆ เสียง แต่ทำไงได้ ถ้าเราทำอะไรใหม่ๆ มันก็จะมีคนที่โอเคกับไม่โอเค คนเก่าไป คนใหม่มา ถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วก็อยากให้มองเป็นแค่งานศิลปินครับ”
อนุญาตให้กรี๊ดได้เต็มที่?
“อนุญาตครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไง ผมไปบังคับเขาไม่ได้”
พูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่บ้าง?
“ก็จะเป็นงานวัดใหญ่ๆ คอนเสิร์ตนี้มีหลายอย่างครับ เดี๋ยวผมบอกอีกที เดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวต่างหาก รอบนี้จะมีคนมีคนที่ยิ่งใหญ่ มาตัดชุดให้ผมโชว์โดยเฉพาะก็รอดูว่าเป็นใคร”
ขอคาถากดบัตรหน่อย?
“คนที่ดูมิวสิควิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้นะครับ (หัวเราะ) ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ ผมเดาไม่ถูกจริงๆ ผมให้ทุกคนเป็นคนประมวลแล้วกัน ว่า MV มันดีหรือไม่ดียังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน (ยิ้ม)”