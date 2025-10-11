‘คาร่า พลสิทธิ์’ โพสต์ตัดพ้อเหนื่อยท้อ รายจ่ายมากกว่ารายรับ ลั่นชีวิตฟรีแลนซ์หาความแน่นอนไม่ได้
ทำเอาแฟนๆ ต่างส่งกำลังใจให้รัวๆ หลังจากที่นักแสดงและนางแบบชื่อดัง คาร่า พลสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อ เพราะค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ ส่วนงานที่มีอยู่ก็น้อยลง โดยนางแบบสาวได้ระบุข้อความว่า
“ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อ เป็นคนที่ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับทุกเดือน ต้องถอนเงินออมมาใช้เสมอ งานที่มีอยู่น้อยนิดแต่นึกว่าน่าจะมีประจำทุกเดือนก็ไม่เป็นเช่นนั้น สอนบุคลิกภาพที่ MTI เดือนกันยายนกับตุลาคมไม่มี เขาบอกว่าครั้งหน้าเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลย งานสอนเดินแบบที่มีคนจ้างไปสอนเด็กเป็นกลุ่มก็เลื่อนไปเรื่อยๆ สอนเดินแบบเดี่ยวก็นานๆ มีที ขายสบู่บางเดือนขายได้ บางเดือนขายไม่ได้ การทำอาชีพอิสระนี่หาความแน่นอนไม่ได้เลยจริงๆ มีความแน่นอนเดียวคือ มีรายจ่ายรออยู่ทุกเดือน”